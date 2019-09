“The Terrific 12”: A elite do basquetebol asiático regressa a Macau

São 12 as equipas de basquetebol da Ásia que vão passar por Macau entre os dias 17 e 22 de Setembro, a propósito do torneio “The Terrific 12”. Há equipas do interior da China, do Japão, da Coreia do Sul e das Filipinas. Christine Lam, vice-presidente do Instituto do Desporto, disse esperar que o evento atraia fãs locais e do estrangeiro. Já Matt Beyer, presidente executivo da Asia League, previu um espectáculo “de classe mundial” em Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Começou ontem o torneio “The Terrific 12”. São 12 as equipas de basquetebol das divisões principais da China, Japão, Coreia do Sul e Filipinas que vêm a Macau para levar o troféu da competição, que se realiza pela segunda vez no território. A final do torneio, reconhecido pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), disputa-se no próximo domingo no Pavilhão Polidesportivo do Tap Siac.

Da China continental há três equipas: os Liaoning Flying Leopards, os Shenzhen Aviators e os Zhejiang Guangsha Lions. Do Japão chegam os Chiba Jets, os Niigata Albirex BB, os Ryukyu Golden Kings e os Utsunomiya BREX. Os Jeonju KCC Egis e os Seoul SK Knights vêm da Coreia do Sul e há outras três equipas das Filipinas, os Blackwater Elite, os San Miguel Beermen e os TNT Katropa. Todas equipas dos principais campeonatos de cada país. No ano passado, foram os japoneses Ryukyu Golden Kings que se sagraram campeões.

O torneio começou ontem e, nos primeiros três dias de competição, as equipas jogam uma fase de grupos. Sexta-feira é dia de descanso e a competição regressa no sábado, para a ‘final-four’ entre as equipas que vencerem os seus grupos. A final acontece no domingo.

Ontem, na conferência de imprensa de apresentação do torneio de Macau, Matt Beyer, presidente executivo da Asia League, plataforma que organiza torneios da modalidade na Ásia, referiu que, “com o talento reunido na edição deste ano” espera que os jogadores proporcionem “entusiasmo de classe mundial” ao público de Macau. “Nos próximos dias, as 12 melhores equipas da região vão trazer basquetebol de topo a Macau”, afirmou o responsável.

Também presente na conferência de imprensa, Christine Lam, vice-presidente do Instituto do Desporto (ID), referiu que “estes jogos de basquetebol vão despertar a atenção de muitos fãs de basquetebol de Macau e de toda a região”. A responsável do ID disse ainda que espera que as equipas “divirtam não apenas os residentes de Macau como visitantes do estrangeiro, proporcionando um alto nível de jogo, bem como mostrando o basquetebol como ponte para intercâmbios culturais”.

Jimmy Alapag, antigo basquetebolista profissional nas Filipinas, actual técnico-adjunto dos San Miguel Beermen e membro da comissão de jogadores da FIBA também está em Macau a propósito da competição. O antigo internacional começou por dizer que “Macau gosta muito de basquetebol” e que “é uma honra para todas as equipas” estar no território para esta competição. Jimmy Alapag referiu também que “este torneio é uma grande oportunidade para que os melhores jogadores e treinadores compitam entre si”.