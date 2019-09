Questões de Direito Comercial de Macau em discussão na Fundação Rui Cunha

A eficácia real da preferência estatutária na transmissão de acções promete ser um dos temas quentes de uma discussão sobre Direito Comercial na Fundação Rui Cunha. A preferência como limite à transmissão de acções e a garantia flutuante são os temas dos oradores convidados desta quarta-feira.

pontofinalmacau@gmail.com

O novo ciclo do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito em Macau (CRED-DM) arranca esta quarta-feira às 18h30 na Fundação Rui Cunha com uma conferência sobre questões do Direito Comercial de Macau. Os oradores convidados Rui Filipe Oliveira, advogado e membro do Conselho Fiscal da Sociedade de Jogos de Macau, e Hugo Duarte Fonseca, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, vão abordar várias questões do foro jurídico, nomeadamente a eficácia real do direito de preferência como instrumento jurídico.

Numa sessão que irá decorrer em língua portuguesa, sem interpretação simultânea, e moderada por Luís Pessanha, assessor da Assembleia Legislativa, os oradores vão apresentar várias temáticas relacionadas com o Direito de Macau, nomeadamente o conceito de garantia flutuante, um interesse sobre um grupo de activos não constantes em que os activos podem mudar em quantidade e valor, e que as empresas podem usar como forma de garantir empréstimos.

“Garantia flutuante é uma figura relativamente desconhecida entre nós. Aprofundei um bocadinho este interesse porque se trata de uma figura em que o direito de Macau foi pioneiro na sua recepção a partir dos ordenamentos jurídicos anglo-saxónicos. Esta figura não está tipificada, ou seja, legislada, não é objecto de nenhuma lei em Portugal e em Macau foi o primeiro elemento da família do direito português a acolher esta figura que nasce naturalmente dos direitos anglos saxónicos”, começa por explicar Rui Filipe Oliveira ao PONTO FINAL.

“Aquilo que eu me proponho fazer é uma apresentação geral do conceito de garantia flutuante e procurar marcar ou assinalar os seus traços distintivos relativamente às demais garantias que o nosso ordenamento jurídico dispõe. E fazer a partir daí um breve discurso sobre a sua importância e a sua aplicação prática e o interesse que ela apresenta para os vários agentes que se movem na nossa prática jurídica”, acrescentou o advogado e membro do Conselho Fiscal da SJM.

Já Hugo Duarte Fonseca, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, irá abordar o direito de preferência como instrumento jurídico típico para a limitação da transmissão de participações sociais, as especialidades desta preferência estatuária face aos pactos de preferência disciplinados pelo Código Civil e a “eficácia real” deste direito de preferência.

Direito de preferência como mecanismo de limitação da transmissão das acções

“A transmissão de acções nas sociedades anónimas muitas vezes surge limitada nos estatutos das próprias sociedades anónimas. Os sócios, quando criaram a sociedade comercial em questão, acordaram em limitações à transmissão de acções. O que significa que quem é sócio de uma sociedade anónima, muitas vezes não pode livremente transmitir as suas acções, sobretudo a estranhos. Isto é, a sujeitos que não são sócios da sociedade anónima em questão. E um dos mecanismos mais habituais, uma das figuras jurídicas mais usuais para a limitação da transmissão das acções previstas nos estatutos das sociedades anónimas é justamente o direito de preferência, ou seja, o direito de preferência que os sócios da sociedade têm aquando na transmissão de acções pelos sócios a sujeitos que não são sócios da sociedade”, começa por explicar Hugo Duarte Fonseca em declarações ao PONTO FINAL.

“É, digamos assim, o mecanismo, a figura jurídica mais habitualmente prevista em Macau, sobretudo nos estatutos de grandes sociedades comerciais em Macau, de que há vários exemplos, como forma de impedirem a entrada de estranhos, de intrusos, pessoas que não são sócias, pessoas colectivas ou individuais que não são sócias, na sociedade comercial de que estão, ou que se projecta a transmissão de acções”, acrescenta o docente da Faculdade de Direito da Universidade de Macau para depois aprofundar a temática que irá abordar na conferência.

“As temáticas que têm a ver com a figura jurídica do direito de preferência com o limite de transmissão de acções que vou abordar, designadamente um problema que se costuma muitas vezes colocar, até já em Macau se colocou, que tem que ver com a transmissão gratuita de acções, ou seja, imagine que quem é sócio de uma sociedade comercial projecta doar as suas acções a uma outra pessoa colectiva ou individual. E essa sociedade comercial prevê nos respectivos astutos o direito de preferência dos accionistas relativamente à transmissão de acções. Vale esse direito de preferência relativamente a uma transmissão gratuita de acções? É uma questão controvertida, uma questão que muitas vezes é discutida nos tribunais, designadamente nos tribunais de Macau, mas também nos tribunais portugueses, por exemplo, porque há quem defenda que o direito de preferência não é aplicável, ou este direito de preferência não é aplicável às transmissões gratuitas de acções máximo, ou seja, em regra às doações de ações”, disse Hugo Duarte Fonseca.

A eficácia real da preferência estatutária na transmissão de acções será tema quente

Outro dos temas que irá ser abordado na conferência é o da eficácia real da preferência estatutária na transmissão de acções. “O que está em causa é saber se um tribunal através de uma sentença pode fazer substituir o preferente, que neste caso é um sócio da sociedade anónima ao adquirente das acções que estão projectadas alienar”, resume, de forma sucinta, Hugo Duarte Fonseca. “Saber se mesmo que nas transmissões onerosas de acções, ou seja, nas transmissões que não são doações de acções se há, ou não, eficácia real neste direito de preferência.”, sentencia Hugo Duarte Fonseca.

Já o orador Rui Filipe Oliveira tem a sua opinião sobre este tópico da conferência e assume que será no tópico da eficácia real da preferência estatutária na transmissão de acções que a discussão poderá ser mais acessa. “A questão da eficácia real ou não da preferência estatutária na transmissão de acções tem sido discutido na doutrina na jurisprudência, e acho que não há respostas conclusivas num sentido ou noutro, sobretudo entre nós [oradores]. Eu antecipo que esse tópico possa ser um dos temas fundamentais e que pode gerar mais calor na discussão. A minha posição em relação à eficácia é um bocadinho ‘suis generis’, mas daquilo que interessa que é fundamental é que a preferência deve gozar de eficácia real, goza de eficácia real porque se insere no estatuto do direito de propriedade sobre as acções”, antecipou Rui Filipe Oliveira.

“Se há um sócio que vende as suas acções em função do direito de preferência, a questão é se os demais sócios podem ou não exigir a esse terceiro a aquisição ou o direito de propriedade, fazendo valer o seu direito de preferência sobre esse terceiro. Por essa via, adquirir a propriedade das acções contra o direito que o terceiro tenha eventualmente adquirido. Sou a favor da eficácia real da preferência, e independentemente até de quaisquer requisitos formais específicos que os estatutos tenham relativamente a essa questão”, sentenciou o advogado e membro do Conselho Fiscal da Sociedade de Jogos de Macau.