Sónia Chan assina, em Pequim, acordo de certificação electrónica de produtos de origem vegetal

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, assinou ontem, em Pequim, o “Acordo-quadro de cooperação relativo à certificação electrónica de produtos de origem vegetal”, juntamente com o subdirector da Administração Geral da Alfândega da China, Zou Zhiwu. Segundo um comunicado divulgado pelo Governo, este acordo visa “dar mais um passo no sentido de impulsionar a cooperação económica e comercial entre o interior da China e Macau, com o fim de manter, em conjunto, a segurança pública dos postos fronteiriços, a segurança ecológica, a segurança animal e vegetal, bem como a segurança dos produtos”.

Este acordo é uma autorização nacional para a abertura da ligação do sistema de verificação de certificação electrónica da China e a criação de um mecanismo eficaz de cooperação relativo à certificação electrónica, explica a nota do gabinete de Sónia Chan. A troca de informações da certificação de inspecção sanitária por meio electrónico permite ao território receber e verificar as informações da certificação electrónica dos produtos de origem vegetal, importados do interior da China para Macau.

A nota indica ainda que, no futuro, Macau e o interior da China vão promover, de forma constante, a interligação de informações relativas à segurança dos produtos de origem vegetal, contribuindo para lidar, oportuna e eficazmente, com os problemas inesperados da inspecção sanitária, e para reforçar o intercâmbio e formação em matéria de técnicas de inspecção sanitária e experiências de gestão.

Além disso, a delegação de Macau, na visita a Pequim, visitou a Administração Nacional de Florestas e Pastagens, no sentido de trocar opiniões sobre protecção ambiental, preservação de animais e plantas, silvicultura da Grande Baía, entre outros.