Crescimento do turismo com “tendência para diminuir” e visitantes estão a “gastar menos”

A turbulência em Hong Kong e os efeitos da guerra comercial e os EUA são os factores apontados pela líder da Direcção dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, para justificar o fenómeno. O estudo para que seja tomada a decisão em relação à implementação de uma taxa turística deve ser concluído até ao final do ano.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Os números do turismo em Macau, referentes ao mês de Agosto, revelam um aumento em relação ao mesmo mês do ano passado, e segundo a responsável máxima da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, mostram que a tendência ainda é de subida, mas já é menos fulgurante do que no passado recente. E revelam ainda outro dado, o de que os turistas estão a gastar menos quando visitam o território.

Apesar de os últimos dados de Agosto continuarem a registar uma subida no número de visitantes em Macau (6,5%) em relação a igual período de 2018, Senna Fernandes ressalvou que no mês anterior, em Julho, o crescimento tinha sido de 18,9%, se comparado com igual período do ano passado.

Em relação à quebra das receitas, a directora da DST disse que, neste momento, ainda não se trata de uma descida muito impressiva. “Os números são do primeiro trimestre, ainda não é o semestre. É difícil dizer qual será o impacto do ano inteiro. Qualquer descida em termos das despesas dos visitantes, temos de a ter em conta, e estar preocupados, porque este é um elemento importante das receitas de Macau. Se continuar a descer terá impacto na economia. Ainda não é muito preocupante, mas temos de continuar a monitorizar”, referiu aquela responsável, à margem da apresentação da 7º Fórum de Economia de Turismo Global (FETG), ontem, no MGM Macau.

Questionada se esta descida não poderá até ser paradoxalmente boa para a RAEM, uma vez que, tantas vezes, a população se queixa do número de turistas na região, Senna Fernandes respondeu que a vontade das autoridades é a de “tentar que os turistas fiquem mais tempo, vejam os nossos produtos em termos culturais e de desporto”. “Este é o nosso alvo. Nunca foi para atrair mais turistas”, argumentou.

Os visitantes que mais gastam continuam a ser os do interior da China, mas é necessário apostar na diversificação. “Estamos a trabalhar em mercados internacionais para atrair diferentes turistas para vir a Macau, e que estes estendam a sua estadia, e gastem mais dinheiro”, defendeu. A estratégia, reconheceu a líder da DST, deve ser diferente mediante cada um dos mercados que se está a trabalhar.

Taxa turística até ao final do ano

Na mesma conversa com a comunicação social, Helena de Senna Fernandes disse, em relação à introdução de uma taxa turística na RAEM, que o estudo de avaliação ainda está a ser terminado até ao final deste ano.

“Vamos tentar acabar o estudo no quarto trimestre, e vamos submetê-lo a superior consideração. O nosso secretário Alexis Tam disse que temos de ter mais cautela. Há outros factores a considerar: Hong Kong, e a diminuição de despesas de turistas em Macau por causa de factores económicos, ou a guerra comercial entre a China e os EUA que vai causar alguns transtornos nos gastos dos turistas”, afirmou aquela responsável.

Hong Kong nem bom, nem mau

Helena de Senna Fernandes foi ainda evasiva em relação aos efeitos da situação em Hong Kong na economia local. Nunca quis afirmar que os tumultos na vizinha do Rio das Pérolas estão a ter efeitos positivos na economia de Macau.

Nos primeiros oito meses do ano, o número de turistas cresceu quase 22%, para um total de cinco milhões de visitantes da RAEHK, num total de 27 milhões de entradas no território neste período de tempo. Se a pergunta é se aos fins-de-semana, marcados pela violência em Hong Kong, há um maior número de visitantes daquela cidade, Senna Fernandes não dá uma resposta conclusiva.

“Há uma subida dos visitantes, mas não tenho visto o dia-a-dia. Nos últimos meses estamos a ver uma subida dos visitantes de Hong Kong. Desde a entrada em funcionamento da Ponte do Delta que os números estão a crescer. Qual o crescimento nesses dias em específico? Não fiz um estudo”, revelou.

Ao invés de afirmar que Macau possa estar a ganhar algo em termos de turismo, nos últimos meses, pelos problemas vividos nas ruas de Hong Kong, Senna Fernandes preferiu dizer que aquele “sempre foi um parceiro muito importante”. “Apesar de eles estarem a ter algumas dificuldades, temos de continuar a apoiar-nos uns aos outros”, garantiu.

Ao mesmo tempo argumentou ainda que tem muito mais sentido vender o pacote Hong Kong e Macau, dentro da lógica da Grande Baía, do que trabalhar individualmente.

Também Pansy Ho, secretária-geral da GTFE, manifestou que o interesse de Macau é que a situação de Hong Kong se resolva rapidamente. “Ambos pertencemos à Grande Baía, e o que queremos é mais colaboração entre os dois. É melhor se ambos trabalharmos juntos”, referiu.

Pansy Ho desejou também que a mudança da etapa do torneio de golfe PGA Tour Series-China de Hong Kong para Macau seja “um caso isolado”. A etapa do torneio, agendada para Outubro, foi cancelada por razões de segurança no território, palco de protestos há mais de três meses, e vai ser realizada em Macau.

Fórum de Economia de Turismo Global custa 55,4 milhões para ter elite do sector na RAEM

O mercado chinês e o da América Latina, sobretudo o Brasil e a Argentina, vão estar em destaque entre 13 e 15 do próximo mês, no Fórum de Economia de Turismo Global. O investimento na realização do evento será de 55,4 milhões de patacas, mais 4% do que no ano passado, sendo que apenas 10% serão financiados pelo Governo da RAEM e o resto por parceiros privados.

A apresentação do evento foi feita pela secretária-geral do Fórum de Economia de Turismo Global, Pansy Ho. Esta responsável justificou a escolha do Brasil e da Argentina como países convidados do evento, por “ambos têm recursos turísticos imensos”. Na edição deste ano um outro parceiro em destaque será a província chinesa de Jiangsu.

Na apresentação do evento, num ano que se comemoram os 20 anos da RAEM e os 70 anos da RPC, Pansy Ho, accionista de referência da SJM e líder de um grupo com interesses no imobiliário, transportes, hotelaria e construção civil, sublinhou a importância de a economia de turismo de Macau “progredir rumo a três objetivos em simultâneo: permanecer integrada na conjuntura nacional, aprofundar as cooperações estratégicas e impulsionar a inovação da indústria”.

Entre os convidados de honra deste evento vão estar o vice-presidente do Brasil, António Hamilton Mourão, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que encabeçam uma delegação que representa o Brasil “ao mais alto nível”.

Este ano, a organização aposta em promover pela primeira vez a Conferência Mundial de Investimento e Financiamento do Turismo, na qual participam “especialistas em investimento e líderes do turismo de topo a nível mundial”. O fórum deste ano é subordinado ao tema “Turismo e Lazer: Para Uma Vida Melhor”.