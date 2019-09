Após incidente na central nuclear de Taishan, Joe Chan pede plano de contingência

Depois de mais um incidente na central nuclear de Taishan, a 70 quilómetros de Macau, o ambientalista alerta para a falta de um plano de contingência em Macau, para o caso de um acidente grave. Para Joe Chan, “Macau é muito passivo e inexperiente” a lidar com este tipo de questões.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na passada terça-feira, a central nuclear de Taishan registou um incidente. Apesar de não ter afectado a segurança do ambiente nem da população, Joe Chan lançou o alerta sobre a falta de um plano de contingência para situações de incidentes nucleares de maior escala que possam acontecer naquela central nuclear que se situa a cerca de 70 quilómetros de Macau. Na opinião do presidente da União de Estudantes Macau Verde, há passividade por parte do Governo da RAEM.

Na passada quinta-feira, os Serviços de Polícia Unitários (SPU) divulgaram um comunicado dando conta de um incidente na central nuclear de Taishan, que ocorrera dois dias antes. “No dia 17 de Setembro de 2019, a unidade 1 da central nuclear estava a funcionar normalmente, pelas 20h08, ocorreu uma falha temporária no cabo de transmissão de energia da rede externa. O sucedido levou o reactor a activar o modo de desligamento automático de segurança, tendo o pessoal operacional efectuado de imediato a estabilização da unidade, conforme o procedimento”, lia-se na nota, que acrescentava ainda que “a ocorrência foi classificada como um incidente operacional de nível abaixo da escala, também conhecido como acontecimento de nível 0”, não afectando “o funcionamento, a segurança da central, a saúde do seu pessoal operacional, da população e do ambiente adjacente à central”.

Ao PONTO FINAL, o ambientalista Joe Chan alertou para o que ainda falta fazer em Macau relativamente a eventuais incidentes nucleares. “A principal área que devemos assegurar é a comunicação e a cooperação com a região”, refere Joe Chan, acrescentando que “um bom sistema de vigilância para monitorizar [os incidentes nesta central] é essencial”. Até porque “ninguém está disponível para colocar a sua vida em risco numa cidade que está tão próxima de uma central nuclear”, já que em caso de explosão severa, ter-se-á de sair de Macau menos de uma hora após o incidente, explica.

“Para garantir a segurança pessoal e dos bens, o Governo de Macau necessita, definitivamente, de um plano de contingência”, diz Joe Chan, apontando que “infelizmente”, ainda não existe nenhum plano de contingência. “Temos de admitir que Macau é muito passivo e inexperiente nesta questão”, afirma.

Também o sistema de comunicações é ainda deficitário, faltando um sistema de emergência através dos meios de comunicação, diz Chan. Além disso, faz falta a educação do público para casos de desastre: “simulacros regulares em casos de evacuação para abrigos e prevenção de radiação”. Por outro lado, “o Governo devia construir ou renovar as infra-estruturas de abrigo”. O responsável pela União de Estudantes Macau Verde lembrou que o Executivo prometeu colaborar com o Governo Central para garantir a segurança da central de Taishan. “É melhor prevenir que remediar”, afirma.

Por fim, Joe Chan frisa que a sua associação “nunca irá promover o uso da energia nuclear”, mas recorda que “vivemos próximo da província de Guangdong, que tem uma necessidade crítica de energia para manter o nível de desenvolvimento”. “A energia nuclear é uma solução de consenso, mas não é uma solução a longo prazo”, diz.

A central nuclear de Taishan entrou em funcionamento em Dezembro de 2018, depois de mais de dez anos em construção e depois de sucessivos atrasos por motivos de segurança. Desde o início do ano, já se registaram quatro incidentes do género nesta central nuclear.