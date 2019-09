Agnes Lam questiona IAM sobre casos de maus-tratos a animais e Tavares empurra para o CPSP

A deputada, através de uma interpelação escrita, questionou o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) sobre quais as medidas que os cidadãos podem tomar se suspeitarem de maus-tratos ou abate de animais. Na resposta, José Tavares, presidente do IAM, disse que, “caso os cidadãos verifiquem casos em que haja suspeitas de crueldade contra animais, podem, a qualquer momento, pedir ajuda ao CPSP”.

André Vinagre

Agnes Lam enviou uma interpelação escrita ao Governo a dar conta de denúncias que lhe têm chegado que dizem que nas zonas antigas da cidade e também em Coloane tem havido casos suspeitos de abate ilegal de animais. Na interpelação, enviada a 26 de Julho, a deputada pergunta ao Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) quais os métodos do organismo para recolher provas de maus-tratos a animais para depois dar seguimento aos casos, pedindo ainda para que o Executivo crie uma linha telefónica para que os residentes façam denúncias. Na resposta, reencaminhada ontem pela legisladora, o organismo diz que os cidadãos devem fazer queixa ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

“Um voluntário que ajuda animais abandonados afirmou junto de mim que na segunda-feira passada se verificou um caso suspeito de abate cruel de um gato abandonado na zona da Rua do Tarrafeiro”, começou por denunciar Agnes Lam. Segundo a deputada, o voluntário foi dar de comer a um grupo de gatos abandonados e, horas depois, um deles morreu. Esse voluntário terá dito à legisladora que nos últimos seis meses têm-se registado “casos suspeitos de abate cruel de cães e gatos” nas zonas antigas da cidade, bem como em Coloane.

A deputada e professora universitária lembrou que o IAM não está aberto 24 horas por dia para recolher animais feridos, o que faz com que as pessoas sejam obrigadas a levar os animais a clínicas privadas. “Só que depois, o IAM também não aceita os relatórios dessas clínicas como meio de prova, pelo que é muito difícil os residentes darem seguimento aos casos e, depois, o processo é arquivado, com a alegação de ter sido um simples acidente”. Na opinião de Agnes Lam, “há falta de medidas complementares para a aplicação da referida lei [de proteção dos animais]”.

Assim, a docente da Universidade de Macau pergunta: “A Administração dispõe de alguma medida para recolher provas e dar seguimento aos casos? A Administração pode esclarecer os métodos a adoptar pelos residentes caso se registem casos suspeitos de maus-tratos ou de abate de animais?”. Na resposta, assinada por José Tavares, o IAM diz que “caso os cidadãos verifiquem casos suspeitos de prática de crueldade contra animais podem, a qualquer momento, pedir ao CPSP que envie pessoal ao local para conhecer a situação e notificar, conforme necessário, o IAM”. Depois, explica o instituto, serão realizados exames veterinários aos animais em que haja suspeita de terem sido vítimas de crueldade. Em caso positivo, o IAM procede à acusação.

Ainda sobre a recolha de meios de prova, Agnes Lam pergunta se as autoridades de Macau vão cooperar com os laboratórios das regiões vizinhas e se o Governo de Macau vai clarificar os mecanismos de apresentação de provas. “Para os trabalhos de testes científicos de toxicologia em casos de crueldade contra animais, o IAM continuará a explorar a cooperação com as respectivas entidades relevantes nas regiões vizinhas”, revela o IAM. Além disso, o organismo frisa que “os relatórios médicos emitidos por outras clínicas veterinárias não são considerados como base para a execução da lei, de modo a garantir a justiça na aplicação da lei”.

Por fim, a deputada eleita pela via directa sugere a criação de uma linha telefónica aberta para a apresentação de queixas em relação a casos de maus-tratos aos animais, “com vista a ser mais conveniente para os residentes e, com isso, elevar os efeitos dissuasores”. O IAM diz apenas que actualmente existe um mecanismo de comunicação com o CPSP: “ Caso os cidadãos verifiquem casos em que haja suspeitas de crueldade contra animais, podem, a qualquer momento, pedir ajuda ao CPSP para que envie pessoal ao local, para conhecer a situação e notificar, conforme necessário, o IAM, para acompanhar em conjunto o respectivo caso”.

Acréscimo nas capturas de animais preocupa Anima

Questionado sobre a interpelação de Agnes Lam acerca dos maus-tratos a animais abandonados, Albano Martins, presidente da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau, disse ao PONTO FINAL que a organização “nunca é chamada a acompanhar esses casos”. “Não nos deram esse estatuto”, afirmou. O activista aproveita também para fazer uma análise aos dados estatísticos relativos aos primeiros oito meses do ano divulgados pelo IAM. “Os dados não são conclusivos no sentido de se poder concluir que a situação está pior ou melhor que nos anos anteriores”, começa por indicar um comunicado da Anima enviado pelo presidente da associação, acrescentando que, ainda assim, “alguns dados são preocupantes, como o acréscimo de capturas de animais, redução de adopções de cães e a eutanásia de maior número de gatos”. Os números do IAM revelam que, durante este período de tempo, foram capturados, por mês, 35 cães, em média. Isso é “um pouco o resultado de não existir na realidade uma política de AEL [apanhar, esterilizar, libertar]”, indica o comunicado da sociedade.

A.V.