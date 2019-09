Protecção de dados é bem-vinda, mas detalhes sobre instrução da DICJ ainda são incógnita

As informações sobre a ordem da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) que pretende limitar a partilha de informações por parte das concessionárias de jogo ainda são escassas, referiram dois analistas do sector ao PONTO FINAL. Ben Lee diz que parece uma medida “invulgar”, enquanto Glenn McCartney aplaude a tentativa de protecção de dados dos jogadores.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No passado sábado, o portal Macau News Agency divulgou uma directriz da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) que tinha as concessionárias como destinatário e que impunha uma limitação a quaisquer transferências de informações sobre actividades de jogo e dados pessoais dos jogadores. Contudo, dois analistas ouvidos pelo PONTO FINAL dizem não conhecer em detalhe o que prevê a medida, ainda que louvem a preocupação do Governo no que toca à protecção de dados pessoais. O PONTO FINAL pediu detalhes à DICJ, mas ficou sem resposta.

Segundo o artigo da Macau News Agency, a DICJ enviou às concessionárias, às subconcessionárias e aos ‘junkets’ uma instrução que impõe a limitação de qualquer “transferência de informação sobre actividades ou operações de jogo, incluindo dados pessoais dos clientes”. O portal, citando a nota, elenca todas as actividades visadas pela proibição de partilha de informações: “dados pessoais, local de origem ou nacionalidade, profissão ou actividade dos clientes de jogo e outras informações relativas aos seus representantes ou pessoas que a acompanham, hora de entrada e de saída dos casinos e das mesas de jogo, valores das apostas, crédito, prémios de jogo e compra de fichas, etc.”. As informações não poderão, então, ser partilhadas entre entidades associadas à concessionária de jogo, mesmo sendo do mesmo grupo económico. Contudo, pode continuar a existir troca de informações pessoais, mediante autorização dada pelo Governo, através da DICJ.

“Ainda não conhecemos em detalhe as instruções da DICJ, mas, pelo que vi, existe alguma confusão”, começa por dizer Ben Lee. Para o analista e director da consultora Igamix, o que muda na prática não é claro. “Quando li as notícias, a indicação era de que qualquer informação que tivesse a ver com os jogadores não podia ser transferida, quer sejam os dados do reconhecimento facial ou as actividades do jogo, ou o que quer que seja”, começa o analista, acrescentando: “Eu interpretei o documento como se eles não pudessem enviar informações para fora de Macau”. Contudo, “até ver o documento entregue pela DICJ, é muito difícil comentar”, confessa Ben Lee.

A protecção da confidencialidade das informações dadas pelos jogadores é vista com bons olhos por parte do analista. “Se esse é o propósito da regulação dos dados, então eu diria que está em linha com as políticas de privacidade e protecção de dados”, comenta, acrescentando que “isto é a aplicação de medidas de protecção de dados a um novo sector, que é o do jogo”. Contudo, “Macau não tem direitos de privacidade semelhantes no sector da banca, então, a aplicação deste tipo de medida ao sector do jogo pode ser vista como invulgar”, conclui Ben Lee.

Glenn McCartney, professor da Universidade de Macau, também não se quis alongar nos comentários, já que ainda não são conhecidos os detalhes desta norma, mas “daquilo que li na internet parecem-me ser boas medidas para salvaguardar as informações”.

Para o analista, a medida é parte da “tendência global de protecção de dados”. “Quando existem grandes quantidades de dados, temos de ter protocolos sobre como é que estas grandes quantidades de dados são usadas”, acrescenta.

“O problema hoje em dia tem a ver com a maneira como se protege o cliente que entrega os seus dados, porque sabemos que, no passado, houve empresas que ficaram com os dados e os venderam a terceiros”, afirma, ressalvando que, daquilo que sabe, isso não se aplica ao sector do jogo em Macau. Agora, “o que a DICJ quer fazer é, acredito, aplicar protocolos na protecção de dados”, diz Glenn McCartney, acrescentando que o Governo devia ir mais além no que respeita à protecção de dados: “O Governo impõe estas normas, mas devia também conversar com a indústria e ver qual é a melhor maneira de avançar, estabelecendo protocolos e códigos de ética quando se lida com dados. O Governo deveria dialogar mais com as concessionárias”.

O PONTO FINAL pediu detalhes à DICJ acerca do alcance desta norma e sobre o objectivo da mesma, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.