Orquestra de Macau homenageou Sophia de Mello Breyner no Panteão Nacional

A Orquestra de Macau (OM) encerrou ontem, em Lisboa, uma digressão de quatro concertos em Portugal tendo em vista a promoção e celebração do intercâmbio cultural sino-lusófono que este ano comemora o 40º aniversário do início das relações diplomáticas entre a China e Portugal e o 20.º aniversário da transferência da administração de Macau para a China.

A digressão da Orquestra de Macau em Portugal terminou em Lisboa com um concerto no Panteão Nacional e uma homenagem à escritora e poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen com a interpretação da peça musical de Jorge Salgueiro “És tua a Primavera que eu esperava”, depois de actuações no Teatro Garcia de Resende, em Évora, no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra, e no Centro de Artes e Espectáculos, em Portalegre.

Em celebração do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China, do 40.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal e do 20.º aniversário da transferência da administração de Macau para a China, a Orquestra de Macau iniciou uma digressão em Portugal por quatro cidades com um repertório dedicado a várias obras sinfónicas alemãs e austríacas.

Dirigida pelo director musical e maestro principal Lu Jia, a Orquestra de Macau apresentou-se nas quatro cidades portuguesas com a violinista coreana de naturalidade alemã Clara-Jumi Kang para tocar as três obras clássicas: a ‘Abertura Carnival’, de Dvořák, o ‘Concerto para Violino em Ré menor’, de Jean Sibelius, e a ‘Sinfonia Nº 5 em Mi menor’, de Tchaikovsky.

Nas últimas três décadas, a Orquestra de Macau tem desempenhado o papel de embaixadora cultural de Macau, refere um comunicado do Instituto Cultural, apresentando-se em cidades do interior da China e pelo estrangeiro, “deixando a sua marca no mundo inteiro com o seu estilo de actuação requintado, subtil, mas rigoroso”.