DICJ limita casinos na partilha de dados pessoais e sobre operações do jogo

A partilha de dados pessoais de jogadores e operações dos casinos tem de ser, desde ontem, autorizada pelo Departamento de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). A notícia foi avançada no domingo pelo portal Macau News Agency. Ontem, em resposta à agência Lusa, o DCIJ garantiu que o objectivo desta instrução “é garantir que a transferência de informação relacionada com o jogo entre as operadoras e as promotoras do jogo está de acordo com as leis de Macau, em particular com as leis do jogo, de combate ao branqueamento de capitais”. Ou seja, sublinhou o regulador, a intenção é “salvaguardar o desenvolvimento saudável da indústria do jogo”.

Contudo, ressalvou o DICJ, a instrução “não proíbe completamente os (…) intermediários de transferirem informação relacionada com o jogo, mas apenas requerem que se obtenha a permissão” do regulador. Caso a informação seja “considerada legal e razoável”, será “dada permissão, pelo que não existe qualquer restrição ao exercício dos direitos”.

A Macau News Agency noticiou que esta instrução abrange “todos os dados relacionados ao indivíduo e ao objecto das actividades de jogo ou relacionados à operação de casinos e actividades de jogo”. A limitação da partilha de dados com terceiros incide ainda, entre outros, sobre “dados pessoais, local de origem ou nacionalidade, profissão ou actividade dos clientes de jogo e outras informações tais como os seus representantes ou acompanhantes, o horário de entrada e saída do casino ou da mesa de jogo, o valor das apostas, o crédito, o valor da aposta, o pagamento de prémios e a compra e resgate de fichas”. A partilha destas informações era já regulada pelo Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

Segundo o mesmo portal, “todas as informações agora são consideradas confidenciais e os operadores e ‘junkets’ [intermediários] de jogos são obrigados a ‘manter a confidencialidade’ e a ‘tomar as medidas apropriadas para impedir’ a sua divulgação”, um dever que se mantém “mesmo se houver uma renúncia ou perda” da respectiva licença de jogo.