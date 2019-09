Macau acolhe a 33ª edição do Fórum para a Promoção do Comércio Asiático em 2020

A próxima edição do Fórum para a Promoção do Comércio Asiático vai realizar-se em Macau, em 2020, anunciou a presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Irene Lau, durante a 32ª edição do evento em Ulan Bator, na Mongólia. Para além de anunciar a realização do evento em Macau, Irene Lau convidou ainda todos os membros do Fórum a visitar o território em 2020 com o intuito de conhecerem a “competência” da cidade neste sector. A presidente do IPIM assumiu também que a organização da próxima edição do evento pode vir a incentivar a relação e a cooperação entre os seus 22 membros.

A 32.ª edição do Fórum para a Promoção do Comércio Asiático foi organizada pela Câmara Nacional da Mongólia para o Comércio e Indústria (MNCCI) durante os dias 11 e 13 de Setembro em Ulan Bator, na Mongólia, e contou com a presença de 17 membros, nomeadamente Mongólia, Japão, Austrália, interior da China, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Singapura, Camboja, Índia, Coreia do Sul, Malásia, Paquistão, Vietname, Taiwan, Hong Kong e Macau. Sob o tema “O Papel dos Organismos de Promoção Comercial Asiáticos no Apoio à Internacionalização e Ligação às Cadeias de Valor das PMEs” todos os representantes presentes partilharam os seus trabalhos e experiência no apoio ao desenvolvimento de PMEs.

Recorde-se que o IPIM é membro deste fórum desde 1999, tendo organizado, em 2006, a 19.ª edição. O Fórum para a Promoção do Comércio Asiático foi criado em 1987, por iniciativa da Organização de Comércio Externo do Japão, e é actualmente constituído pelos 22 organismos. Este organismo visa promover o desenvolvimento de actividades comerciais no seio da região asiática mediante troca de informações comerciais, promoção de projectos de cooperação e de intercâmbio e de reforço de contatos entre os seus membros, refere um comunicado do IPIM.