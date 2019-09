“Assumiria uma posição diferente da que foi assumida pelo BE na vinda do Presidente à China”

É independente e faz agora a estreia nas lides da política. Assume ser um peixe fora de água no papel de cabeça de lista do Bloco de Esquerda no círculo Fora da Europa, mas acredita que devia isto ao partido por tudo o que os bloquistas fizeram nos últimos quatro anos. João Branco, que concorre como independente, é uma das figuras de proa da cena artística de Cabo-Verde e já foi condecorado pela Presidente da República, tornando-se Comendador de Mérito de Portugal.

João Branco nasceu em Paris, há 51 anos, e vive, desde 1991, na cidade do Mindelo, em Cabo Verde. Licenciado em Gestão do Património e Organizações Culturais, fundou o Grupo de Teatro do CCP do Mindelo (GTCCPM), onde é encenador e director artístico. É também um destacado elemento do Instituto Camões naquela ilha.

Em entrevista ao PONTO FINAL, explica o porquê de pela primeira vez intervir directamente em termos políticos, depois de ter recusado muitos convites em Cabo Verde para o fazer.

Afirma não querer seguir os passos da colega Catarina Martins, que trocou os palcos do teatro pela ribalta política, mas diz que se conseguir ser eleito, o que a história demonstra ser muito difícil, irá avaliar se vai assumir o cargo. O objectivo prioritário, no entanto, é contribuir para tirar a maioria absoluta ao PS.

O número 1 da lista do Bloco pelo círculo Fora da Europa, que concorre como independente, defende que Portugal tem de criar meios para esvaziar o sentimento de abandono que grassa na comunidade de portugueses na diáspora, e que se materializa em abstenções acima dos 90%. Para as eleições de Outubro, não estima que a situação melhore. Pelo contrário, uma vez que o número de recenseados quadruplicou.

Branco fala ainda na necessidade da aposta no português ser aprofundada, e que em Macau, quando visitou o território este mês, experienciou sentimentos contraditórios: por um lado a presença do português nas ruas, e nos transportes, por outro uma língua quase morta nas ruas e fora dos circuitos frequentados pelos portugueses.

O candidato do Bloco falou ainda da presença chinesa em Cabo Verde, e assume a diferença de opinião com o partido em relação a China.

É um novato nas lides da política, o que é que o fez aceitar este desafio do Bloco de Esquerda, e logo para número 1 do círculo Fora da Europa?

Eu vi este desafio como uma manifestação pública da minha gratidão e reconhecimento ao Bloco de Esquerda pelo posicionamento assumido, com muita coragem e até de uma forma inesperada, no final das eleições legislativas anteriores, e que daria origem ao acordo de incidência parlamentar que se manteve quatro anos, ao contrário do que toda a gente achava ser possível. Isso permitiu a saída de um governo nefasto para Portugal do poder. E sendo eu ideologicamente um homem de esquerda, por motivos familiares e da minha biografia, achei que desta vez podia dar o corpo ao manifesto. Penso ainda que os posicionamentos do Bloco nos últimos quatro anos foram muito importantes para Portugal. E um dos objectivos nestas eleições é impedir uma maioria absoluta do PS, porque historicamente está comprovado que essas maiorias dão maus resultados. Espero que o Bloco tenha um resultado que o impeça. Não penso que seja com entrada no Governo, mas depois da última legislatura já não se pode duvidar de nada.

É encenador, actor e director do Centro Cultural Português do Mindelo, em que é que essa experiência o ajuda na política? Diz-se muitas vezes que os políticos têm de criar uma “persona”. Por defeito profissional tem essa vantagem, já não precisa de o fazer…

No caso do actor são várias “personas”, conforme o papel que se está a desempenhar. Vai personificando vários papéis conforme for a história original, conforme o argumento ou o guião.

Os políticos também…

(risos) Na verdade, uma coisa que é importante sublinhar é que quando nós desempenhamos uma actividade no campo artístico, estamos a fazer política porque estamos a intervir socialmente. Embora não esteja a fazer política no sentido mais estrito do termo, quando eu enceno um espectáculo de teatro e tomo determinadas opções desde a escolha do texto e do elenco, até à sua apresentação final, todas essas decisões pode dizer-se que são políticas. Eu, como artista, sou um interventor social. Por isso, não acho que a política tenha entrado agora na minha vida, sempre esteve presente.

