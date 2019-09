Alexis Tam foi a Pequim assinar memorando de reconhecimento mútuo de habilitações académicas

Alexis Tam foi a Pequim e assinou, ontem, o “Memorando entre o Interior da China e a Região Administrativa Especial de Macau sobre Reconhecimento Mútuo de Habilitações e Graus Académicos do Ensino Superior” com o vice-ministro da Educação da China, Tian Xuejun.

Segundo uma nota divulgada pelo gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, este memorando entre Macau e o interior da China pretende facilitar o reconhecimento mútuo das habilitações académicas, na área do ensino superior dos dois lados, “o que permitirá aprofundar a cooperação do ensino superior, entre o interior da China e Macau, e promover o intercâmbio de estudantes, reforçando ainda mais o reconhecimento das habilitações académicas de Macau”.

O âmbito de aplicação das habilitações reconhecidas, no interior da China, inclui as qualificações de nível profissional superior (especialização), habilitações obtidas nos cursos de licenciatura, nos cursos de mestrado (pós-graduação) e no doutoramento (pós-graduação), bem como os graus de licenciatura, mestrado e doutoramento; o âmbito de aplicação das habilitações reconhecidas, em Macau, inclui o diploma de associado e os graus de licenciatura, mestrado e doutoramento. Além disso, as duas partes manifestaram, no memorando, a sua intenção de incentivar e apoiar a cooperação entre as instituições do ensino superior das duas partes, no reconhecimento dos créditos dos cursos.

O comunicado diz ainda que “a assinatura do memorando sobre o reconhecimento mútuo das habilitações académicas reflecte o apoio e a afirmação do país, no trabalho do ensino superior de Macau e, ao mesmo tempo, marca uma nova fase na cooperação, entre Macau e o interior da China, no domínio do ensino superior”.