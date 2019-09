Macau regista mais de 27 milhões de visitantes este ano, número aumenta 18%

Mais de 27 milhões de pessoas visitaram Macau nos primeiros oito meses do ano, um aumento de 18% face a igual período do ano passado, segundo dados oficiais divulgados ontem. Entre Janeiro e Agosto, o número de excursionistas (14.540.874) e de turistas (12.897.108) aumentou 31,6% e 5,7% respetivamente, em termos anuais, totalizando 27.437.982 de visitantes, segundo a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).

Por visitante entende-se qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita). Nos meses em análise, os visitantes permaneceram em Macau por um período médio de 1,2 dias.

A maioria dos visitantes que entrou em Macau, até agosto, é oriunda do interior da China (19.530.804), mais 19,1% em relação ao período homólogo do ano passado. Já os visitantes da Coreia do Sul (568.243), de Hong Kong (4.995.346) e de Taiwan (727.511) cresceram 3,4%, 21,8% e 0,9%, respectivamente. Só no mês de Agosto, visitaram Macau 3.623.116 de pessoas, um aumento de 6,5% em relação ao período homólogo do ano passado. Em 2018, Macau bateu o número recorde de turistas: 35,8 milhões, um aumento de 9,8% em relação a 2017.