E como vai fazer campanha?

É importante dizer que este círculo eleitoral é muito complexo, estamos a falar dos portugueses que votam em todos os países que estão fora da Europa. Não se prevê que o cabeça de lista deste círculo vá andar a viajar pelo mundo fazendo comícios, e encontros com os militantes e eleitores, nem jantaradas, aquelas coisas que se vêem na televisão. Portanto, a campanha não será no terreno, mas por esta via como a que estamos a fazer: entrevistas, e também debates. Mas mesmo assim, é muito complicado. No outro dia, convidaram-me para um debate entre os cabeças de lista do círculo Fora da Europa, numa estação de rádio, mas a condição era eu estar presente fisicamente. Não tenho como marcar uma viagem e ir a Lisboa para participar num debate. A minha participação será, por isso, diferente daquela que é a de um candidato normal noutro círculo eleitoral. Não me vejo com a necessidade de me estar a preocupar em ter uma “persona”.

Já assumiu que tem poucas hipóteses de ser eleito, mas se o que parece impossível acontecesse, trocaria o teatro pelos palcos da política e seguiria os passos da sua colega Catarina Martins?

Não me vou preocupar com essa questão neste momento, não vou fazer como o Rui Rio que está a concorrer a Assembleia da República para deputado e já veio dizer que não tem interesse nem entusiasmo em ir cumprir o seu mandato. Acho isso uma declaração um pouco “suis generis”. Eu estou a concorrer para ser deputado à Assembleia da República. Depois depende dos resultados, não se pode dizer que desta água não beberei. Aquilo que tem acontecido na minha vida surge mediante o que acontece. Aí irei decidir. Se acontecer aquilo que é pouco provável, que é o Bloco de Esquerda conseguir eleger um deputado pelo círculo Fora da Europa, eu e as pessoas do BE temos de nos sentar para perceber qual a melhor solução para o país, para o Bloco, e para mim.

Vê isto como um primeiro passo para uma carreira política?

Eu prevejo que isto seja uma situação episódica. Tenho dupla nacionalidade, e em Cabo Verde já fui convidado por quase todos os partidos da direita à esquerda para fazer parte de listas em eleições nacionais, e autarquias, e nunca aceitei. Na altura dos convites, primeiro estava a fazer o mestrado, depois o doutoramento, e não me interessava a carreira política. O convite do Bloco fez com que sentisse não uma obrigação, mas uma necessidade pessoal de fazer essa demonstração pública de reconhecimento do papel do partido nos últimos quatro anos. E daí ter aceite este papel de cabeça de lista, no qual em que me sinto como peixe fora de água. Não sou muito dado a estas lides político-partidárias. É preciso um arcabouço psicológico e físico que eu não tenho de forma nenhuma. Por isso, não prevejo que este possa ser um início tardio de uma carreira política fulgurante.

Como é que o país olha para as comunidades que vivem no estrangeiro?

Depende muito do país em que estamos. É muito diferente ser português e viver na Venezuela, ou na África do Sul, em que ciclicamente os portugueses passam muitas dificuldades devido a situações políticas, ou de violência urbana extrema, ou viver em Cabo Verde e em França. A percepção global que tenho, é que a necessidade que temos de sentir a proximidade do país em relação às comunidades é muito maior. Ela sente-se sobretudo, e essa não depende de medidas governamentais, no desporto, nomeadamente no futebol, quer no acompanhamento da selecção nacional, quer através dos três grandes…

Vivendo há vários anos fora de Portugal sabe por experiência em que é que o país mais falha com os seus imigrantes. Em que é que o sente mais?

A importância que a imigração tem em Portugal é enorme, somos muitos milhões em todo o mundo. Não há um país em que não haja um português, e o acompanhamento pode ser feito de diversas formas: através dos meios de comunicação como a RTP África e a RTP Internacional; mas também através de uma aposta que poderia ser mais forte, nomeadamente nos locais em que temos serviços consulares, ou embaixadas, para que a presença dos portugueses não se faça sentir apenas quando há uma desgraça ou uma catástrofe. O investimento no Instituto Camões (IC) deve ser reforçado. A tendência tem sido a contrária. O investimento na acção cultural externa de Portugal devia ser muito mais forte. Essa era uma forma de as comunidades sentirem que o país está mais presente na sua vida.

