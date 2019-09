Candidaturas para a função pública estão abertas até 15 de Outubro

Os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) anunciaram que o prazo de entrega das candidaturas para o concurso de avaliação de competências integradas para o recrutamento uniformizado de trabalhadores dos serviços públicos começa esta quinta-feira e termina no próximo dia 15 de Outubro.

De acordo com o comunicado divulgado pelos SAFP, os candidatos ao recrutamento uniformizado de trabalhadores dos serviços públicos com habilitações académicas de ensino secundário complementar têm um prazo de 20 dias para apresentarem as respectivas candidaturas, sendo que o prazo de validade dos resultados do presente concurso de avaliação de competências integradas é de três anos.

Os candidatos que venham a ser classificados como “aptos” e que preencham os requisitos legais, podem, dentro de três anos, inscrever-se nos concursos de avaliação de competências profissionais ou funcionais abertos pelos serviços públicos para as carreiras de adjunto-técnico, assistente de relações públicas, inspector de veículos, examinador de condução, técnico-adjunto postal, operador de sistemas de fotocomposição, inspector (apenas grau 1 e 2 da carreira), meteorologista operacional, controlador de tráfego marítimo, hidrógrafo, mestrança marítima, técnico-adjunto de radiocomunicações e topógrafo.

Os residentes permanentes da RAEM que até ao dia 15 de Outubro de 2019 detenham habilitações académicas de ensino secundário complementar e que reúnam os requisitos gerais para o desempenho de funções públicas nos termos legais vigentes (idade igual ou superior a 18 anos, mas inferior a 65 anos, capacidade profissional, aptidão física e mental), podem inscrever-se neste concurso. Os interessados podem ainda optar pela apresentação presencial de candidatura ou pela realização da inscrição através da plataforma electrónica de apresentação de candidaturas dentro do prazo, apresentando a “Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Integradas”, devidamente preenchida e assinada. O candidato que não dispuser de um diploma de ensino secundário complementar poderá apresentar diploma de bacharelato, licenciatura, ou ainda mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licenciatura para ser avaliado pelo Júri.