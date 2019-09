Residente de Hong Kong impedido de entrar em Macau. Polícia em silêncio

Kenneth Ip, assistente social de Hong Kong e elemento de um grupo que faz a mediação entre os manifestantes da região vizinha e a polícia, foi impedido de entrar em Macau pelas autoridades da região. Depois de ter sido interrogado durante quase três horas, a entrada foi-lhe negada pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Ao PONTO FINAL, as autoridades negaram-se a explicar a situação.

Kenneth Ip chegou ao Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior pelas 20h30 da passada quarta-feira. Depois de quase três horas de interrogatório, o Corpo de Polícia de Segurança Pública deu ao assistente social e membro do grupo Protect the Children, que serve de mediador entre a polícia e os manifestantes de Hong Kong, uma notificação de recusa de entrada. A notícia foi ontem avançada pela TDM – Rádio Macau e confirmada depois pelo próprio ao PONTO FINAL. A polícia de Macau diz que recaía sobre o indivíduo a suspeita de que iria participar em actos “que podiam pôr em risco a segurança ou ordem públicas da RAEM”. Questionada pelo PONTO FINAL, a polícia não quis explicar as razões.

Ao chegar a Macau, “os funcionários do balcão de imigração escreveram algo num papel e passaram o meu bilhete de identidade [de Hong Kong] a um agente da polícia que estava de serviço”, descreveu Kenneth. “Depois disso, eles levaram-me para um gabinete e começaram a pedir-me para preencher uma folha com as minhas informações pessoais, fotocopiaram o meu cartão de identidade e, além disso, pediram-me detalhes pessoais, como por exemplo o nome dos meus pais, a minha profissão, onde vivo em Hong Kong, o meu número de telefone de Hong Kong, essas coisas”, acrescentou.

Só depois é que o agente do CPSP de serviço no terminal marítimo começou o interrogatório. Ter-lhe-á sido perguntado o motivo da visita a Macau. Segundo Kenneth Ip, o propósito da visita era visitar amigos. “Ia só visitar amigos, só isso”, afirmou. Depois, o agente quis saber quem eram esses amigos e quanto tempo ficaria Kenneth no território.

“No fim, eles não me disseram nada. Eu perguntei porque é que me estavam a deter e eles não responderam. Depois disseram só que não sabiam”, contou. “Já eram quase 23 horas e eles disseram-me que não podia entrar em Macau e deram-me a carta”, disse. A carta a que Kenneth Ip se referia é a notificação de recusa de entrada. Segundo o CPSP, a entrada em Macau foi recusada por “existirem fortes referências em como pretendia entrar na RAEM para a prática de actos que, pela sua natureza, podiam pôr em risco a segurança ou ordem públicas da RAEM”.

CPSP EM SILÊNCIO

Questionado sobre o incidente, a polícia limitou-se a enviar um comunicado onde diz que “o CPSP cumpre a inspecção e o controlo de entradas e saídas da RAEM, de estrita conformidade com a lei e rigorosamente de acordo com os procedimentos estabelecidos para examinar as condições de entrada de todas as pessoas, e assim decidir, autorizar ou recusar a entrada de visitantes”. Fonte oficial do CPSP indicou ainda que o organismo “não tem nada a referir e comentar sobre o caso”, já que se trata “de um caso particular”.

Kenneth Ip faz parte de uma organização em Hong Kong, que se chama “Protect the Children”, e cuja função é ser o “amortecedor” nos confrontos entre manifestantes e polícia, como explicou o próprio. “Mediamos as relações entre os dois lados”, indicou, acrescentando: “Também fazemos trabalho de primeiros socorros, caso os manifestantes levem com gás, por exemplo”.

Kenneth recordou também que esta não é a primeira vez que é interrogado em Macau. O mesmo tinha acontecido a 27 de Agosto, quando se preparava para voltar a Hong Kong depois de ter participado num encontro de jovens cristãos: “Quando cheguei a Macau, no dia 23, não aconteceu nada, eles deixaram-me entrar e depois, quando me fui embora, no dia 27, eles também me detiveram por 10 minutos, pediram-me a mesma coisa, para indicar os meus dados pessoais e também copiaram o meu bilhete de identidade”.