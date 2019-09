Governo lembra que clínicas e centros de tratamento não podem recrutar profissionais de saúde do exterior

Deputado e representante dos Médicos quer maior abertura na contratação fora da RAEM, mas os Serviços de Saúde apontam para a lei para dizer que isso não é possível. Isto apesar de concordarem com o diagnóstico de que faltam profissionais.

João Carlos Malta

O Presidente da Federação de Médicos e Saúde de Macau e deputado da Assembleia Legislativa, Chan Iek Lap, manifestou a vontade de discutir a autorização de contratação de pessoal médico e de enfermagem proveniente do exterior de Macau, e ainda o grau em que essa abertura deve ser autorizada. Mas os Serviços de Saúde lembram a este responsável que a lei não o permite.

O Governo recorda que a política de contratação de profissionais de saúde no exterior não se destina a clínicas privadas, e que de acordo com a lei vigente “não é concedido direito, aos cidadãos não residentes de Macau, a solicitação de licença profissional na área de saúde junto dos serviços de Macau”. Mais concretamente, nunca “autorizaram qualquer pedido de licença profissional formulado por clínicas privadas, nem por centros de tratamento relativo ao recrutamento de pessoal médico no exterior”.

Os Serviços de Saúde lembram ainda que as exigências que são colocadas, quer ao pessoal médico local, quer ao pessoal médico do exterior, que exercem actividade profissional em hospitais privados, instalações de serviço social e instituições de educação especial “são muito rigorosas”. “A avaliação dos pedidos é sempre efectuada com base do mesmo princípio, de modo a garantir que todo o pessoal de saúde que exerce funções em Macau possua um elevado nível profissional”, concretiza aquela entidade.

Em comunicado, esta entidade escreve que depois de uma ampla consulta a este sector e às associações relacionadas decidiu-se que, no novo regime de inscrição, a licença profissional destinada ao pessoal de médico do exterior seria emitida a título provisório e destinada aqueles que possuam qualificações especiais que não existem, ou exista carência.

Em relação à contratação de profissionais de saúde da China continental para hospitais públicos e privados, os mesmos SS explicam que com intuito de atender às necessidades de desenvolvimento dos serviços médicos tem sido concedido, aos hospitais públicos e privados de Macau, a possibilidade de pedirem autorização à contratação de pessoal médico do exterior, situação que já ocorria antes da entrega de soberania de Macau à China. “Este mecanismo de avaliação é rigoroso. O pessoal médico contratado ao exterior destina-se apenas à prestação de serviço médico especializado ou ao intercâmbio de técnicas clínicas”, elucida o mesmo serviço.

Poucos enfermeiros

Em Macau, segundo os SS, há uma escassa oferta e grande procura de enfermeiros em Macau, as instituições de serviço social têm enfrentado dificuldades em contratar pessoal qualificado para assumir as funções de enfermeiro.

Por isso, desde 2012 que se procede à contratação no exterior por curtos períodos de tempo, de modo a preencher a insuficiência de recursos humanos de enfermeiros nas instituições de serviço social, tendo sido definido o programa de recrutamento de enfermeiros para instituições do serviço social.

“Desde de 2016, e até à data, foram registados 77 pedidos de contratação ao exterior pedidos pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e pelo Instituto de Acção Social aos Serviços de Saúde, entre os quais estão 62 de hospitais e 15 de instituições do serviço público”, escreve o mesmo organismo público da RAEM, confirmando que quatro pedidos não foram aceites.

O problema dos terapeutas

Uma outra questão que preocupa a sociedade é a escassez de oferta e grande procura de três tipos de terapeutas: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas de fala. As instituições do serviço social têm enfrentado dificuldades na contratação de pessoal qualificado para estas funções.

No início de 2015, o Instituto de Acção Social os Serviços de Saúde e o extinto Gabinete para os Recursos Humanos (integrado actualmente à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais) avaliaram a melhor forma de contratação destes profissionais, e aplicaram um regime semelhante ao dos enfermeiros que vêm de fora, ou seja, contratações por curtos períodos de tempo de modo a preencher a insuficiência de terapeutas nas instituições de serviço social.