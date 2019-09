Artistas lusófonos promovem “Pontes de Encontro” no Clube Militar

Obras de nove artistas plásticos lusófonos vão estar em exibição no Clube Militar de Macau a partir de quinta-feira, “um tributo à vitalidade das artes do mundo de língua portuguesa como um todo”, segundo a organização. A exposição, que termina a 26 de Outubro, conta com obras de artistas de Angola, Brasil, Portugal e Macau.

Armanda Alves, de Angola, Marcelo Jorge, do Brasil, Omar Camilo, de Cabo Verde, Lemos Djata, da Guiné-Bissau, Carlos Marreiros, de Macau, Samuel Djive, de Moçambique, Damião Porto, de Portugal, Guilherme Carvalho, de São Tomé e Príncipe e Inu Berre, de Timor-Leste, são os artistas plásticos contemporâneos que participam nesta mostra que vai estar em exibição no Clube Militar.

A exposição, que conta com três obras de cada um dos artistas, é patrocinada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, “visando contribuir para o aprofundamento das relações culturais entre a China e o os países de expressão lusófona”, sublinhou a organização.

A exposição de pintura lusófona vai estar patente na Galeria Comendador Ho Yin de 26 de Setembro e 26 de Outubro e faz parte do ciclo “Pontes de Encontro-2019”, organizado pelo Clube Militar de Macau, que se estreou este ano com uma mostra do artista plástico português Vítor Pomar, então integrada nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

A Fundação Macau, a Sociedade de Jogos de Macau, o Grupo Sam Lei e o Comandante Ng Fok apoiam igualmente este programa de eventos. A curadoria e a produção executiva são da responsabilidade da APAC – Associação para a Promoção de Actividades Culturais.

A organização explicou em comunicado o que se pode esperar da mostra: “Os assuntos, cores e técnicas são naturalmente diversas. Eles reflectem diferentes abordagens, sensibilidades e contextos. Isso é o que se podia esperar. O objectivo não é apresentar um tema ou uma abordagem unificada. Em vez disso, é fornecer um vislumbre da variedade de temas e modos de expressão encontrados nesses países”.

Também no âmbito deste ciclo “Pontes de Encontro-2019”, aconteceu a exposição de Vítor Pomar. A mostra do artista esteve igualmente na Galeria Comendador Ho Yin, no Clube Militar, entre os dias 28 de Maio e 7 de Julho. O artista plástico veio, então, pela primeira vez a Macau apresentar a exposição de pintura “Ver o Mundo como Ornamento”. Na altura, esta exposição estava incluída nas comemorações do Dia de Portugal em Macau.

No ano passado, a exposição de pintura lusófona também se realizou no Clube Militar e contou com obras de Dila Moniz (Angola), Graça Tirelli (Brasil), Hélder Cardoso (Cabo Verde), Hipólito Ismael Djata (Guiné-Bissau), Lio Man Cheong (Macau), Graça Costa (Moçambique), Alfredo Luz (Portugal), Kwame Sousa(São Tomé e Príncipe) e Gelly Neves (Timor-Leste).