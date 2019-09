Grande Baía no centro da reunião entre Lionel Leong e Chen Zhiying

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, reuniu-se ontem com o membro permanente do Comité Municipal de Cantão do PCC e vice-presidente executivo do município de Cantão, Chen Zhiying. O comunicado divulgado pelo gabinete do secretário refere que o foco do encontro, que aconteceu em Cantão, esteve nos temas sobre a promoção conjunta da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e o reforço do intercâmbio e cooperação nas diversas áreas, como o melhoramento da vida da população, ciência e tecnologia, empreendedorismo juvenil e medicina tradicional chinesa, cultura.

Lionel Leong indicou que “as duas cidades se empenhem em promover a integração profunda e o benefício mútuo entre as cidades da Grande Baía”, cita o comunicado. O secretário de Macau adiantou que “será reforçada a cooperação tecnológica, promovida a construção do corredor tecnológico e aprofundada a cooperação nas áreas industriais, nomeadamente o sector financeiro, as indústrias de convenções e exposições, de turismo, de medicina tradicional chinesa, entre outras, mediante a complementaridade mútua das vantagens”.

Além disso, o governante referiu que as linhas gerais do planeamento para a Grande Baía “proporcionam uma nova plataforma para os jovens de Cantão e Macau a expandirem as suas margens em empreendedorismo e emprego, esperando, portanto, que as duas partes continuem a promover, em conjunto, iniciativas destinadas a ajudar os jovens a integrarem na Grande Baía”.

Já Chen Zhiying sugeriu que as duas partes deveriam estreitar as suas relações cooperativas em quatro vertentes: Desenvolvimento coordenado bilateral; cooperação na construção de um sistema industrial moderno; participação, em conjunto, na construção da “Uma Faixa, Uma Rota”; persistência em prosseguir a linha de desenvolvimento para melhorar a “qualidade de vida”, a “habitação, o emprego e o turismo”.

