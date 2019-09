Políticas de redução de resíduos terão de esperar pelo “desenvolvimento real da sociedade”

Na resposta a uma interpelação escrita do deputado Si Ka Lon, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental assumiu que “é difícil desenvolver a actividade da reciclagem em Macau”. Contudo, o Governo referiu que tem estado a adoptar medidas para que os poluidores sejam taxados. As respectivas políticas serão implementadas “de acordo com o desenvolvimento real da sociedade”, afirmou o organismo.

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) assume que “é difícil desenvolver a actividade de reciclagem em Macau com base nos seus recursos existentes”, mas indica também que estão a ser feitos esforços para a implementação de medidas de acordo com o sistema “poluidor-pagador”. Segundo o organismo, “o Governo da RAEM vai implementar as respectivas políticas em diferentes fases, de acordo com o desenvolvimento real da sociedade”. Em resposta ao deputado Si Ka Lon, a DSPA explica que “a questão principal ainda reside na mudança de hábitos de toda a sociedade”.

Numa interpelação escrita datada de 5 de Julho, o deputado Si Ka Lon apresentou as suas preocupações ao Executivo, questionando os trabalhos ao nível da protecção ambiental, redução de resíduos e recolha selectiva dos resíduos. A resposta da DSPA foi ontem remetida pelo legislador à imprensa.

Si Ka Lon começa por citar o relatório do estado do ambiente de Macau 2018, divulgado pelo Governo, onde se verifica que a quantidade de resíduos sólidos urbanos produzidos em Macau tem vindo a aumentar ao longo dos últimos 10 anos e a quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados per capita atingiu 2,17 quilogramas por dia. Estes números, refere o deputado, demonstram que “a recolha selectiva facultativa promovida pelo Governo há já muitos anos junto dos residentes foi pouco eficaz”. Para o legislador, “o Governo tem mesmo de encontrar uma saída para o tratamento dos resíduos sólidos, pois só assim é que se consegue resolver o grande volume de resíduos sólidos existentes em Macau”.

Assim, Si Ka Lon começa por perguntar se o Governo pensa implementar a obrigatoriedade da recolha selectiva de resíduos. A DSPA explicou que têm sido aplicadas políticas de “poluidor-pagador” e de “responsabilidade de produtor”, no sentido de “orientar toda a sociedade a atingir o objectivo de reduzir os resíduos a partir da fonte e reciclar os resíduos recuperáveis através de incentivos económicos”. A DSPA dá o exemplo da aprovação da lei de restrições ao uso dos sacos de plástico, do regulamento administrativo relativo ao regime da gestão de resíduos e materiais de construção, que está em processo legislativo, e da futura cobrança de taxa aos utentes da estação de tratamento de resíduos especiais e perigosos. “O Governo da RAEM vai aplicar as respectivas políticas em diferentes fases, de acordo com o desenvolvimento real da sociedade, para atingir o objectivo de redução de resíduos a partir da fonte”, adianta.

Numa segunda questão, o deputado eleito pela via directa sugere que, após a conclusão dos planos a curto prazo, o Governo faça uma revisão dos resultados da actual política, ajustando as linhas da mesma. À pergunta, a DSPA começa por assumir que “é difícil resolver a actividade da reciclagem em Macau com base nos seus recursos existentes, pelo que o empenho nesta matéria reside principalmente na promoção de recolha de materiais recicláveis e apenas no pré-tratamento, sendo estes, em seguida, transportados para outras regiões para a devida transformação em recursos”.

O organismo diz que é necessário perceber qual o “reconhecimento pela população” deste tipo de políticas. “A questão principal ainda reside na mudança de hábitos de toda a sociedade, de forma a reduzir a produção de resíduos a partir da fonte” e, diz o organismo, “as associações sociais desempenham, por sua iniciativa, uma função muito importante na sensibilização junto dos cidadãos”.