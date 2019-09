Chefe do Executivo adverte para os riscos das “influências de segurança provenientes da vizinhança”

O Chefe do Executivo, Chiu Sai On, frisou ontem a importância do Governo em estar “atento às influências de segurança provenientes da vizinhança” e ao “alargamento dos potenciais riscos” que possam vir a afectar a sociedade de Macau durante a Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM.

Numa reunião realizada na sede do Governo, onde foi discutida a actualidade do trabalho de defesa da segurança do território, Chiu Sai On destacou a entrada em vigor de vários diplomas complementares relativos à defesa da segurança do Estado da RAEM, elogiou as acções de divulgação e educação da segurança nacional e classificou de “sucesso” o processo de eleição de Ho Iat Seng como próximo Chefe do Executivo.

“Atendendo à actual complexidade da situação de segurança, sempre exposta a alterações, o Governo da RAEM vem planeando minuciosamente a disposição de trabalhos e os diversos sectores da sociedade continuam a prestar particular atenção ao enquadramento de Macau na situação global”, disse Chui Sai On, de acordo com um comunicado do Governo sobre a realização da Comissão de Defesa da Segurança.

“Por sua vez, a polícia tem sido intransigente na execução e cumprimento da lei, de forma a garantir o controlo da situação da segurança geral. No entanto, o Governo da RAEM deve manter-se muito atento às influências de segurança provenientes da vizinhança, susceptíveis de afectar a sociedade de Macau e, bem assim, ao alargamento dos potenciais riscos, preparando-se não só para prevenir como também para dar as respostas que se mostrarem necessárias, no sentido de manter a paz e a estabilidade da sociedade de Macau, esforçando-se pela defesa da soberania do Estado e da autoridade do Governo Central”, acrescentou o actual Chefe do Executivo. Chui Sai On frisou ainda a importância da segurança e da estabilidade social nas comemorações que se avizinham referentes ao “70.º Aniversário da República Popular da China, o 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria e a transição do Governo da RAEM”.