João Caetano: “Por mim, tocava todos os meses em Macau”

O percussionista e cantor natural de Macau regressa na quinta-feira a Portugal para apresentar o álbum de estreia a solo ‘Rhythm&Fado’ depois de quase uma década a tocar nos Incognito, uma das bandas mais proeminentes do panorama do acid jazz britânico. Dos ritmos da Dança do Dragão e do Leão, que tentava recriar com três anos, à paixão pelo fado e pelo folclore português, a música de João Caetano é uma miscigenação desse percurso de 30 anos pelos quatro cantos do mundo e que começa em Macau.

pontofinalmacau@gmail.com

João Caetano vai tocar marcar presença amanhã no Casino do Estoril para apresentar o seu primeiro álbum a solo intitulado ‘Rhythm&Fado’. Depois de duas apresentações em Londres, nomeadamente no Ronnie Scotts e no London Jazz Festival, o percussionista e cantor natural de Macau toca esta quinta-feira no Lounge D do Casino do Estoril acompanhado por André Dias, na guitarra portuguesa, Pity, no baixo, Carlos Garcia, no piano, Giacomo Smith, no clarinete, e Cam May, na guitarra.

Em entrevista ao PONTO FINAL, o músico de 30 anos radicado em Londres falou sobre a parceria de sucesso com a editora online Awall, o impacto de Macau na formação da sua identidade, as raízes portuguesas e a produção do seu primeiro disco a solo intitulado ‘Rhythm&Fado’.

Da influência da música de Mariza e de Zeca Afonso, às comparações com António Variações, o percussionista e cantor começou por abordar o apoio do Instituto Cultural de Macau na produção do disco e da importância de trabalhar com a Awall, editora online da Kobalt (empresa que representa nomes como Bjork, Massive Attack, Trent Reznor, Prince, Sonic Youth, Paul McCartney, Bob Marley, Bob Dylan, Miles Davis, Foo Fighters, Childish Gambino, LCD Soundsystem, Mogwai, Queens of the Stone Age ou Elvis Presley), para a difusão do seu trabalho pelo mundo.

“A Awall é uma editora online que faz a distribuição pelo mundo inteiro por tudo o que é plataformas online, e creio que sou o único artista de Macau, acho que inclusivamente português, que lá está. Este foi um álbum que teve também o apoio do Instituto Cultural de Macau”, começa por dizer João Caetano para depois falar na estratégia da editora para divulgar os temas.

“No que toca aos singles, a estratégia foi lançar um tema por semana, que foi apoiado inclusivamente pela Rádio Macau no programa do Jorge Vale que passou no início de cada semana os temas que estavam a ser lançados. Foi lançado tema a tema, e no fundo é uma estratégia mais recente da maneira como se faz música agora, porque quem é artista independente tem de arranjar formas de poder captar a sua audiência, e foi essa a forma que a Awall e eu arranjámos para este álbum de estreia”, acrescenta o músico de 30 anos ao PONTO FINAL.

Tambores e saudade

Com um percurso musical amplo e variado, o álbum de estreia de João Caetano contém 13 temas entre os quais se inclui um fado original e arranjos de canções de Toquinho e Vinicius de Moraes. Os tambores e a voz de João Caetano personificam o título ‘Rhythm&Fado’ e nenhum pormenor foi deixado ao acaso, uma vez que foi o próprio músico a produzir o seu álbum de estreia.

“A estética do meu álbum passa pelos bombos tradicionais portugueses, que são a base do meu trabalho. Eu toco ao vivo com dois bombos portugueses, que foram feitos por mim, baseados nos bombos de Lavacolhos, da zona da Serra da Estrela, e essa é base de tudo o que eu faço. São os bombos, a voz e depois os elementos da guitarra portuguesa e do piano, portanto, os instrumentos nucleares deste projecto estão lá no álbum inteiro”, começa por referir João Caetano ao PONTO FINAL sobre o álbum de estreia, para depois dar como exemplo o tema ‘Ai se eu pudesse nascer amanhã’ para falar desse base musical.

“No tema ‘Ai se eu pudesse nascer amanhã’ é só bombos e voz com o Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros de Lisboa, a tocar sanfona. Essa é base narrativa do projecto: o ritmo e o fado. É a voz, a guitarra portuguesa e os bombos, portanto, a ideia é trazer uma sonoridade fresca e contemporânea que una as raízes e as tradições do folclore português e dos bombos portugueses com o fado e transformar nisto num som moderno com esta vertente do Jazz, e trazer isto para uma sonoridade moderna”, acrescenta João Caetano para dar outro exemplo sobre o conceito do disco num tom descontraído.

