“Strata Cabinet”, a prática “quase obsessiva” de Rui Rasquinho

Artista plástico português radicado em Macau regressa a Lisboa com uma série de desenhos exploratórios em blocos de notas. A exposição “Strata Cabinet” está na Galeria Passevite até 5 de Outubro.

O artista plástico Rui Rasquinho inaugurou no início do mês de Setembro a exposição “Strata Cabinet” na Galeria Passevite, em Lisboa, onde apresenta o testemunho da sua prática “quase obsessiva” no processo de busca de uma intercepção entre a figuração e a abstração através de desenhos em blocos de notas.

Do produto dessa insistente hesitação entre a figuração e abstração, os desenhos em série de Rui Rasquinho servem como meio de alcançar um vislumbre essa intercepção ficcional. “Esta exposição é feita de uma série de desenhos. Desenhos que são feitos de uma forma serial, numa prática diária quase obsessiva, de estar a fazer estes desenhos. Eles são testemunho, ou seja, são parte de um processo onde procuro uma espécie de intercepção entre a figuração e a abstração”, começa por dizer Rui Rasquinho ao PONTO FINAL.

“Uma intercepção que em princípio é ficcional, não existe, mas não interessa se ela existe ou não, o que interessa é essa busca e o que a mesma permite. Eles estão num corpo de trabalho que dispensam a cristalização de uma obra final, que tentam evitar uma conclusão, isso através de algumas temáticas relacionadas com a estética da paisagem da arte abstracta. Anda sempre de um lado para o outro a ver se consegue algo de novo, mesmo que isso não seja possível. Se não for possível o que interessa é o processo”, acrescenta o artista plástico português.

Um dos pormenores da exposição “Strata Cabinet” vai para o facto de o autor ter optado por expor todos os seus desenhos em blocos de notas como parte do seu próprio processo de liberdade criativa. “Os desenhos estão nesse formato de bloco de notas. Estão todos em livros. Em cadernos. Por isso, tem outra forma de acedê-los. Em vez de acedê-los na parede, cedes na mão, tem esse lado mais à escala humana. O médium, o formato, faz sempre parte da coisa, neste caso é um caderno. Sim, existe uma intenção de ser num caderno e não ser uma coisa espetada na parede”, frisa Rui Rasquinho em declarações ao PONTO FINAL.

“Eu tenho dois tipos de trabalho, um é ilustração editorial, que é de uma certa natureza onde existe um pré-texto literalmente em que tens que seguir, aqui a liberdade é absolutamente total por isso não tenho constrangimento nenhum”, disse o artista plástico natural de Lisboa.

Para Rui Rasquinho, o acto do desenho alude a uma ilusão de marca primordial, de inscrição, de escrita automática, uma ficção caligráfica onde a mão inconsciente aparece subjugada à forma do papel. “Há uma ideia de experimentação aqui através dessa prática diária. A ideia é também veres a forma que os desenhos vão tomando lentamente, podem ter assim traços próprios sem querer intelectualizar demais o processo do desenho, deixar ver na medida do possível até onde ele vai. Uma espécie de escrita automática”, sentencia Rui Rasquinho.

A exposição de Rui Rasquinho “Strata Cabinet” está em Lisboa até 5 de Outubro, sendo que para o próximo ano há outras exposições previstas em Macau e Portugal.