A primeira semente da Mandarina 

Depois de vários meses a preparar terreno para o lançamento na área dos livros infantis, a primeira semente da editora “Mandarina Books” chegou na sexta-feira ao mercado como um projecto editorial exclusivo de Macau que tem como objectivo apresentar pormenores singulares do território que sirvam depois de inspiração à criatividade das crianças.

Foi a pensar na falta de livros para crianças dentro do contexto de Macau que Catarina Mesquita, jornalista portuguesa radicada no território há vários anos, decidiu apostar na criação de uma editora exclusiva para crianças. “Eu trabalhei numa editora infantil durante cinco anos em Portugal, e sempre foi a minha paixão”, começa por dizer Catarina Mesquita ao PONTO FINAL, para depois contar como viajou “à aventura para Macau” numa altura em que Portugal atravessava uma grave crise económica.

“Quando cheguei a Macau pensei: ‘o que é que vou fazer agora da minha vida?’. Vou ficar um ano em período sabático para pensar? E, entretanto, ao final de três meses, já estava completamente aborrecida de estar em Macau sem fazer nada. Mas acho que é nos silêncios que temos as respostas que precisamos e eu sentia muito a falta de escrever, e tinha muita falta de livros infantis”, recordou Catarina Mesquita.

“Queria fazer livros para crianças, que era isso que eu estava a fazer nos últimos cinco anos, mas então, a certa altura, surgiu a proposta de ir trabalhar para o jornal PONTO FINAL, e a vida foi andando. Depois, colaborei em vários meios de comunicação em Macau, fui coordenadora editorial da revista Macau, em versão inglesa, trabalhei em várias coisas e isso distraiu-me daquilo que eu digo que é o meu propósito. Mas agora, depois de ter tido o meu filho, e de estar completamente embrenhada no mundo infantil, disse, ‘agora é que tem de ser’. E pronto, decidi montar a Mandarina, porque me fazia falta e era uma coisa que sei que há imenso potencial”, relata Catarina Mesquita sobre a germinação de uma ideia que já a acompanhava há vários anos.

Mandarina, símbolo de prosperidade e felicidade

Sobre o nome que decidiu dar à editora de livros infantis, Catarina Mesquita explica como surgiu a ideia. “Escolhi o nome de Mandarina por ser um fruto pequeno e porque nós fazemos produtos direccionados para crianças, mas porque a Mandarina tem também um significado grande nesta região pois simboliza prosperidade, sorte e de felicidade, e acho que são valores que nós queremos ter na nossa editora e transmitir para as crianças”, disse.

“Lançámos o primeiro livro na sexta-feira, já temos os livros disponíveis em algumas livrarias locais, inclusivamente chinesas, a aceitação está a ser óptima. Temos tido clientes de todas as nacionalidades e agora estamos com um preço de lançamento. A aceitação tem sido muito boa, é muito gratificante. Ainda somos muito pequeninos, estamos a começar, mas sem dúvida que nos está a dar muita vontade de fazer mais, e há muitas ideias, e depois as pessoas dão-nos feedback, e dizem ‘mas faça mais isto, faça mais aquilo’, e dá-nos muita vontade de trabalhar. Demorámos um bocadinho a arrancar, tínhamos previsto lançar o primeiro livro no dia 1 de Junho, no dia da criança, só conseguimos lançar o livro com o regresso às aulas, mas acho que agora já estamos com o fogo todo para avançar”, acrescentou Catarina Mesquita.

Da semente à árvore em fruto

Apesar da realidade editorial de Macau, Catarina Mesquita acredita que a Mandarina Books irá deixar uma marca nas crianças do futuro, mas por agora há que ser realista e pragmática nos primeiros lançamentos devido ao próprio mercado. “Nós estamos a lançar um livro de actividades e queremos lançar livros de histórias, sendo o nosso foco apresentar Macau nas suas diferentes formas, não só com histórias que já são um pouco conhecidas, mas com pormenores que deixem uma marca nas crianças”, começa por dizer Catarina Mesquita ao PONTO FINAL sobre o primeiro lançamento da Mandarina Books.

“Em termos de livro, não há muitas pessoas a lerem, e no caso das crianças, aquilo que é a minha opinião, é que passam tanto tempo focadas nos manuais escolares que provavelmente não querem ver mais livros à frente porque já estão cansadas de ver livros à frente. E acho também que o primeiro projecto, ou o primeiro livro da Mandarina, é um livro de actividades e é um livro de jogos, acho que também é necessário para relaxar um bocadinho, no sentido de não ter aquele livro de histórias propriamente mais denso, e é nessa perspectiva. Eu acho que efectivamente não se lê por lazer em Macau”, frisa a fundadora da Mandarina Books.

“A nossa principal característica é fazer produtos de Macau, que mostrem Macau. E não uma história, só mais uma, no meio de tantas outras que fale de temas que se ouve em qualquer parte do mundo, não faria sentido, o mercado está completamente sobrecarregado, o mercado dos miúdos, por exemplo, aposta em imensos livros, produz milhões de livros, não faria sentido estarmos a fazer mais quando temos um Taobao, em que os pais podem comprar livros super baratos, livros infantis e qualquer livro”, acrescenta ainda Catarina Mesquita.

