Chef Lucas Siwinski: “Tenho um encontro marcado com o minchi”

O Instituto de Formação Turística (IFT) organiza, até sábado, a Semana Master Chef Ferrandi Paris com demonstrações diárias de confecção de tartes e de bolos de acordo com as técnicas da cozinha francesa ensinadas pelo chef Lucas Siwinski num dos institutos mais conceituadas de culinária em França.

pontofinalmacau@gmail.com

As técnicas da pastelaria francesa vão estar em destaque no Instituto de Formação Turística de Macau até ao próximo dia 28 de Setembro com uma série de acções de formação conduzidas pelo chef Lucas Siwinski da Ferrandi Paris. Pela primeira vez em Macau, o formador da escola de culinária parisiense ainda não provou qualquer prato da gastronomia macaense, mas, em declarações ao PONTO FINAL, assumiu que já tem “um encontro marcado com o minchi” nos próximos dias.

“Acabei de chegar a Macau, estou cá apenas há um dia, mas estou muito satisfeito com o que encontrei. Estou a gostar muito do que vi da cidade, as pessoas são muito simpáticas e fui muito bem recebido aqui. É a minha primeira vez em Macau, aliás, é minha primeira vez nesta parte do mundo. Por isso está a ser uma experiência muito interessante para mim”, começa por dizer o chef Lucas Siwinski ao PONTO FINAL, referindo-se às primeiras impressões no território para depois acrescentar que ainda não teve oportunidade de explorar as pastelarias de Macau.

“Já vi um bocado da pastelaria local no hotel onde estou e nas imediações. Cheguei há pouco tempo e tenho estado a trabalhar na escola, por isso ainda não tive tempo para explorar melhor as doçarias de Macau, mas nas minhas curtas deambulações no hotel vi coisas interessantes. Reparei que aqui em Macau há um interesse pela pastelaria internacional, nomeadamente a francesa”, confessa Lucas Siwinski, que estará em Macau até ao próximo sábado para dar formação aos estudantes do Instituto de Formação Turística sobre pastelaria francesa.

Habituado a lidar com vários tipos de estudantes de culinária, Lucas Siwinski elogiou a “vontade de aprender” dos macaenses. “Dos estudantes com quem trabalhei cá posso dizer que todos eles têm um enorme potencial. Uma das coisas que me chamou à atenção nos estudantes é que estão todos num nível muito bom, totalmente aceitável, e alguns deles, como em todo o lado no mundo, em que há um grau de interesse diferente, há alguns que têm uma grande atitude para aprender, e isso é a base para se tornarem chefs de excelência. Depois disso vem a técnica para aprender. Mas alguns deles estão a comportar-se muito bem, por isso, definitivamente que têm o potencial para se tornarem em grandes chefs no futuro”, revela Lucas Siwinski ao PONTO FINAL sobre o contacto que já teve com os estudantes macaenses nas ações de formação da Semana Master Chef Ferrandi Paris.

“O importante para a evolução da pastelaria, o importante para o profissional, é consolidar as bases. Primeiro temos de aprender as bases, de saber como fazer, e depois disso temos de os deixar encontrar no seu próprio estilo, a sua própria sensibilidade, de forma a não condicioná-los e a obrigá-los a fazer tudo sempre da mesma maneira, algo que já foi feito, mas temos de uma certa forma apoiar essa criatividade, porque a evolução da pastelaria vem da criatividade dos chefs”, acrescentou Lucas Siwinski.

Culinária com componente visual

Questionado sobre a importância da estética na disciplina culinária da pastelaria, Lucas Siwinski considera que a “pastelaria tem uma ligação íntima à celebração” e que por isso os bolos têm de ter uma componente visual para marcar uma ocasião especial. “Eu diria que há essa preocupação visual mais na área da pastelaria do que em qualquer outra disciplina culinária. Na pastelaria, a estética é muito importante, passamos imenso tempo a decorar um bolo. Na pastelaria, quando fazemos um bolo de casamento, por exemplo, ou um bolo comemorativo, de celebração, passamos mais tempo a decorar o bolo do que a fazer o bolo em si. É muito importante porque a pastelaria tem uma ligação íntima à celebração, a eventos. Ninguém come bolos todos os dias, como quem come arroz. Ninguém precisa de comer bolos todos os dias para sobreviver, as pessoas comem bolos por prazer ou para marcar uma ocasião especial, e para isso os bolos têm de ter uma boa aparência”, frisou Lucas Siwinski.

Em Macau pela primeira vez para partilhar os seus conhecimentos, o chef francês tem uma ideia concreta do que irá fazer com os estudantes macaenses, nomeadamente na confecção de bolos com ingredientes locais. “Estas viagens a culturas diferentes têm sempre impacto e creio que terei ideias. Irei fazer um bolo baseado na técnica francesa, mas depois, numa das camadas, um dos sabores, irei acrescentar um sabor exótico, por exemplo, poderei fazer um bolo com fruta, chocolate, e depois acrescentar um pouco de chá verde ou chá de jasmim, que irá combinar. Se fizer um bolo de manga poderei acrescentar um pouco de chá de jasmim, ou natas, o que não será um bolo totalmente francês, mas farei uma cobertura com a técnica francesa, e depois acrescento este sabor para realçar e fazer algo original”, revela ao PONTO FINAL Lucas Siwinski.

Cozinha de fusão

Sobre a gastronomia macaense e o seu carácter peculiar de cozinha de fusão entre Portugal e a China, Lucas Siwinski assume que é um “tema complicado de abordar e de discutir” uma vez que, na sua opinião, todas as gastronomias do mundo têm em si um elemento de fusão intrínseco. “Talvez essa fusão tenha acontecido há 500 anos, mas, por exemplo, na própria culinária portuguesa houve uma fusão entre a culinária europeia e a culinária árabe, sempre houve fusões, mas há coisas que não se deve fazer e outras que se pode fazer, adaptar e ter um sabor agradável, mas não se deve misturar tudo apenas porque sim. Por exemplo, pegar na cozinha macaense e juntá-la à culinária francesa só porque sim não é fusão, é confusão. Se queremos fazer fusão temos de ter elegância, ter bom gosto e perceber exactamente o que se está a fazer com o objectivo de criar algo bom, e por outro lado fazer algo que não vá contra o tradicional, porque há alguns pratos tradicionais que são muito importantes nas tradições culturais, e algumas pessoas podem ficar ofendidas ou aborrecidas se alguém alterar a receita do seu prato nacional. Para se fazer cozinha de fusão tem que se ter um conhecimento cultural profundo”, assumiu Lucas Siwinski.

“Até ao momento ainda só comi a típica comida asiática, chinesa, ainda não provei a comida macaense, mas amanhã [hoje] tenho um encontro com o minchi, um famoso prato macaense que estou muito curioso em provar”, sentenciou Lucas Siwinski ao PONTO FINAL.