Coutinho quer pessoas e bens a circular livremente entre Zhuhai, Macau e Hong Kong

O deputado José Pereira Coutinho, através de uma interpelação escrita, perguntou Governo quando é que serão eliminadas todas as barreiras actualmente existentes no sentido de permitir a livre circulação de pessoas, bens mercadorias, na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

O político dá o exemplo da União Europeia, composta por 28 países soberanos, onde há longos anos foi adoptada “uma política de comunicabilidade de circulação e de facilitação da vida” desses povos.

Na mesma missiva ao Governo, o deputado questionou se o Executivo pretende devolver as 29 mil patacas cobradas anteriormente aos proprietários dos veículos autorizados pela primeira vez a circular na Ponte do Delta, que apelida de “Ponte Fantasma”, por neste momento serem somente cobradas mil patacas. Coutinho escreveu que é “muito injusto este enriquecimento sem justa causa por parte da DSAT”.

O representante dos Funcionários Públicos alerta também para o contínuo desperdício na utilização dos parques de estacionamento da cidade, e quer que os cidadãos possam usar a infra-estrutura construída com dinheiros do erário público, na zona norte, incluindo os que pretendem estacionar os seus veículos para se deslocarem a Zhuhai “evitando o abandono e desuso do mega parque de estacionamento”.