Autoridades preparam centro de cibersegurança

Wong Sio Chak afirmou ontem que as autoridades estão a preparar as instalações e os recursos humanos do centro de cibersegurança, no âmbito da entrada em vigor da Lei de Cibersegurança a 22 de Dezembro. Através de um comunicado divulgado ontem, que cita declarações do secretário para a Segurança, o governante diz desejar que tudo esteja preparado nessa altura.

O responsável falou ainda sobre as questões de segurança pública. Para o secretário, “cabe à polícia instalar e gerir as disposições adequadas para garantir a segurança pública em todos os eventos de grande dimensão, incluindo no concurso internacional de fogo-de-artifício”. Wong Sio Chak acrescentou também que “cada país e região define as próprias políticas e medidas de migração para garantir uma maior segurança interna”.

Quanto à aplicação da tecnologia de reconhecimento facial no sistema de videovigilância em espaços públicos, Wong Sio Chak, afirmou que “a legislação foi aprovada através do consenso social, existindo as normas sobre o seu funcionamento, utilização e destruição de informação, além disso, a sua criação segue, de forma rigorosa, o regime jurídico da videovigilância em espaços públicos”, portanto “a aplicação adequada da respectiva tecnologia está em conformidade com as disposições legais”.

Sobre o caso de um agente da Polícia Judiciária que foi suspenso devido ao envolvimento com um grupo criminoso de usura, passando informações a agiotas, Wong Sio Chak disse lamentar a situação e garantiu que o caso será tratado com “firmeza”. “As autoridades da segurança irão aproveitar o caso para avaliar as lacunas na gestão e na formação dos agentes, reforçando a implementação do método ‘melhoramento do trabalho policial com a introdução da tecnologia’, a fim de facilitar desvendar actos que violem a lei e a disciplina”, indicou.

A.V.