Rui Cunha defende fim de subconcessões de jogo e limites a número de operadores 

O advogado Rui Cunha, consultor da Sociedade de Jogos de Macau, defendeu o fim do regime de subconcessões de jogo e um limite de operadores no concurso público em 2022 para atribuição de licenças no território.

“Desde o início a criação da figura da subconcessão levantou uma certa celeuma”, disse o advogado Rui Cunha, que foi até 2017 director executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM). O advogado defendeu assim o fim do regime de subconcessões de jogo, bem como um limite de operadores no concurso público de 2022 para atribuição de licenças em Macau. “No momento em que há que renovar e há que escolher quais são as concessões designadas para o futuro é muito simples mudar de três para seis e fica tudo em pé de igualdade”, acrescentou o Comendador da Ordem da Mérito pelo Governo de Portugal, à margem do 1.º Congresso de Advogados de Macau, que se realizou na sexta-feira e no sábado.

Para que as subconcessões acabem, explicou Rui Cunha, “bastará (…) a mudança de uma palavra no texto da lei onde diz que pode ser dada [concessão] a um máximo de três” e mudar para seis. Quanto ao número de concessões a serem aprovadas pelo Governo de Macau na atribuição de licenças em 2022, o consultor da SJM é da opinião que é “necessário haver o controlo do exercício de uma actividade que em si envolve muitos factores e toca em muitos sectores da sociedade”. “Não haverá necessidade de reduzir, quanto à possibilidade de aumentar poderia haver um aumento, mas terá de ser ligeiro”, já que um número muito elevado dificulta o controlo e o acompanhamento da actividade tanto por parte das autoridades.

Entre Março e Junho de 2002 foram celebrados contratos entre o Governo de Macau, a SJM, a Galaxy Casino e a Wynn Resorts Macau para a atribuição de três concessões. Em Dezembro daquele ano foi feita uma alteração ao contrato de concessão do Galaxy Casino, na qual foi permitida à Venetian Macau explorar jogos de fortuna ou azar no território, mediante subconcessão. A SJM e a Wynn vieram também a assinar contratos de subconcessão com a MGM e a Melco Resorts, respectivamente.

Centro internacional de arbitragem sino-lusófono

O advogado Óscar Madureira considera que Macau deve criar um centro de arbitragem e liderar a resolução de litígios entre empresas da China e países de língua portuguesa. “Seria importante que Macau pudesse utilizar parte dos recursos que tem para encabeçar uma iniciativa de congregar o exercício da advocacia e resolução de litígios entre empresas da China e empresas lusófonas”, afirmou o responsável do escritório em Lisboa da Rato, Ling, Lei & Cortés – Advogados, à margem do Congresso de Advogados de Macau.

De forma a congregar e formalizar Macau enquanto plataforma de resolução de litígios entre a China e os lusófonos é necessário “criar um centro arbitral”, disse Óscar Madureira, um dos oradores do congresso. O advogado lembrou que o direito nos países lusófonos é de matriz portuguesa e que por essa razão Macau tem de ser capaz de “criar alguma unidade, que não existe”, e assim contribuir para a formalização desse reconhecimento”.

Há, no entanto, um desafio de se coloca: “a eliminação das barreiras da actividade profissional”, afirmou Óscar Madureira, explicando que a livre circulação de pessoas dentro do espaço lusófonos “ainda não está determinada” “Os cidadãos angolanos para irem para Portugal e vice-versa precisam de visto”, frisou, reforçando que os advogados de Macau poderiam encabeçar esse projecto, de forma a reforçar o território entre a China e os países de língua portuguesa.

Justiça bilingue com receitas do jogo

Igualmente à margem do congresso, Sérgio de Almeida Correia salientou que Macau deve assegurar na Justiça um sistema de bilingue integral de português-chinês, através das receitas dos casinos. “Macau tem a obrigação de fomentar já que isso não foi feito pela administração portuguesa antes de 1999, com as receitas do jogo, um sistema de bilinguismo integral em que o português e o chinês sejam integralmente respeitados nos tribunais”, disse o advogado, que também foi orador no evento.

No encontro, Sérgio de Almeida Correia abordou o tema “O desenvolvimento da profissão nos 20 anos de Macau: o que foi conseguido e qual o futuro da advocacia em Macau?”, sublinhando que decisões judiciais quando são remetidas a um advogado, e às partes, devem ser “remetidas nas duas línguas oficiais”. “Só assim é que pode haver um estatuto de igualdade entre as línguas”, frisou. Para o advogado, tanto os advogados, como as partes, “têm obrigação de entender o que é remetido pelos tribunais”. “O juiz pode fazer a sentença e o despacho na língua que entender, pode fazê-lo em chinês, pode fazê-lo em chinês, são ambas línguas oficias, agora, as partes têm o direito de receber a decisão na língua que dominam”, concluiu.

Lusa