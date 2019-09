Alexis Tam reforça incentivos para a formação de enfermeiros em Macau

Salários mais competitivos e melhores instalações de formação são alguns dos incentivos do Governo para combater a escassez de enfermeiros em Macau. Recrutamento de profissionais do interior da China e do estrangeiro é possibilidade para o sector privado, reiterou Alexis Tam.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, assumiu que a falta de enfermeiros é uma “questão global” e que o Governo da RAEM deve reforçar a criação de incentivos para no futuro atrair estudantes e jovens para a profissão. Em declarações proferidas após a cerimónia de graduação do Instituto de Enfermagem Kiang Wu, Alexis Tam referiu que “a falta de pessoal de enfermagem é uma questão global” e que o Governo, com o intuito de garantir serviços médicos mais adequados e de maior qualidade à população de Macau, vai criar, em múltiplos aspectos e de forma activa, mais incentivos para atrair estudantes”.

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do secretário, Alexis Tam mostrou-se preocupado com a diminuição de alunos graduados do ensino secundário e que, perante o tamanho da população de Macau, é “necessário criar mais incentivos para atrair pessoas habilitadas a ingressarem no sector da enfermagem”.

Já qualidade na formação de enfermeiros em Macau mereceu um comentário do governante para frisar a aposta e o investimento do Governo no “desenvolvimento do Instituto de Enfermagem Kiang Wu e da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Macau”. Alexis Tam destacou o “investimento de recursos na optimização de recursos humanos” assim como “medidas e instalações para melhorar a qualidade docente e realizar cursos profissionais de alto nível” para garantir o nível de profissionalismo e a melhoria contínua do desenvolvimento dos enfermeiros locais.

Em relação ao novo edifício do Instituto de Enfermagem Kiang Wu nas ilhas, Alexis Tam frisou que o mesmo será concluído este ano, algo que irá promover a “formação de futuros profissionais de enfermagem de Macau”. “Com a construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, o Governo da RAEM está a recrutar gradualmente médicos e enfermeiros, de modo a garantir que hajam recursos humanos suficientes e de alta qualidade em serviço quando o novo hospital estiver concluído”, afirmou o secretário. Ainda sobre a construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, Alexis Tam recordou que, na semana passada, os Serviços de Saúde realizaram um concurso público para recrutar 160 enfermeiros, com o objectivo de equipar o sistema público de saúde, prestar melhores serviços médicos à população e reservar profissionais para o novo hospital.

Alexis Tam acrescentou depois que “o salário dos enfermeiros públicos de Macau é superior ao das regiões vizinhas avançadas”, pelo que acredita que isso irá ajudar os jovens a ingressar nesta profissão. O mesmo responsável referiu também que se verifica “uma perda da mão-de-obra a curto prazo nas instituições médicas privadas e sem fins lucrativos face ao aumento do recrutamento na saúde pública” e que por isso o Governo da RAEM deve encarar de uma forma mais realista as demandas sociais o que irá permitir que “os hospitais privados e instituições de serviço social recrutem pessoal médico e de enfermagem no interior da China e em outros países, para colmatar essa escassez”.