Polícia volta a recorrer a balas de borracha contra manifestantes em Hong Kong

A polícia disparou ontem balas de borracha em confrontos com manifestantes pró-democracia, em Hong Kong, perto de um centro comercial no qual causaram distúrbios.

Pelo 16º fim-de-semana de mobilização, milhares de manifestantes reuniram-se ontem pacificamente num centro comercial localizado em Shatin, no norte da antiga colónia britânica, onde entoaram cânticos e fizeram origami. “Apesar de estarmos muito cansados, não podemos abrir mão dos nossos direitos”, explicou Ching, professora, à Agência France-Presse. “Se o movimento durar 100 dias, 200 dias ou mesmo 1.000 dias e não conseguirmos o que queremos, continuaremos a sair às ruas”, frisou.

A situação começou a agravar-se ao final da tarde, em Hong Kong, quando militantes com máscaras pertencentes a grupos radicais ergueram uma bandeira chinesa arrancada de um edifício governamental, antes de a atirarem num rio.

Os activistas vandalizaram depois máquinas de bilhetes na estação de metro de Shatin, tendo a polícia de choque encerrado o acesso. À noite, eclodiram confrontos no exterior do centro comercial, entre algumas dezenas de manifestantes e agentes da polícia, que recorreram a balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.

A polícia, que fez várias detenções, também foi chamada depois de a viatura de Patrick Nip, membro do governo de Hong Kong, ter sido cercada por uma multidão enfurecida, noticiaram os media locais South China Morning Post e RTHK.

As manifestações de Hong Kong pró-democracia, agora no quarto mês, têm, frequentemente, derivado em violência ao final do dia e durante a noite. Um grupo de manifestantes radical considera que são necessárias acções extremas para chamar a atenção do governo.

Na noite de sábado, a polícia usou gás lacrimogéneo e balas de borracha contra manifestantes que atiraram cocktails molotov contra os agentes e atearam fogos nas ruas.

Os manifestantes dizem que os governos de Pequim e Hong Kong estão a penalizar o “elevado nível de autonomia” e as liberdades civis ao estilo ocidental prometidas à ex-colónia britânica, quando foi devolvida à China em 1997.

A polícia de trânsito encerrou duas estações intermédias do comboio que liga o centro da cidade ao aeroporto internacional, para evitar possíveis interrupções no transporte, mas não se tinha ainda registado qualquer incidente.

A Autoridades do Aeroporto Internacional de Hong Kong disse que o comboio iria operar entre o aeroporto e a estação terminal no centro da cidade, sem fazer as habituais paragens intermédias. Algumas rotas de autocarros também foram suspensas e os passageiros foram aconselhados a reservar mais tempo para chegarem ao aeroporto.

Lusa