Há um sentimento de ausência e de abandono?

Mais uma vez digo que depende de onde é que estamos. No Governo do CDS e PSD, na época dos cortes, em todas as embaixadas portuguesas deixou de haver um adido cultural, quando sabemos que a cultura é a força matriz da entidade de qualquer povo, seja ele qual for. Os portugueses sentem-se portugueses, porque há uma raiz identitária comum. É a cultura que simboliza esse cimento que nos acaba por ligar a todos. A acção cultural podia ser muito mais intensificada no domínio da língua portuguesa, sendo que nos últimos quatro anos vivemos evolução positiva nesse sector.

O Bloco defende aulas gratuitas de português para as comunidades. O PSD, por outro lado, contrapõe dizendo que quando isso foi feito levou a uma desvalorização por parte dos alunos e dos pais. Há esse risco?

Não. É como dizer que por o Serviço Nacional de Saúde ser gratuito, nós vamos deixar de confiar no hospital por não termos de pagar uma consulta. É o tipo de argumentação que tem a ver com a matriz dos partidos da direita de que tudo o que é gratuito, e assumido pelo Estado, está ligado a um processo de má qualidade. Tudo isto depende sempre da qualidade dos professores, do ensino, da forma como ele é acompanhado. Devemos partir de um ponto decisivo, que tem a ver com a proposta, com a qual estou de acordo, de que o ensino de português deve ser gratuito nas nossas diásporas. Mas quando tomamos essa decisão, ela vai ter custos. Vão ser precisos mais professores, um outro tipo de acompanhamento. A rede de leitores vai ter de ser amplificada e intensificada, e acredito que o trabalho que o IC tem desenvolvido, neste particular, é excelente. E podia ser melhorado com a medida que o programa do Bloco propõe.

O que pensa sobre o programa “Regressar” implementado pelo Governo? Pensa que o país deve ter como uma das prioridades fazer voltar os emigrantes?

Isso depende sempre da história de vida de cada um. O que nos devemos perguntar sempre é o porquê de a pessoa ter saído. As pessoas que saíram durante o programa da troika são exilados económicos, pessoas sem perspectivas de vida, que não tinham emprego, ou um emprego demasiado precário, e que conseguiram oportunidades melhores lá fora. É preciso criar as condições que contraponham as condições de saída dessas pessoas, principalmente se as pessoas saíram contrariadas. Devemos impedir que outros tenham de sair pelas mesmas razões. Isso tem tudo a ver com uma política mais humanista como a que o Bloco propõe. O “Regressar” é para ajudar a que as pessoas possam estabelecer em Portugal de uma forma menos complicada e menos difícil do que se viessem sem apoio ou suporte do Estado.



No seu programa, o Bloco enfatiza a necessidade de criar mais condições para os emigrantes votarem sobretudo nas zonas mais densas, depois de terem conseguido fazer com que o voto por correspondência fosse gratuito, e o recenseamento fosse automático. O problema de participação tem a ver com uma questão de infra-estrutura ou é antes motivado por um afastamento cada vez maior em relação ao país, sobretudo dos que estão fora da Europa?

Acho que é mais a segunda hipótese. Vivo num país (Cabo Verde) em que tenho participado nos processos eleitorais portugueses como membro da mesa. E vemos que muitas vezes a abstenção é superior a 90% ou 95%. Temos de nos questionar porque é que isso acontece. Se há esse afastamento do emigrante em relação à participação cívica do seu país de origem, se calhar é porque esse país se afastou desse emigrante e dessa pessoa, o que fez com que ela deixasse de se interessar. O que a pessoa pensa é: “Vou votar, mas como é que o meu voto vai influenciar o meu dia-a-dia no futuro”. Se a aposta que o país faz nos emigrantes não se faz sentir nesses locais, essa pessoa vai pensar que votar ou não votar vai dar ao mesmo. Aquilo que Portugal podia fazer era estar mais presente, através de mais campanhas de sensibilização para a participação nas eleições. Isto acaba por ser causa e consequência ao mesmo tempo. É consequência de um certo sentimento de abandono.

O que faria para mudar isso?

