Agnes Lam questiona mortes de golfinhos na costa de Macau, DSPA apela à consciencialização

Preocupada com a morte de dois golfinhos na costa de Macau, a deputada Agnes Lam questionou o Governo sobre a causa da morte dos animais. A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental deu a conhecer as causas da morte dos dois mamíferos, mas sem revelar se tiveram a ver com o lixo no mar. O Governo diz que vai “continuar a elevar a consciência do público” no que diz respeito à poluição nas praias.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em Julho passado, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) fez saber que tinham dado à costa dois golfinhos mortos. Agnes Lam quis saber se o facto se deveu à poluição marinha, e escreveu uma interpelação instando as autoridades a dar a conhecer as causas das mortes e as acções que são desenvolvidas para a conservação da ecologia marinha. Na resposta, agora reencaminhada pela deputada à imprensa, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) diz que as causas não foram determinadas.

Na interpelação entregue na Assembleia Legislativa a 10 de Julho, Agnes Lam avança com possibilidades para a morte dos golfinhos: “A causa da morte pode ter sido uma lesão interna, que pode provir de factores humanos, como, por exemplo, a poluição marítima”. Segundo a deputada, “a hipótese mais notória é a situação de os golfinhos brancos poderem ter morrido por causa do veneno que os atingiu através duma cadeia biológica”, ou então “devido a uma obstrução no seu esófago, proveniente de objectos entretanto engolidos, como plástico, rede de pesca ou demais lixo marinho”.

Perante as dúvidas, a professora da Universidade de Macau questiona: “Tal teve a ver com o recente problema de lixo na praia de Hac Sa? Vão as autoridades divulgar ao público, após a respectiva análise, o relatório da autópsia daqueles golfinhos?”. A DSPA dá, então, a conhecer as causas da morte. No primeiro caso, “não foi detectado qualquer trauma fatal evidente na carcaça do golfinho, pelo que não foi determinada a causa da morte, tendo sido excluída a morte causada por embarcações de trânsito e outros eventuais factores de perturbação causada pela actividade humana”.

No caso do segundo golfinho-corcunda-indopacífico, a dissecação revelou que não foram detectados resíduos ou outros objectos estranhos no estômago, indica a DSPA, acrescentando que não foi determinada a causa da morte. O organismo do Governo aproveita também para explicar que “as amostras dos órgãos são guardadas pelo IAM e, após um exame mais aprofundado, o conteúdo do relatório será explicado ao público dependendo da situação concreta”.

Agnes Lam pergunta ainda se as autoridades vão desenvolver mais acções para a conservação marinha, “no sentido de despertar a atenção do público para a conservação da ecologia marinha”. Na réplica, a DSPA afirma que vai “continuar a elevar a consciência do público para proteger o meio ambiente e manter as praias limpas, através de actividades de sensibilização e educação”. A mesma direcção acrescenta que “os residentes e turistas devem estar conscientes e não devem abandonar os resíduos em qualquer lugar, de modo a manter um ambiente limpo”.

Na interpelação, a parlamentar eleita por sufrágio directo diz que “as actividades de desenvolvimento levaram ao desaparecimento do ‘habitat’ desses golfinhos e à degradação do meio ambiente” na foz do Rio das Pérolas. Agnes Lam cita ainda os dados do Departamento de Agricultura, Pescas e Conservação de Hong Kong para dizer que “o número de golfinhos brancos chineses nas áreas marítimas de Hong Kong baixou significativamente, passando de 188, em 2003, para 47, em 2017”. “As áreas marítimas de Macau também são ‘habitat’ para alguns golfinhos brancos chineses, no entanto, as obras nos últimos anos, tais como as da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, da ilha artificial e do aterro, levaram a que a maioria desses golfinhos se tenha deslocado para outras áreas marítimas”.