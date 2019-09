Maioria concorda com agravamento das penas para condutores com excesso de álcool

Foi divulgado ontem o relatório final da consulta pública à revisão à lei do trânsito. O documento mostra que há uma larga maioria de pessoas que é favorável a um agravamento da moldura penal para condutores sob efeito do álcool ou drogas e em excesso de velocidade, mas desfavorável a uma revisão do valor das multas por estacionamento ilegal. Os residentes mostraram-se também abertos a um possível sistema de pontos.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) realizou, entre os dias 29 de Janeiro e 29 de Março, uma consulta pública acerca da revisão à Lei do Trânsito Rodoviário. O relatório, ontem divulgado, mostra que a maior parte das pessoas que deram a sua opinião está a favor das sugestões do Governo, como, por exemplo, o agravamento da moldura penal para condução em estado de embriaguez, influência de estupefacientes ou em excesso de velocidade. Os residentes apoiam também a ideia de alargar a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança aos passageiros dos bancos traseiros e à obrigatoriedade de desligar o motor quando o automóvel está parado. Por outro lado, os residentes não concordam com a revisão do valor das multas por estacionamento ilegal.

Durante o período da consulta pública, a DSAT recebeu um total de 1498 opiniões. Compilados os resultados, o organismo do Governo divulgou o relatório, que mostra que 84,75% das pessoas se mostra favorável ao agravamento da moldura penal para condução em estado de embriaguez, sob influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, sob influência de álcool e em excesso de velocidade. Em sentido contrário, 3,37% não quer ver estas penas agravadas. O documento de consulta pública propunha que a revisão fosse feita sob o princípio de proporcionalidade entre o crime e a pena, “agravando moderadamente a moldura penal relativa aos infractores primários e reincidentes” neste tipo de casos.

PENAS MAIS PESADAS PARA QUEM DESRESPEITE PEÕES

As pessoas que participaram nesta consulta pública também se mostraram favoráveis ao agravamento da moldura sancionatória contra os infractores que desrespeitem a obrigação de parar e pela não cedência de passagem aos peões: 76,60% concordam, enquanto 16,92% discordam da medida. Por outro lado, o documento indica também que há opiniões que dizem que “acontece sempre a distracção de peões com a situação rodoviária, ao atravessar a passadeira, por causa do uso do telemóvel”, pelo que “não se deve agravar a moldura sancionatória contra o condutor”.

O documento propõe a proibição do uso da função “mãos-livres” do telemóvel por parte do condutores de automóveis pesados, quando se está ao volante. Sobre este tema, registaram-se 82,34% de opiniões favoráveis e 14,59% de opiniões desfavoráveis. O Governo pede também que, na revisão da lei do trânsito, se introduza a obrigatoriedade de desligar o motor quando o automóvel está parado mais de três minutos. Também sobre este tópico as opiniões são maioritariamente favoráveis, 88,01% estão de acordo.

A larga maioria dos opinadores nesta consulta pública também se mostra favorável à proibição ou restrição do uso de equipamentos de vídeo na parte dianteira do habitáculo dos veículos, tendo 82,98% de opiniões positivas e 10,30% negativas. Há também uma sugestão de proibição ou restrição da circulação nas vias públicas de veículos com motor eléctrico autoequilibrados. Neste tópico, as opiniões favoráveis são esmagadoras, com uma percentagem de 94,56%. O relatório cita algumas das considerações recebidas, que dizem que “para promover as deslocações ecológicas, se deve permitir a circulação nas vias públicas de veículos com motor eléctrico, autoequilibrados, mas é necessário estabelecer que os mesmos possuam função de travagem de emergência, assim como definir as respectivas regras de circulação”.

CINTO DE SEGURANÇA NO BANCO DE TRÁS

A DSAT prevê o alargamento do âmbito do uso obrigatório de cinto de segurança, “obrigando, nomeadamente, os passageiros do banco da retaguarda dos automóveis ligeiros e os condutores e passageiros do banco da frente dos automóveis pesados a usar cinto de segurança”. A este respeito, 88,66% dos residentes mostraram-se favoráveis. No documento de consulta também se fala na “abordagem da viabilidade e adequabilidade da introdução do ‘sistema de pontuação’ (vulgarmente conhecido por ‘sistema de dedução de pontos’)”. O relatório mostra que a maioria das opiniões são favoráveis (71,15%), já que “a aplicação do sistema irá contribuir para a melhoria da atitude dos condutores ao volante, elevando o efeito dissuasor e produzindo efeito vigilante”. Há também 24,09% de opiniões desfavoráveis.

Neste relatório de consulta pública também se verificam opiniões desfavoráveis, nomeadamente no que toca à revisão do valor da multa aplicada à infracção administrativa de estacionamento ilegal nos passeios e nas zonas pedonais. Houve, então, 61,48% de opiniões contra. Tal também acontece em relação à revisão do valor da multa aplicada à infracção administrativa de estacionamento ilegal em lugares onde se encontra linha contínua, à revisão do valor da multa a aplicar à regra geral da infracção de estacionamento e paragem ilegal e à revisão do valor da multa de estacionamento de motociclos e ciclomotores em lugares tarifados que excedam o período autorizado.