Questionada sobre a importância da língua portuguesa no território e a razão pela qual a Mandarina Books pretende editar os seus livros em inglês, mandarim e português, Catarina Mesquita assume que a presença do português continua sempre presente em Macau. “Eu acho que o português tem um peso em Macau, sem dúvida. Ainda ontem, estava a andar ali na zona do Mercado Vermelho e vejo um senhor chinês vidrado a ler um jornal em voz alta em português! Isto é surreal, estas coisas ainda acontecem. Há uma aposta na língua portuguesa por questões comerciais e em Macau, com esta história da plataforma, acho que deve ser preservado. O português fez parte da história de Macau. Agora, há um mercado que fala inglês e nós não podemos ignorar que existem outras nacionalidades a viver em Macau e que têm filhos, e sem dúvida o chinês. Quando criámos a Mandarina foi a pensar que seríamos a primeira editora infantil trilingue. Nós queremos chegar a todos os públicos, e que não seja a língua uma limitação para isso”, frisa Catarina Mesquita, para depois acrescentar que a editora não está focada unicamente no mercado que fala português.

Interactividade analógica num mundo digital

Nas últimas décadas, a utilização de dispositivos electrónicos por parte das crianças tem vindo a aumentar exponencialmente, uma realidade que não passa despercebida a Catarina Mesquita. No entanto, a fundadora da Mandarina Books não teme essa tendência, e até vê uma oportunidade para a sua editora. “Eu não sou fundamentalista de que as crianças não devam estar em contacto com a tecnologia porque não faz sentido, até porque nós enquanto pais não podemos proibir uma criança de tocar num telefone ou num ‘tablet’ quando estamos constantemente agarrados ao telefone. Portanto, não é possível substituir a tecnologia por um livro. Agora, podemos dar-lhe mais ofertas, e acho que o livro de actividades quer combater isso, ou pelo menos desviar a atenção durante alguns minutos, que espero que sejam bastantes minutos, para desviar a atenção dessa tecnologia, e as crianças podem estar ali a brincar, os livros têm autocolantes que podem ser colados e descolados, tem jogos de observação, de contagem, e isso, pronto, é para os divertir também por meio da aprendizagem”, refere Catarina Mesquita.

“Em termos de formatos estamos sempre atentos àquilo que se vai fazendo. Eu acho que, como estamos a começar, vamos ser um bocadinho mais tradicionais, pelo menos nesta fase inicial, claro que apontamos para as estrelas e adoraríamos fazer livros mais interactivos, mas neste momento acho que o mercado das crianças, o mercado infantil, ainda tem que se estabelecer, e acho que não é uma questão de novidade, acho que em muitas coisas Macau ainda é bocadinho tradicional, ainda procura um bocadinho o tradicional, e por isso nós ainda não temos planos de fazer aqui livros muito inovadores em termos de formato físico”, sentencia Catarina Mesquita ao PONTO FINAL sobre o assunto.

As lendas de Macau e outras histórias

Depois do lançamento do livro de actividades para crianças, o próximo passo da Mandarina Books é editar livros infantis com histórias e lendas de Macau, para além da adaptação de outros contos para a realidade do território com ilustrações de artistas locais. “A nossa característica principal é apostar naquilo que nós consideramos que pode vingar, é o facto de termos imagem de Macau, e essa imagem de Macau pode traduzir-se em ilustrações de cenários de Macau, ou na aposta também de artistas locais para ilustrarem as nossas próprias histórias, um livro que seja de Macau”, diz Catarina Mesquita, antes de revelar algumas das ideias para futuras publicações.

“No caso das histórias de Macau ainda não temos nenhuma obra específica sobre isso. Mas lá está, nós vamos por aquilo que é mais conhecido, e há lendas de Macau que são conhecidas e que já foram publicadas, muitas delas foram publicadas para adultos, e o que nós queremos é adaptá-las para crianças. Em relação às histórias passadas na tradição de famílias macaenses ainda não tive acesso a isso, mas eu acredito que haja muitas histórias para contar. Nós só agora começámos a levantar a pontinha do véu, e já começaram a surgir mais histórias que podem vir a ser feitas em livro”, acrescenta a fundadora da Mandarina Books.

“Ainda não temos completamente definidas as histórias para publicar, o projecto ainda não está completamente fechado, mas há lendas como A-Má, que é uma lenda que não se pode ignorar, porque é a criação de Macau. Macau nasce da história de A-Má, portanto, essa para começar, tem de estar, mas há outras, há tradições que há ao longo do ano em Macau, como a Festa do Bolo Lunar, como os Barcos-dragão, que são todas baseadas em lendas e que podem passar para livro. Acho que o que aconteceu nos últimos três meses foi uma preparação para algo que pode ser mesmo muito grande e que dá mesmo muita vontade de trabalhar”, sentenciou Catarina Mesquita ao PONTO FINAL.