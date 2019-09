Reino Unido e Roménia vão iluminar o céu de Macau este sábado

Este sábado é a vez das equipas do Reino Unido e da Roménia entrarem em cena no 30.º Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau. Os britânicos querem assinalar os 20 anos da RAEM com um espectáculo sob o tema “Celebração do Lótus”. Já os romenos querem transmitir a Macau as “verdadeiras emoções”.

André Vinagre

Os MLE Pyrotechnics e os Pyro-Technic Transilvania são as duas equipas que vão dar cor ao céu de Macau na noite do próximo sábado. Ontem, na conferência de imprensa de apresentação dos espectáculos, os responsáveis das equipas britânica e romena deram a garantia de que querem impressionar o público de Macau.

Não é só a RAEM que faz 20 anos, também a empresa de pirotecnia MLE foi fundada em 1999. Depois disso, a equipa venceu o British Firework Championship por duas vezes, em 2005 e 2011, bem como o Festival Pyritechnique International Saint Brevin Les Pins, em França, há cinco anos. Na conferência, Ben Johnson, responsável da equipa britânica, disse querer festejar os 20 anos da transferência de soberania de Macau e os 20 anos da MLE com uma vitória no Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau.

Sob o tema “Celebração do Lótus”, a equipa explica que os dois temas musicais que vão dar início ao espectáculo têm o sol como foco, tal como as flores de lótus. No comunicado divulgado, a equipa explica que “para que as flores de lótus cresçam e floresçam, a luz do sol é necessária”. Depois de “Light Your Fire”, a música designada pela organização para encetar todos os espectáculos, a equipa do Reino Unido vai apresentar “Reel Around the Sun”, de Bill Whelan, “Let in the Sun”, dos Take That, e, para finalizar, “From Now On”, da banda sonora do filme “The Greatest Showman”. Esta última música serve para assinalar os 20 anos do regresso de Macau à administração chinesa, já que a letra da canção fala de um “regresso a casa”, explicou Ben Johnson. O espectáculo dos britânicos acontece às 21 horas de sábado e dura 16 minutos e 45 segundos.

Da Roménia chegam os Pyro-Technic Transilvania. A equipa romena vai apresentar um espectáculo de 18 minutos e meio, que começará às 21h40 de sábado. Fundados em 1998, os Pyro-Technic Transilvania ficaram em segundo lugar na edição de 2016 do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau em 2016. Em 2006, venceram o National Fireworks Contest, na Roménia, e em 2004 ficaram em terceiro no International Pyromusical Festival, na Hungria.

Sobre o espectáculo deste ano, em Macau, Jakab Szabolcs, responsável da equipa romena, indicou que o objectivo é levar o público numa viagem através das “verdadeiras emoções”. O espectáculo abre com a música da organização e continua com “The last Chronicle – Xian”, Anitta Martikainen, “Revolutions”, de Jean-Michel Jarre”, “The Magic Forest”, dos Future World Music, “None Shall Live”, dos Two Steps From Hell, e “Emerald Princess”, de Thomas Bergersen.