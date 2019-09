Benoit e Bo, os autores das duas cabeças gigantes insufladas que estavam na Praça de Jorge Álvares, fizeram um balanço dos mais de dois meses da instalação “Happy Heads”. A dupla sino-francesa deu conta das diferenças de opiniões dos residentes de Macau: “As pessoas ficaram simplesmente surpreendidas, mas quando existe essa reacção de surpresa, é muito positivo”. Os artistas revelaram ainda que Alexis Tam pediu a sua ajuda para a próxima edição do Arte Macau.

Há um mês, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, dava conta de que alguns residentes de Macau terão manifestado desagrado relativamente às duas cabeças gigantes insufladas que estavam na Praça de Jorge Álvares. O governante denunciou as críticas e acabou por pedir que o público de Macau fosse mais tolerante relativamente à arte. Agora, ao PONTO FINAL, Benoit e Bo, os artistas responsáveis pela instalação “Happy Heads”, desvalorizam as críticas: “Isso é muito bom, significa que houve um diálogo, que a obra existe num lugar público”. “A missão do artista é dar diferentes possibilidades de interpretação”, diz Bo.

Estiveram em frente ao New Yaohan durante quase dois meses, entre 6 de Junho e 15 de Agosto, e provocaram reacções diversas. As duas cabeças tanto motivaram ‘selfies’ como críticas nas redes sociais. “Com as ‘Happy Heads’ nós tivemos dois tipos de reacções. Pudemos ver que, durante o dia, as pessoas tiravam muitas ‘selfies’ e isso tornou-se muito popular. Ao mesmo tempo, também houve reacções no Facebook que diziam que eram um pouco assustadoras, mas acho isso bom”, referiu Bo. “Criou uma interacção, não é como se fosse uma mera exposição pela qual as pessoas passavam sem reagir, elas reagem. Esse era um dos principais objectivos”.

Bo continua, e sugere uma explicação: “Acho que as pessoas ficaram surpreendidas por verem um elemento do folclore tradicional da cultura, com outra escala, e tirada do seu contexto tradicional”. Contudo, afirma: “É a nossa missão, enquanto artistas contemporâneos fazermos coisas novas. As pessoas ficaram simplesmente surpreendidas”. “Quando existe essa reacção de surpresa, é muito positivo. Isso vai fazer com que as pessoas tenham um outro olhar sobre a tradição”, refere o artista chinês. Para a dupla, é positivo que as reacções sejam diferentes: “É positivo que as pessoas tenham diferentes opiniões sobre a mesma peça”. Bo frisa que “a missão do artista é dar diferentes possibilidades de interpretação”.

Em Junho, numa entrevista ao PONTO FINAL, Benoit explicou que o que a dupla faz é um retrato “sobre a nova civilização”, este “mundo artificial”, que nos impõe estarmos “sempre felizes”.

GOVERNO QUER USAR A DUPLA PARA ATRAIR ARTISTAS EUROPEUS

A dupla Benoit + Bo está em Macau para desmontar a exposição interior que estava no edifício do Antigo Tribunal, uma exposição visual e sonora, intitulada “Prosperous Years”. Além disso, adiantaram, estão também em reuniões com o Executivo no sentido de preparar a próxima edição do festival Arte Macau. “O secretário Alexis Tam pediu-nos, e também ao Consulado Geral da Bélgica, para estarmos mais envolvidos na próxima edição do Arte Macau. Então, nós estamos aqui para ver também como é que podemos contribuir para o festival”. Benoit completa: “Contribuir enquanto artistas, claro, e também para trazer outros artistas da Europa para Macau”. Que artistas? “Nós temos algumas ideias, mas nada é certo, ainda não temos nomes certos”.

Além disso, a dupla quer cooperar com as universidades de Macau. “Nós também queremos ter mais ligação aos estudantes de Macau, com as universidades. Nós queremos ir ter com eles, começar um intercâmbio, dar palestras, etc.”, diz Benoit. “Já iniciámos contactos com algumas instituições de Macau, já temos uma reunião confirmada, na Universidade de Macau”, acrescentou Bo.

No próximo mês de Janeiro, a dupla vai apresentar uma “grande exposição” em Hong Kong. Segundo Bo, “o Governo de Hong Kong pediu-nos que ficássemos responsáveis por uma exposição a longo-prazo na zona de Tsim Sha Tsui”. A exposição de Benoit + Bo vai estar, durante três semanas, na praça à frente do Centro Cultural de Hong Kong. Será uma instalação, ao longo de 16 metros, com elementos semelhantes aos apresentados na Praça de Jorge Álvares. “Eles queriam algo contemporâneo, artistas contemporâneos. Nós vamos usar as cabeças insufláveis que usámos em Macau, mas misturado com alguns néon, algo mais diferenciado”, descreve o francês Benoit. “Trabalhámos com a identidade de Hong Kong, com os aspectos visuais, os anúncios, os sinais de néon, misturados com a tradição”, explica Bo.

E, numa futura exposição em Macau, pensam adaptar essa exposição de Hong Kong? “Se Macau quiser este tipo de instalação, nós podemos adaptar. Temos de trabalhar com as autoridades para fazer isso. Ainda estamos a planear com a cidade e com o Governo para vermos o que podemos fazer”, responde o francês.

Bo aproveita para lançar elogios ao Executivo de Macau: “Este ano, no Arte Macau, eles deram-nos muito apoio para as exposições. Normalmente, os artistas têm as ideias, os conceitos, mas necessitam do apoio. O Governo de Macau foi muito útil e ajudou muito. Eles respeitaram o nosso design e a nossa ideia. Deram-nos carta branca para a exposição e para a instalação pública, por isso nós estamos muito contentes por podermos continuar a parceria com a cidade de Macau”.

BENOIT + BO JÁ PREPARAM O PRÓXIMO ARTE MACAU

A dupla, que está estabelecida na Bélgica, adianta também que já está a pensar na exposição para a próxima edição do festival Arte Macau. “Já temos algumas ideias, mas nada de concreto, ainda estamos a trabalhar nisso”, indica Benoit. Bo explica que “uma parte dos nossos trabalhos são focados na cultura folk e como modernizar a cultura folk”. Para o grupo, “Macau é muito particular, preserva muito bem a sua herança e tenta mostrá-la de maneira tradicional”. “Isto é muito particular e universal, ao mesmo tempo. Isso é muito inspirador”, diz o elemento chinês da dupla, que está pela sétima vez em Macau.

“Esta cidade dá-nos muita inspiração porque, visualmente, é uma cidade que oferece um impacto visual muito forte e isso inspira a nossa criação”, afirma Bo. “Esta combinação de diferentes heranças e a forma como a cidade combina toda esta arquitectura é algo único. Por isso, nós tentamos reflectir esta combinação visual”, conclui.

A dupla Benoit + Bo já expôs em museus e galerias em França, Itália, Espanha, Coreia do Sul, China, Hong Kong e Austrália. O duo trabalha em parceria desde 2002.