Em Cabo Verde, muitas das pessoas que têm nacionalidade portuguesa são cabo-verdianos com passaporte português, e que conseguem a nacionalidade para poderem circular com mais facilidade entre fronteiras, nomeadamente no espaço Schengen. Mais do que se sentirem de corpo e alma portugueses, ou terem família. Isto tem também a ver com a moralização da classe política e o acompanhamento dos milhões de emigrantes espalhados pelo mundo. O que o Bloco conseguiu com o recenseamento automático é muito importante, mas por isso também é natural que a abstenção aumente.

Nas eleições de 2015 a abstenção foi de 90% no círculo Fora da Europa, agora com o recenseamento automático houve um aumento de 300 mil votantes para 1,4 milhões, mais de quatro vezes mais. Não teme que a abstenção seja maior?

Não só temo como prevejo que a abstenção vá aumentar. Penso que é uma questão de tempo. O número de eleitores quadruplicou, e não se vê no terreno, a não ser em alguma campanhas na televisão e nas rádios que nem toda a gente vê, o apelo ao voto. Duvido que consigamos estancar esta abstenção altíssima por este círculo eleitoral. Ele já acontece dentro de Portugal, agora imagine-se fora em que as pessoas não acompanham tão de perto as incidências do país.

Já visitou Macau?

Sim, estive aí na semana passada. Participei no Arte Macau com o Grupo de Teatro do Centro Cultural Português. Foi uma experiência fenomenal.

Qual é a opinião que tem sobre a presença portuguesa no território desde a passagem de soberania para a China?

No dia-a-dia, nas ruas, é interessante ver que tudo está escrito em português e chinês, e que os autocarros avisam as estações em português e chinês, e que tudo é feito nas duas línguas, que são oficiais do território, mas é muito raro encontrar alguém que fale português em Macau. Tirando os ciclos restritos da Escola Portuguesa de Macau (EPM), onde estive, ou no Instituto Português do Oriente, onde também estive, o número de pessoas a falar português pareceu-me muito baixa. Não sei que tipo de políticas e acções concretas estão a desenvolver. Sei que a EPM é uma escola muito procurada, aliás saiu uma notícia quando eu estava aí de que o português vai ser uma língua que maioritariamente não é falada pelos inscritos. Isso é até elogioso, porque independentemente de ser uma escola que está direccionada para o ensino de uma língua, há muitos agregados que querem os filhos a estudar lá. E isso só pode ser pela qualidade de ensino. Foi um sentimento contraditório.

Falar de Macau é falar de jogo, e esta é uma actividade que directa ou indirectamente é fonte de rendimento de muitos portugueses que vivem no território. Qual é a sua opinião sobre os casinos?

(risos) Eu fiquei muito impressionado com o tamanho dos edifícios, com o tamanho dos hotéis e dos centros comerciais, é uma realidade muito estranha para mim, e muito impressionante. Neste momento, nós em Cabo Verde vivemos a implementação de um grande projecto de um investidor de Macau que inclui um casino e um hotel na cidade da Praia. Não tenho muito que dizer, se sou a favor ou contra, claro que muitas vezes o jogo traz ligado a ele problemas sociais de alta criminalidade, os agiotas. É um mundo no qual nunca entrei, nem pretendo entrar, mas acaba por dar ao Estado, e neste caso ao território de Macau um conjunto substancial de receitas que permite investir, e hoje Macau é muito mais desenvolvido do ponto de vista infra-estrutural do que há vinte anos.

Não tem uma postura radicalmente contra…

Não tenho nenhum viés ideológico que de alguma forma me diga que não devemos permitir aos investidores desenvolver certo tipo de actividades. Sabemos que o vício pelo jogo vai criar muitas histórias de vida trágicas, mas isso vai além da actividade económica em si, que no caso de Macau trouxe grandes benefícios. Não sabemos ainda o que vai acontecer em Cabo Verde, mas se tivermos em atenção às questões de segurança, da criminalidade organizada, e na regulação dessa actividade económica em especifico, não virá nenhum mal ao mundo por isso.

Como é que olha para o crescimento da influencia chinesa em Portugal, na Europa e no mundo. Quais os riscos e quais as vantagens?