“No ‘Senhora da Nazaré’, que é o primeiro tema do disco e que começa exactamente na introdução do álbum, só se ouvem bombos, e depois eu canto ‘Senhora da Nazaré rogai por mim’ onde não há uma nota musical, por isso a introdução do álbum é bombos, depois vem a voz e só depois vem um mar de instrumentos atrás. O ‘rhythm’, que são os bombos, começa o álbum, depois o fado, entra a minha voz e a guitarra portuguesa, e depois pimba, estás no álbum. Entraste no álbum”, revela João Caetano.

Da música clássica ao jazz, passando pelo fado e música folclórica portuguesa

Após terminar o ensino secundário e o Conservatório de Música na disciplina de violino em Macau, João Caetano rumou a Inglaterra com uma bolsa para estudar música na Universidade de Chichester, onde acabou por trocar a disciplina do violino pela da percussão, uma paixão mais antiga que começou em Macau com as sonoridades dos tambores chineses das Danças do Leão e do Dragão. “Comecei na percussão aos três anos, mais cedo até que o violino, e quando acabei o conservatório decidi dedicar-me a fazer música que não fosse música clássica”, atira João Caetano depois de ser questionado sobre a razão que o levou a trocar o violino pela percussão.

“No fundo foi uma escola de percurso, apenas não optei pela música clássica, não foi que tivesse perdido interesse pela música clássica ou pelo violino. Até porque no tema ‘Eterno Farol’ do meu EP, os arranjos de cordas e os arranjos de instrumentos de orquestra chinesa foram feitos por mim”, acrescenta o músico de 30 anos antes de falar da sua paixão pelo fado.

“A minha música passa muito por essa mistura, não só de sons, orientais e de Macau, como também por toda a cultura musical e folclórica portuguesa. Folclórica é sempre um termo um bocado inglório em Portugal. O folclore. O Fado acaba por ser um tema mais relevante, mais ‘cool’. O Fado não era ‘cool’, a Mariza é que tornou o fado ‘cool’ depois da Amália Rodrigues. Eu quando digo ‘cool’ é apelativo a jovens. Os jovens não ouviam fado e ouvir fado não era ‘cool’, e a Mariza voltou a trazer esse ‘coolness’ para o Fado. E é importante referir que a Mariza foi a grande embaixadora da música portuguesa após a Amália Rodrigues, e, portanto, este meu som, e esta minha direcção do álbum ‘Rhythm&Fado’ é a minha interpretação daquilo que é o meu fado e aquilo que são os meus ritmos, e os meus ritmos passam muito pelos ritmos da Dança do leão e a Dança do Dragão e o folclore português. É uma miscigenação de tudo aquilo que é Macau para mim, do que eu sou, que é Macau e Portugal, e a junção do meu fado, da forma como eu canto”, afirma João Caetano para depois frisar que não se considera um fadista apesar dos elogios de Jorge Fernando.

“Porque eu, no fundo, não sendo um fadista, embora o Jorge Fernando tenha dito na Antena 1 que eu era um fadista. Se o Jorge Fernando me chama fadista já fico contente. Eu não me considero fadista, considero-me um cantor que gosta de escrever música e que gosta de passar uma mensagem daquilo que eu entendo ser as minhas experiências de vida, e é isso que a minha música é no fundo”, disse ao PONTO FINAL.

De Londres para o mundo

Depois de integrar a banda de jazz britânica Incognito aos 21 anos como percussionista ao vivo e como elemento residente da equipa de produção, gravação e composição da banda, João Caetano decide, em finais de 2013, apostar num projecto a solo de raízes portuguesas. “Eu sempre quis fazer a minha música e cantar porque canto desde miúdo, desde os cinco ou seis anos, e acho que, o que os Incognito me deram foi uma escola de vida. Eu estou nos Incognito há oito, nove anos, sensivelmente, e toquei nos quatro cantos do mundo com uma das bandas mais significativas e lendárias do panorama musical do acid jazz, e isso dá-me uma escola de vida incrível”, refere João Caetano sobre a importância da sua experiência nos Incognito para avançar para um projecto a solo nos últimos anos.

“Entrei nos Incognito com 21 anos, mas isto para dizer que a vontade de querer fazer a minha música e de escrever a minha música está dentro de mim desde os cinco ou seis anos. Sempre escrevi música, e sempre quis fazer isso, mas é óbvio que temos de ter um tempo de incubação, temos de ter um tempo de incubação e de exploração do que é que é a nossa música, e depois rodearmo-nos das pessoas certas para podermos avançar e criar e materializar essa música, e no fundo é isso que aconteceu nos últimos anos, que essa minha música se tem materializado”, diz o músico de 30 anos para depois enumerar algumas das parcerias que materializam o objetivo de quebrar barreiras musicais e não só.

