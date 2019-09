“Língua Franca” inaugurada esta quinta-feira com trabalhos de 22 artistas

A exposição “Língua Franca – 2.ª Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, será inaugurada no dia 26 de Setembro, na Avenida do Coronel Mesquita nº 55-57 (Vivendas Verdes). Esta exposição vai apresentar trabalhos fotográficos e de vídeo de 22 artistas de 10 países e regiões.

Esta exposição está integrada nas actividades da 1.ª edição de “Arte Macau” e no 2.º “Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. Segundo a nota divulgada ontem pelo Instituto Cultural, a exposição tem como objectivo mostrar as “diversas manifestações e o desenvolvimento da arte contemporânea na China e nos Países de Língua Portuguesa, e proporcionar uma nova experiência de artes visuais chinesas e portuguesas aos residentes e turistas de Macau”.

Os 22 artistas representam dez países e regiões, incluindo o interior da China, Macau, e de países de Língua Portuguesa, mostrando as características das culturas regionais e os seus costumes. “Os curadores levam o intercâmbio e diálogo através das obras de arte, permitindo que o multiculturalismo se destaque, construindo maravilhosos capítulos de arte da China e dos Países de Língua Portuguesa”, lê-se no comunicado do IC.

“Língua Franca” estará patente de 27 de Setembro a 8 de Dezembro nas duas salas de exposições das Vivendas Verdes e do Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino. Estão abertas ao público de terça-feira a domingo, entre as 10 horas e as 19 horas, incluindo aos dias feriados. A entrada é livre.

A exposição, realiza-se nas Vivendas Verdes, um espaço que vai abrir ao público pela primeira vez após a sua restauração, bem como no Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino. O IC aproveita para explicar que, durante o período de restauração, foi preservada a fachada e a aparência do edifício, mantendo as características do pátio da frente e traseiro. As vivendas serão usadas para realizar exposições de artes visuais e outras actividades relacionadas, enriquecendo os recursos culturais da área e promovendo o desenvolvimento das artes comunitárias.