Em Cabo Verde essa presença é fortíssima. Nós sentimos isso em diversas áreas, não só o estado chinês apoia o estado cabo-verdiano desde a independência, sendo que as grandes obras do Estado, a Assembleia Nacional, o Estádio Nacional, agora o Campus Universitário, são grandes obras que têm sido financiadas integralmente pelo Estado chinês. A China tem sido um parceiro importante de Cabo Verde. E tem feito isso em muitos países africanos. Sempre podemos pensar que não há almoços grátis. E o que tem acontecido é que o comércio, as lojas chinesas, que começaram a chegar em grande número, sendo que hoje uma parte substancial do comércio que existe nas principais cidades são de chineses. Depois ficámos a saber que os produtos que vêm da China quase não pagam taxas alfandegárias, existem diversas facilidades dadas a esses pequenos investidores chineses, como contrapartida desse investimento da China no país. Às vezes, claro, podemos pensar que se o chinês pode pôr os produtos mais baratos, e pode vendê-los assim mais baratos, ele tem uma vantagem competitiva sobre o pequeno empresário cabo-verdiano que traz os seus produtos Portugal ou do Brasil.

Mas até ao momento não sentem que haja o risco de essa influência económica se transformar em domínio político e cultural?

Não, de forma nenhuma. Não sentimos isso. Hoje diz-se que a principal forma de dominação de um país sobre o outro é económica, nem sequer é política. Mas em relação à introdução de valores culturais chineses em Cabo Verde, são inexistentes. A comunidade chinesa está muito pouco integrada no que diz respeito à sua comunicação e integração com outras comunidades. Não sentimos muito no dia-a-dia a presença chinesa.

Não existe, portanto, em Cabo Verde nenhum tipo de antagonismo em relação a este investimento?

Repare em relação ao casino, que até é um investimento de um empresário de Macau, há medo, receio. Pela criminalidade organizada que está ligada ao negócio do jogo. Cabo Verde é um país muito pequeno, e qualquer episódio de violência urbana, por pequeno que seja, assume logo uma repercussão muito grande. Mas em relação a esse tipo de ingerência, não sentimos isso. Aliás, a China tem aberto a porta para múltiplos estudantes e bolseiros cabo-verdianos estudarem na China. E quando estive no Fórum Macau, que tem representantes de todos os países lusófonos, fiquei a saber que há mais de 150 estudantes cabo-verdianos a estudar aí. Todos eles bolseiros pela China. Existe um fascínio do cabo-verdiano de conhecer a China. É uma cultura milenar, fascinante, e com a qual tomei contacto pela primeira vez, e o que posso dizer é que, depois da a minha primeira ida a Macau e à China, quero muito voltar. Fiquei encantado com o que vi.

Essa sua posição é diferente em relação àquilo que o Bloco tem defendido. Recentemente o partido recusou vir na comitiva do Presidente da República à China devido às “restrições à liberdade e violação dos direitos humanos”. Na sua opinião em diplomacia cortar relações e não estar, é melhor do que estar presente e ter uma opinião de oposição mas afirmativa?

Depende do enquadramento em que essa posição é assumida. Eu como cidadão português e cabo-verdiano, que vive em Cabo Verde, onde a presença chinesa é bastante importante, e onde a China é um dos principais países a cooperar com Cabo Verde, assumiria uma posição diferente da que foi assumida pelo BE na vinda do Presidente da República à China, independentemente de todos os problemas que existem em matéria de direitos humanos. Os Estados Unidos da América têm muitos estados que defendem e aplicam a pena de morte, e não é por isso que as pessoas deixam de ir visitar os EUA, em visitas políticas, ou de estado, ou outras. Esses atropelos aos direitos humanos, muitas vezes, acontecem mais em países democráticos, do que naqueles que são mais autoritários.

Não tomaria a mesma decisão da direcção do Bloco de Esquerda?

Eu fui à China, e isso responde à pergunta. Estive lá há pouco tempo.

Qual será um bom resultado do BE?

Aumentar a votação em relação às últimas eleições e espero que isso possa acontecer. Uma das questões que é factual, é que se perguntar a um emigrante quem foi o seu representante durante a última legislatura, 99,9% não vai saber o deputado que o representou nos últimos quatro anos. Muitas vezes, o círculo Fora da Europa, que é muito importante, serve mais para fazer número na Assembleia da República.