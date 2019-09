Biblioteca de Seac Pai Van inaugurada oficialmente com cerca de 40 mil livros e material audiovisual

A biblioteca pública de Seac Pai Van foi inaugurada oficialmente na terça-feira, em Coloane, numa cerimónia presidida pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e pela presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian. Situada na Av. Vale das Borboletas, no Complexo Comunitário de Seac Pai Van, a biblioteca pública disponibiliza actualmente mais de 300 lugares para leitura com cerca de 40.000 livros e 3.500 materiais audiovisuais, prevendo-se ainda que tenha a capacidade para armazenar até 75.000 volumes. Com uma área de 2.074 metros quadrados, o espaço integra ainda funções de aprendizagem, lazer e relações sociais. Na cerimónia inaugural, Mok Ian Ian destacou o papel do Instituto Cultural em “promover hábitos de leitura na cidade, estabelecendo bibliotecas em cada distrito” frisando que a biblioteca de Seac Pai Van irá permitir ao público a utilização de instalações de leitura com um espaço de leitura pessoal e áreas de interacção social, bem como sala de multimédia, sala de discussão em grupo e zona familiar. Para além das áreas funcionais comuns de uma biblioteca, como zona de leitura de jornais, zona de leitura, zona de estudo, zona de leitura infantil e zona de recursos audiovisuais, a biblioteca também possui um berçário e uma estação de auto-atendimento. Na inauguração foi também anunciado o lançamento do “Serviço de Devolução Transbibliotecas”, que irá permitir aos residentes a devolução de livros a todas as bibliotecas públicas, com excepção da Biblioteca do Senado, e salas de leitura do Centro de Educação Permanente e do Centro de Actividades Polivalentes do Lago da DSEJ. Para além disso, o Instituto Cultural (IC) lançou conjuntamente com a Biblioteca da Universidade de Macau os Serviços de “Empréstimo Interbiblioteca” e “Entrega de Documentos”, permitindo que os residentes possam emprestar livros e obter fotocópias dos livros e jornais da Biblioteca da Universidade de Macau.

