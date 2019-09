“A forma como eu sinto Macau hoje não é a mesma quando cheguei pela primeira vez”, diz Mil-Homens

Depois da consternação universal sobre o que se está a passar no mundo reflectida em “Universália”, António Mil-Homens aponta à sua relação pessoal com Macau com a edição do seu terceiro livro de poesia “Poemografia de Macau”. O livro será editado antes do final do ano numa edição trilíngue e contará com várias fotografias a acompanhar os poemas do fotógrafo português radicado em Macau.

O terceiro livro de poemas de António Mil-Homens será inteiramente dedicado a Macau e irá incluir um conjunto de fotografias relacionadas com a sua experiência pessoal num território que visitou pela primeira vez em 1996, e que acompanhou de perto quando a administração passou para a China em 1999, mas que só em 2007 adoptou definitivamente como porto de abrigo.

Fotógrafo de profissão, António Mil-Homens escreve poesia desde os tempos de juventude e adolescência, mas só depois de viver em Macau é que decidiu apresentar ao mundo os seus poemas com a edição dos livros “Vida ou Morte duma Esperança Anunciada” e “Universália”, este último editado no mês passado com o apoio da Fundação Casa de Macau e apresentado em Lisboa integrado na Plataforma Cultural Unitygate 2019.

Em “Universália”, os 41 poemas de António Mil-Homens reflectem “uma consternação e uma preocupação com tudo o que se está a passar no mundo, de uma forma universal”, uma vez que o ser humano está “simplesmente a deteriorar a qualidade de vida no planeta”.

“Acho que a espécie humana está a entrar numa fase de deturpação daquilo que, sob o meu ponto de vista, devia ser o seu papel como espécie mais inteligente à superfície da terra, e em vez de nos constituirmos como guardiães do planeta e do nosso bem-estar e das outras espécies, estamos simplesmente a deteriorar a qualidade de vida no planeta, para nós e para todas as outras espécies”, começa por explicar António Mil-Homens ao PONTO FINAL a principal temática do seu mais recente trabalho editorial.

“A escrita dos poemas surge de modo compulsivo e irresistível, pois tenho necessidade de meter para o papel aquilo que me vai na alma e as coisas aparecem na esmagadora maioria, quase totalidade, na forma acabada. É assim vou produzindo aquilo a que podemos chamar poesia”, acrescenta o fotógrafo e escritor português, para depois revelar ao PONTO FINAL o em que processo está o seu próximo projecto. “Agora foi o ‘Universália’ e ainda este ano será editado pelo Instituto Cultural de Macau um outro livro, este a ver com o território que terá como título ‘Poemografia de Macau’. Irá incluir fotografias, será trilingue, já está traduzido também para o chinês e para o inglês, e está na fase final de todo o processo pois já há orçamento aprovado para sua impressão. Portanto, antes do fim do ano acontecerá em Macau o lançamento desse outro livro”, refere António Mil-Homens.

“A forma como eu sinto Macau hoje não é a mesma quando cheguei pela primeira vez, em 1996”, afirma António Mil-Homens, que acompanhou de perto a transição da administração portuguesa de Macau para a China com o contributo das fotografias do livro “Os 100 últimos dias do império”, da autoria de José Pedro Castanheira, escritor e jornalista do semanário Expresso.

“Digo que não é a mesma forma precisamente devido à transformação extremamente acentuada que tem acontecido no território. A minha primeira sensação foi extremamente física, tendo a ver com o ruído, com o grau de humidade, com os cheiros completamente distintos das terras lusas, e muito desses estímulos desapareceram hoje em dia com a alteração do ‘modus vivendi’ devido ao aumento a população que já deve ser mais do dobro, perto do triplo do que era em 1996”, acrescenta ainda o fotógrafo, apontando posteriormente o “desaparecimento de grande parte do comércio tradicional da zona do centro de Macau ou a pressão do número de turistas que afluem ao território”, como sendo uma das grandes alterações que sentiu nos últimos anos.