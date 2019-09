Chui Sai Peng diz que tumultos de Hong Kong ainda não afectam economia de Macau

Representante do Conselho para o Desenvolvimento Económico faz balanço do impacto dos protestos na vizinha do Rio das Pérolas. Macau quer continuar a desburocratizar as formalidades de constituição de empresas para facilitar os negócios, e aproveitar os projectos da Grande Baía.

Os protestos em Hong Kong, que duram há mais de 100 dias, “ainda não têm um impacto muito óbvio” para os negócios em Macau. Esta foi a análise que o deputado Chui Sai Peng fez dos riscos de contaminação entre as duas economias, até ao momento, e que manifestou, ontem na Torre de Macau, à margem da reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico. “A situação de HK podia causar alguns impactos, mas por enquanto Macau está ainda bem”, sublinhou Chui Sai Peng.

Sobre esta matéria, o mesmo responsável que, é o chefe da secção para Estudo das Políticas do Desenvolvimento da Economia de Bairros Comunitários, avançou que o desejo do Governo é trabalhar para criar um melhor ambiente económico, porque os problemas a este nível são globais. “O ambiente de negócios tem de ser melhorado, e se não o puder ser melhorado, então será muito difícil. Queremos contribuir mais para manter a sustentabilidade”, afiançou.

Como medidas concretas para melhorar a situação económica da RAEM, Chui Sai Peng destacou uma iniciativa proposta pelo Governo Central: a de permitir que os guias turísticos de Macau e Hong Kong exerçam a actividade em Zhuhai. “Penso que esta é uma grande medida, porque até agora nunca foi implementada. Pode ser um bom passo em frente porque pode produzir mais oportunidades de trabalho”, afirmou.

O mesmo deputado pensa ser imperativo a promoção de um melhor ambiente de negócios para as pequenas e médias empresas nos bairros comunitários. “Esperamos que o Governo possa ter uma política que possa encorajar os empresários a manterem os respectivos negócios e a fornecerem os serviços necessários”, defendeu.

Bairros comunitários

Chui Sai Peng argumentou que a abertura de lojas para os bairros comunitários é muito importante. O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e os respectivos serviços públicos, no início do ano, elaboraram já um plano para as pequenas e médias empresas nesse sentido.

Uma das questões centrais no desenvolvimento dos bairros históricos é do fornecimento de energia. “Muitas lojas têm vontade de alargar o seu tamanho, e o abastecimento de electricidade é um tema muito importante”, analisou. Por isso, “queremos fazer com que as lojas nos bairros comunitários tenham um melhor abastecimento de electricidade”.

Para conseguir cumprir estes objectivos, o Conselho para o Desenvolvimento Económico quer que a Companhia de Electricidade de Macau (CEM) desenvolva mais esforços no fornecimento de energia e quer também maior celeridade ao IAM na atribuição de licenças.

Chui Sai Peng afirmou que os procedimentos necessários para conseguir uma licença provisória para abrir um estabelecimento são agora realizados em quatro meses.

Três zeros

Também Dominic Sio, antigo deputado e chefe da secção para Estudo de Políticas da Diversificação, falou à comunicação social para defender uma política de desburocratização do aparelho do Governo e dos serviços baseada em três zeros: zero papel, zero tempo para licenciamento de empresas, e zero custo.

“O Governo electrónico pode prestar este tipo de serviço sem qualquer custo, sem qualquer papel e sem qualquer tempo. É fácil porque o requerimento via electrónica não precisa de papéis, implica zero tempo, e uma vez que se apresente o requerimento, o sistema começa a funcionar. Consegue-se tratar de tudo sem intervenção humana”, explicou.

Sio apelou à Direcção de Serviços de Estatística e Censos para divulgar mais dados económicos para os empresários analisarem as tendências de desenvolvimentos nos vários sectores. O mesmo ex-deputado referiu que têm tido encontros com a Autoridade Monetária para acompanhar o desenvolvimento do sector financeiro com características próprias de Macau, e disse que têm sido organizadas viagens de reconhecimento a praças financeiras, que pelo tamanho têm similaridades com Macau, como é o caso de Singapura e do Luxemburgo. Tudo isto para aproveitar melhor os negócios que vão surgir pela RAEM ser uma das nove cidades que dão corpo ao projecto da Grande Baía.

Sio afirmou que Macau ainda perde na comparação com as regiões vizinhas no que concerne ao tempo para constituir uma empresa, mas que este é um processo complexo e difícil de mudar. “Macau desenvolveu-se de uma forma acelerada nos últimos tempos pelo que ainda não houve tempo para reflectir sobre como podemos articular o desenvolvimento dos outros aspectos”, argumentou.

Sio considera que a desmaterialização dos registos administrativos não é um processo fácil, porque a ideia não se faz sem os trabalhadores, e esses muitas vezes não estão preparados. “As pessoas podem dizer que há apoio no Governo electrónico, mas todas as pessoas desta máquina administrativa conseguem trabalhar sem papéis?”, questiona.

O chefe para a secção para Estudo de Políticas da Diversificação conclui que se “um qualquer elemento não consegue dominar essa técnica ou não consegue trabalhar sem papel, então se calhar a tal electronização pode-se atrasar”.