“Nomes como o Jorge Fernando, Ângelo Freire, o dueto com o Jean Paul ‘Bluey’ Maunick, chamado ‘Uma Só Voz’, em português e em inglês. Isto talvez dará uma ideia melhor daquilo que eu estou a querer fazer, aquilo que é a minha ideia musical, que é quebrar as barreiras todas de religião, cor da pele, as nossas crenças e quebrar essas barreiras todas e sermos unidos e termos essa igualdade enquanto raça humana, enquanto seres humanos”, atira João Caetano.

Com um percurso musical rico a nível técnico, João Caetano considera que todo o conhecimento que foi adquirindo ao longo dos anos permite-lhe acrescentar algo mais à sua música apesar de reconhecer que por vezes a riqueza técnica pode não ser sinónimo de emotividade. “Um músico pode ser técnico e não ter alma, e ser um músico tecnicamente brilhante e não ter alma. E há depois aqueles músicos que não têm técnica nenhuma e terem muita alma, que é o caso, por exemplo, do B.B. King, do Jack White, ou do Seasick Steve. Portanto, tens músicos que sem técnica podem ter uma alma incrível, e depois tens músicos com uma técnica incrível, mas depois sem alma. Não vou estar enumerar nomes porque até posso ofender alguém, mas no fundo o que eu acho que tenho aqui muito presente é a minha alma e as minhas raízes, e portanto, independentemente da técnica toda que eu possa ter aprendido ou de ser percussionista e de tocar com vários nomes, isso não me retira de maneira alguma a minha alma, isso só acrescenta, porque eu posso expressar-me da forma que eu quero e que eu pretendo me expressar porque tenho essa técnica para o fazer”, sentencia sobre o assunto.

Um “Filho de Macau” com raízes portuguesas

Nascido em Macau em 1989, João Caetano fez grande parte da sua formação no antigo território administrado por Portugal. Assumindo-se sempre como um “filho de Macau”, o fascínio de João Caetano pelo Oriente está patente na sua música. Desde as influências dos tambores chineses nas tradicionais danças do Leão e do Dragão à própria envolvência do território no seu imaginário de infância, o músico de 30 anos mantém uma forte ligação com Macau uma vez que foi onde ganhou a sua primeira identidade musical.

“Sinto que tenho a minha identidade macaense. Muito do meu amor e a minha paixão pela cultura chinesa, pelos instrumentos de música chineses, o Erhu, a Pipa, a Dança do Leão, a Dança do Dragão, foram coisas que me tocaram desde muito novo, desde os dois ou três anos, e tenho memória de aos três ou quatro anos de tocar tambores chineses em casa a tentar imitar os ritmos da Dança do Leão e do Dragão de Macau”, recorda João Caetano.

“No fundo acho que somos o fruto de tudo aquilo que nos rodeia, e é importante sabermos de onde é que somos e quais são as nossas raízes, e eu sei que a minha raiz é sem dúvida uma raiz portuguesa, mas que foi apadrinhada e muito amada pelo território de Macau. Sou de Macau sem dúvida alguma, sou muito mais de Macau do que sou de Portugal, porque nasci em Macau e fui criado em Macau, e tenho uma relação próxima com Macau onde fiz o tema dos 20 anos da Escola Portuguesa de Macau e, portanto, sou filho da terra, sou filho de Macau, mas vivo em Londres porque tenho a vontade e a fome de vencer no mundo. E acho que passa por aí, acho que passa por não nos esquecermos de onde somos, e das pessoas que se lembram que aquele rapaz que esteve em Macau e que estudou em Macau que está agora a representar Macau e a representar Portugal e as sua raízes pelo mundo inteiro”, frisa o músico, para depois acrescentar que gostaria de voltar a tocar em Macau num futuro próximo.

“Para já não tenho nada para adiantar sobre concertos em Macau. Mas por mim sim, todos os anos, se fosse por mim tocava todos os meses em Macau. Vamos tentar apresentar o meu trabalho em Macau porque foi apoiado pelo Instituto Cultural de Macau e porque ainda tenho aí muitas ligações e também é um dos meus berços da minha música.

João Caetano apresenta-se esta quinta-feira no Casino do Estoril para o único concerto em solo português de 2019, uma situação que o músico espera alterar no próximo ano. O regresso a Lisboa também é simbólico para João Caetano uma ver que considera Portugal outro dos “berços” da sua música.

“Quero fazer tournées por Portugal, pelo mundo. Quero regressar a Macau, quero trabalhar com grandes músicos pelo mundo, e, no fundo, o concerto em Lisboa é vir a um dos berços da minha música, porque é Macau e Lisboa no fundo, e Londres também, mas vir a um dos berços da minha música e partilhar com grandes músicos, como é o caso do Ângelo Freire, que irá estar presente no meu concerto como convidado especial, partilhar com as pessoas que vêm ver o concerto, a minha viagem, e o meu som, e o meu álbum de estreia é isso que representa para mim”, sentenciou João Caetano.