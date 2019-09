Sulu Sou pede que nova lei de renovação urbana não retire direitos aos proprietários

Nas zonas antigas da cidade, os prédios estão em mau estado, o que comporta perigos de higiene e segurança, denuncia o deputado, dizendo mesmo que a situação representa uma “bomba-relógio” para Macau. Para Sulu Sou, a renovação urbana é uma necessidade, mas é também necessário que a lei de renovação urbana não prejudique os proprietários.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação dirigida ao Governo, Sulu Sou debruça-se sobre a renovação urbana e os problemas que a nova lei pode trazer. Na opinião do deputado, a lei de renovação urbana não deve prejudicar os proprietários que não quiserem reconstruir as suas habitações. Macau também não deve seguir o exemplo de Hong Kong, onde os proprietários são obrigados a abandonar a abandonar a habitação caso não reconstruam.

Sulu Sou começa por citar as estatísticas oficiais, dizendo que, até Janeiro de 2019, havia 4.838 edifícios comerciais, residenciais e industriais com mais de 30 anos em Macau. Segundo o deputado, a maior parte destes edifícios “está em más condições e a higiene e a segurança é má”. “A qualidade geral da comunidade deteriorou-se e tornou-se numa ‘bomba-relógio’ para a cidade”, diz Sulu Sou.

O deputado democrata indica que Macau deve ter Hong Kong como exemplo. Segundo Sulu Sou, há construtores que adquirem previamente uma percentagem de unidades de habitação em edifícios antigos e depois usam a lei para obrigar os proprietários que já moravam nesse lote a renovar o edifício. “Deve ser enfatizado que, independentemente da proporção donos que deem consentimento para a reconstrução, no futuro, em Macau, a proteção da propriedade deve estar em absoluto acordo com a Lei Básica e com o sistema legal”, afirma, acrescentando que “a propriedade privada dos residentes só poderá ser expropriada nos termos da lei”.

“A menos que a lei preveja o contrário, a proteção dos direitos de propriedade privada para aqueles que se oponham à reconstrução não deve ser menor do que a dos proprietários que consintam”, diz o legislador, pedindo: “No futuro, na lei de renovação urbana, é necessário estabelecer um princípio de tratamento igual para garantir que os proprietários não sejam prejudicados devido à sua falta de vontade para fazer a reconstrução”. “A aceleração é importante, mas não pode ser baseada na privação de direitos legítimos de alguns proprietários”, indica.

Assim, o parlamentar pergunta ao Governo que medidas específicas é que serão tomadas para proteção dos direitos de propriedade privada, “especialmente para os proprietários que não quiserem fazer a reconstrução”. Numa segunda questão, Sulu Sou questiona se “o Governo concorda que Macau não deve seguir o modelo de Hong Kong”. “Fará o Governo bom uso da habitação para alojamento temporário e da habitação para troca?”, pergunta.