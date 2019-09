Lei Chin Ion assume medidas mais rigorosas para combater o consumo de álcool entre jovens

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, afirmou na quarta-feira que o texto de consulta sobre os trabalhos legislativos relativos ao controlo do álcool está concluído e que “tem como referência as disposições de idade mínima para restringir a compra de álcool existente em outros países e regiões”. Em declarações à comunicação social, Lei Chin Ion começou por frisar o impacto negativo do álcool e do tabaco nos jovens menores de idade e que, no texto de consulta sobre os trabalhos legislativos relativos ao controlo do álcool, há a recomendação da “proibição da compra de álcool por jovens com menos de 18 anos”. Para além disso, o texto consultivo propõe também a regulamentação da publicidade ao consumo de álcool, entre outros aspectos, com introdução de medidas sancionatórias a quem infringir as regras. “De momento ainda não há nenhuma definição concreta pelo que é ainda necessário auscultar opiniões dos residentes e tomar referências das experiências de outras regiões”, afirmou Lei Chin Ion, revelando que este trabalho de consulta deve ser iniciado no final do ano

“Os Serviços de Saúde têm realizado um grande número de acções de promoção sobre a saúde e actualmente estão a analisar o relatório do inquérito sobre a saúde dos jovens do ano passado, acreditando que o conteúdo pode também reflectir a situação do consumo de tabaco e álcool pelos jovens. A seu tempo os Serviços de Saúde divulgarão os resultados e o trabalho de prevenção e controlo de álcool deve centrar-se principalmente na divulgação e educação”, frisou Lei Chin Ion.

Em relação ao recrutamento de pessoal médico no estrangeiro pelas clínicas privadas e centros de tratamento, Lei Chin Ion adiantou que os Serviços de Saúde têm mantido comunicação com o sector sobre questões relevantes e que espera obter “um consenso do sector através da realização de uma consulta”. “As exigências estabelecidas pelos Serviços, quer ao pessoal médico local, quer ao pessoal médico do exterior que exercem actividade profissional em hospitais privados, instalações de serviço social e instituições de educação especial, são muito rigorosas. Tendo em conta a escassez na oferta e procura de mão-de-obra dos profissionais de saúde de Macau, a orientação da política deve proteger principalmente o acesso prioritário ao emprego local, e se, devido à escassez de recursos humanos, esta situação causar falhas no atendimento padrão dos serviços ou estes não puderem ser prestados, as autoridades vão discutir com o sector qual é o grau de adequação da abertura à introdução de pessoal médico do exterior”, afirmou Lei Chin Ion, para depois acrescentar que ainda não houve um consenso sobre estas questões entre o Conselho para os Assuntos Médicos e o sector.