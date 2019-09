Jazz: “É bom para os turistas verem que em Macau há uma outra oferta”, afirma Miguel Khan

As fusões de estilos da música brasileira com o jazz vão estar em destaque no hotel Sofitel para um espectáculo organizado pelo Jazz Clube de Macau e que conta com a abertura dos “The Bridge”. No final do espectáculo está prevista uma sessão de improviso com elementos do público e o trio de João Mascarenhas. Miguel Khan, vice-presidente do Jazz Clube de Macau, espera ver nos próximos anos um aumento do interesse do público neste tipo de eventos.

Longe dos seus tempos áureos, o panorama do jazz continua vivo através de iniciativas pontuais organizadas pelo Jazz Clube de Macau. No próximo sábado, os ritmos vibrantes da música brasileira incorporados no jazz do trio de João Mascarenhas são o grande destaque do “Sunset Jazz Live at Sofitel”. O concerto terá como banda de abertura os “The Bridge”, um grupo com quase 30 anos que mantém a chama da música de improvisação acesa no Delta do Rio das Pérolas.

“Os The Bridge são uma banda com quase 30 anos de existência. Claro que com esses anos todos de existência já muita gente entrou e saiu, porque isso é uma realidade cá em Macau, em que as pessoas estão sempre a entrar e a sair. As pessoas emigram e imigram. Já houve muita mudança de músicos, mas a base continua cá e daí contamos sempre com os The Bridge para este tipo de eventos”, começa por dizer Miguel Khan, em declarações ao PONTO FINAL, sobre a banda de abertura do trio de João Mascarenhas no próximo sábado.

O vice-presidente do Jazz Clube de Macau assume que há algumas dificuldades para organizar este tipo de eventos, mas frisa também que sempre houve interesse neste estilo musical no território. “O Jazz em Macau ainda não é aquela coisa que já foi em tempos em que tínhamos os nossos próprios sítios, o nosso próprio espaço, onde as pessoas tocavam e depois conheciam-se. Daí partiam para as sessões de improviso, o que neste momento é difícil porque o espaço é reduzido, e o aluguer de um espaço para fazer um clube é ainda mais limitado por causa de várias condições, nomeadamente a lei do ruído a partir das 22 horas”, refere Miguel Khan, sobre a ausência de um espaço fixo para o panorama do jazz em Macau.

Jazz bastante avançado aqui ao lado

“O público de Macau não está habituado a este tipo de música, a esta forma de se juntar as pessoas para simplesmente ouvir só a música. Uma das coisas mais populares nesta terra é o karaoke, que na minha opinião não promove a vida social. Estamos a trabalhar para ganhar uma outra lógica nisto, não estou a pedir um espaço a tempo inteiro, mas um espaço uma vez por mês, uma coisa assim. É esta a possibilidade que eu quero explorar. Até é bom para os turistas verem que em Macau há uma outra oferta”, frisou ainda o vice-presidente do Jazz Clube de Macau para depois revelar outro dos objectivos da sua associação.

“No caso de conseguirmos tornar esta música mais aceitável, ou mais popular aqui em Macau, haver a possibilidade de juntar algo que possa ser levado lá para fora e ser reconhecido, uma banda de Macau de jazz, como todas as cidades, todos os países têm, uma banda que nos represente. Porque, por exemplo, o jazz aqui na China, mesmo aqui ao lado, em Zhuhai, já está bastante avançado, eles têm uma escola deles, têm um clube de jazz deles, têm um festival deles. Em Macau já tivemos um Jazz Club, já tivemos os nossos festivais, mas infelizmente deixámos de os ter, portanto, se calhar há uma possibilidade de voltar a ter essas coisas todas que tivemos caso haja apoio do público, porque é só com o público que se consegue começar a convencer os outros de que isso seja mesmo uma atracção séria e que se justifique apostar nisso”, atirou Miguel Khan.

Uma das apostas do Jazz Clube de Macau para impulsionar a divulgação do género musical é o regresso de João Carlos Mascarenhas ao território para um concerto. Classificado de “mestre brasileiro do jazz”, João Carlos Mascarenhas já trabalhou com músicos de renome, como o trompetista Randy Brecker, Hendrick Meurkens, que toca harmónica, Eugene Pau, guitarrista, a cantora Angelita Li, o pianista Ted Lo e os Acconci Brothers, entre outros.

Química em cima do palco

Caracterizado por misturar ritmos brasileiros vibrantes aos conceitos do jazz na forma de improviso, o trio de João Marcos Mascarenhas apresenta no seu reportório temas de Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Tom Jobim ou João Donato, e será acompanhado por Dulip Charith Wijesinha, na bateria, e por Simon Willians, na percussão com a cuíca, um tradicional instrumento brasileiro que “soa a um macaco”.

“A vinda do João Mascarenhas a Macau é a continuação do trabalho que o Jazz Clube tem vindo a desenvolver. Já há algum tempo que não tocava para o público de Macau, e, além disso, ele não vai tocar os mesmos temas que já apresentou. Para além disso, o trio que ele está a trazer era uma banda que ele já tinha há uns tempos e que agora voltou juntar-se para tocarem mais num registo de jazz brasileiro”, refere Miguel Khan, sobre a vinda do trio de João Marcos Mascarenhas a Macau.

“A banda que ele está a trazer de novo a Macau é uma banda com quem ele tocou cá em 2012. Acho que desde aí houve umas interrupções, mas acho que a ideia dele é a utilização de vários instrumentos tradicionais da música brasileira, tal como a cuíca, o pandeiro, e o maracatu. Acho que é mais pela utilização desses instrumentos. É na inspiração disso que eles vão tocar o jazz deles, porque o jazz é basicamente uma improvisação também, acho que também contamos com o público para os inspirar como um todo”, frisa o vice-presidente do Jazz Clube de Macau ao PONTO FINAL, antes de abordar a questão da sessão de improviso aberta ao público depois do concerto de sábado.

“Vai haver uma ‘jam session’. Temos a confirmação de que vai haver músicos no meio do público, que são amigos nosso, e que depois vão ser chamados ao palco, ou que mostrem interesse em tocar. Mas às vezes as ‘jam sessions’ também são um processo em que tem de haver um certo grau de controlo. Não basta uma pessoa saber tocar um instrumento porque há depois outros factores como a química entre os elementos em cima do palco. E é isso que se procura. Portanto, é neste tipo de eventos que se vão encontrando e conhecendo músicos de meios diferentes e que de alguma forma conseguem tocar uns com os outros e o som bate certo”, sentenciou Miguel Khan ao PONTO FINAL.

O evento ‘Sunset Jazz Live at Sofitel’ começa às 18 horas do próximo sábado.