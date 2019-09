Programa de apoio à criatividade cultural nos bairros comunitários dá subsídios a 28 projectos

Num comunicado divulgado ontem, o Fundo das Indústrias Culturais informou que, através do “Programa Específico de Apoio Financeiro para a Criatividade Cultural nos Bairros Comunitários 2019”, foi concedido apoio financeiro a 28 projectos, no valor total de aproximadamente 8,4 milhões de patacas. Os projectos aprovados pertencem aos sectores de venda a retalho e de restauração.

No fim do período de apresentação de candidatura, foram recebidas 46 candidaturas ao apoio financeiro do programa do Fundo das Indústrias Culturais, este ano. Após uma análise preliminar, 43 projectos foram considerados elegíveis e entraram na fase de avaliação. Por fim, foram seleccionados os 30 melhores projectos, dos quais 28 aceitaram o apoio financeiro. Os 28 projectos em causa serão implementados por 17 empresas de indústria cultural, nas quais sete já participaram na 1.ª fase do programa. Todos os projectos pertencem aos sectores de venda a retalho e restauração, indica o Fundo das Indústrias Culturais, especificando que no sector de venda a retalho se destacam os produtos alimentícios, mas também mercearia, ervas medicinais chinesas, ferragens e móveis de bambu, madeira e vime.

Segundo o comunicado divulgado, este programa tem como objectivo explorar a história da marca das lojas com características comunitárias e integrar, através do design, a cultura e a criatividade na marca, introduzindo novos elementos e dando um novo vigor às lojas características, bem como expressar consenso e emoção ao contar a história da loja, a fim de implantar a cultura criativa em bairros comunitários, atraindo pessoas para as lojas criativas e, assim, revitalizando o ambiente de negócios da comunidade.

Os valores de apoio divide-se em duas partes: enquanto as despesas de construção e organização da solução de optimização a atribuir às empresas culturais e criativas, são no valor limite máximo de 100 mil patacas, as despesas de execução, destinadas à promoção de imagens de marcas e à transformação do design de ornamento móvel, serão atribuídas às empresas seleccionadas até ao máximo de 50% do total do valor das despesas de execução previstas, com um valor limite de 200 mil patacas. Os restantes 50% das despesas efectivas e as despesas superiores ao valor limite de apoio financeiro devem serem suportados pela própria loja.

A.V.