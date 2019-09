Semana Cultural põe em destaque mostra de teatro e a semana de cinema brasileiro

A 11 ª edição tem um orçamento de nove milhões de patacas e estará divida em cinco grandes áreas: música e dança, exposições, teatro, feiras de artesanato e gastronomia. O certame começa a 12 e termina a 18 de Outubro.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmailcom

A Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, entre 12 e 18 de Outubro, tem este ano como grandes novidades a mostra de teatro, que se realizará uma semana depois do evento terminar oficialmente, e sessões de cinema brasileiro.

O orçamento para a edição do ano em que se comemoram os 20 anos da passagem de soberania e os 70 anos da República Popular da China é de nove milhões de patacas.

Entre os artistas portugueses que vão estar presentes destaque para os Anaquim, naturais de Coimbra, que trazem a Macau a sua mistura de influências que vão da canção francesa, ao country e passam pelo blue grass.

Na música poder-se-á ainda assistir ao concerto do angolano Lino Cerqueira Fialho, conhecido como o “Puto Português”, cantor e compositor que faz do kuduro a sua forma de expressão. Do Brasil, chega DJ Dolores, que conta no currículo com colaborações com artistas de renome como Chico Buarque. De Cabo Verde virá Djodje.

Na 11ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa que terá início a 12 de Outubro, na Doca dos Pescadores, vão estar presentes artistas da arte e da cultura nove países e territórios de língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damão e Diu. A estes somam-se os participantes da província de Hebei, na China interior.

A música, a dança, o teatro, as exposições, o artesanato e a gastronomia vão ser as actividades centrais de um certame que este ano abre portas ao cinema brasileiro, que nas mesmas datas terá também mostras em outras cidades chinesas.

Roberto Brum, secretário-geral adjunto do Fórum de Macau, afirmou que este ano o Brasil é o primeiro convidado de honra desta semana cultural.

Teatro uma semana depois

O mesmo responsável afirmou que em 2019 as peças de teatro vão ocorrer de 22 a 27 de Outubro, logo depois do término do festival, porque nas edições anteriores, devido a sobreposição de eventos, não tiveram muito público. Para dignificar e dar relevo aos espectáculos, a sua realização passou para a semana seguinte. A ideia é ter mais público.

De Moçambique virá a companhia “Oprimido”, que apresentará uma obra em que uma jovem mulher sonha mudar o mundo através das artes.

“Primeira Pedra” é o colectivo que chegará de Portugal para um espectáculo que aborda a esquizofrenia do poder e da riqueza. Já de São Tomé poderá ser vista a peça “A Salvação e a Morte”. Do leque de actuações fazem ainda parte companhias de Timor e de Macau.

No campo das artes plásticas, a atenção vai para o brasileiro Rodrigo Braga, com “Horizontes deslizantes”, e para o guineense António Ferreira Seguy (“Chipi”), que traz a Macau “Outros Olhares”. Os dois vão expor na Doca dos Pescadores. Ao mesmo tempo, a galeria da residência consular de Portugal em Macau irá apresentar obras de 20 jovens de Macau.