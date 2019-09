Os 2100 apartamentos do ex-Pearl Horizon vão estar prontos até 2023

A Macau Renovação Urbana anunciou, ontem, que há 216 candidaturas que estão suspensas até se perceber se os compradores vão recorrer da decisão do Tribunal Administrativo que lhes negou uma indeminização. A obra deve começar a ser construída no espaço de seis meses.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A Macau Renovação Urbana (MRU) quer concluir a construção do agora denominado lote P da Areia Preta, que substitui o empreendimento Pearl Horizon, em três anos. A garantia foi dada, ontem em conferência de imprensa, pelo presidente daquela entidade, Peter Lam. Ou seja, os lesados daquele empreendimento de luxo terão de esperar até 2023 para poder ter uma nova casa.

O tempo de espera justifica-se porque depois de o terreno ter passado para as mãos da MRU, a 23 de Agosto, a sociedade conta esperar pelo menos meio ano até que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) dê as necessárias autorizações para que a obra possa avançar.

Peter Lam actualizou ainda o número de candidaturas que foram aceites pelos serviços, até ao momento, e que totalizam 1.716. Ou seja, 90% dos pedidos já foram atendidos. De fora, segundo o presidente do MRU, ficam os 12 candidatos que não fizeram o registo predial das fracções que tinham comprado do Pearl Horizon. Por fim, há ainda 216 casos que estão suspensos.

Estas situações correspondem aos compradores que decidiram avançar para processos judiciais contra o Governo pedindo indeminizações. Em Julho, o Tribunal Administrativo (TA) determinou que o Executivo não teria de pagar indemnizações aos promitentes-compradores, tendo rejeitado uma acção de efectivação de responsabilidade civil extracontratual colocada pelos lesados, que exigiam indemnizações ao Governo “pelo prejuízo do preço da fracção ou dobro do sinal que foram pagos, mais as despesas incorridas a título de pagamento dos impostos de selo e das despesas registais, acrescidas de juros legais”.

Os lesados entendiam que deveriam ser indemnizados devido a certas medidas que o Governo adoptou, nomeadamente “a colocação sucessiva de um conjunto de novas exigências legalmente não previstas relativas ao estudo de impacto ambiental, e a demora injustificada na pronúncia e na comunicação à Polytex do resultado dos estudos”, ocorrências que “impediram a conclusão do aproveitamento do terreno por parte da Polytex”.

Em stand-by

Apesar da decisão judicial de há três meses, os 216 lesados podem ainda recorrer para instância superior pelo que a MRU vai esperar para perceber qual será o passo que estes compradores vão dar. Se recorrerem e judicialmente lhes for dada razão, e assim tiverem direito a receber uma indemnização, não lhes será atribuída qualquer fracção. Mas se não avançarem para tribunal, ou o novo pedido que façam acabar por ser negado, o processo voltará a ser avaliado. Todos os candidatos receberam uma notificação no dia 6 deste mês, indicou Peter Lam.

O novo projecto do Lote P que substitui o empreendimento do Pearl Horizon terá 2.100 fracções, distribuídos por 40 andares, sendo que a MRU ainda não avança com o custo do projecto, uma vez que este ainda não está completamente definido. O presidente da Macau Renovação Urbana esclareceu ainda que este vai ser um empreendimento habitacional com as características dos do mercado privado, “com clube e parque de estacionamento”.

Ligeiros ajustes

O valor a pagar pelas casas será semelhante àquele que era o do projecto inicial do Pearl Horizon com alguns eventuais ajustamentos, uma vez que os apartamentos não serão rigorosamente da mesma dimensão. Segundo Peter Lam, a área útil das fracções que vão ser construídas pode variar 5% —a mais ou menos—, em relação ao que estava projectado.

No início desta semana, o Comissariado Contra a Corrupção arquivou a queixa que os lesados daquele empreendimento de luxo tinham contra o Executivo, e sustentou que Governo resolveu este caso ao disponibilizar habitações para troca aos compradores de fracções em construção.

Esta foi uma nova derrota para a Associação de Proprietários, depois de o Tribunal Administrativo não dar provimento ao pedido de indemnizações.

Este projeto residencial não foi construído no prazo de 25 anos, no âmbito de uma concessão provisória governamental, e motivou queixas e acções legais, tanto contra a promotora do projeto, como contra o Executivo, que em 2018 acabou por recuperar o terreno.