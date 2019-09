Novo regime do ensino técnico-profissional quer promover intercâmbio com universidades e empresas

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) deu mais detalhes sobre a revisão que será feita ao regime do ensino técnico-profissional, que deverá entrar em processo legislativo até ao final deste ano: a aposta será nos intercâmbios entre as escolas e as instituições de ensino superior e empresas. A DSEJ fez também saber que gastou quase 40 milhões de patacas nas actividades do Arte Macau.

O novo diploma que vai regular o ensino técnico-profissional terá como um dos propósitos aproximar as escolas deste regime de ensino às instituições de ensino superior e às empresas. A garantia foi deixada por Cheang Sek Kit, chefe substituto da divisão de estudos e apoio à reforma educativa, após a reunião de ontem do Conselho de Juventude. Além disso, o responsável disse também que existirá reconhecimento dos diplomas do ensino técnico-profissional de Macau no interior da China.

Cheang Sek Kit voltou a afirmar que a DSEJ prevê que o novo regime do ensino técnico-profissional entre na Assembleia Legislativa até ao final deste ano. Este novo diploma vai incidir sobre a promoção da sustentabilidade do ensino técnico-profissional, no reforço do intercâmbio entre empresas e escolas e também no reconhecimento profissional. “Focamo-nos no intercâmbio entre escolas e companhias, para que as companhias possam oferecer recursos às escolas”, indicou o responsável da DSEJ, acrescentando: “Na alteração do regime propomos também que, para abrir um curso técnico-profissional, seja preciso ouvir opiniões do ensino superior”. Cheang Sek Kit explicou que “a alteração do regime vai seguir este rumo para que as escolas possam ter um intercâmbio mais profundo com as universidades”.

Segundo o responsável, “não há qualquer problema de os alunos continuarem a estudar em universidades do interior da China” já que o diploma prevê equivalência com as instituições do continente. Além disso, Cheang Sek Kit disse também que, com o novo regime, o número de horas de estágio dos alunos em empresas passará a ser mais flexível.

Ainda sobre a revisão do regime do ensino técnico-profissional, o responsável voltou a lançar os números referentes ao ano lectivo de 2018/2019, em que se matricularam 1200 alunos em cursos técnico-profissionais, e voltou a lembrar que no corrente ano lectivo há 35 cursos do género. “O número de estudantes não é muito elevado, mas temos de continuar a oferecer mais opções aos estudantes do ensino secundário”, disse, indicando que “80% dos estudantes do ensino técnico-profissional conseguiram entrar no ensino superior”.

QUASE 40 MILHÕES PARA O ARTE MACAU

Entre o Festival Juvenil Internacional de Música, o Festival Juvenil internacional de Dança e o Festival Juvenil Internacional de Teatro, integrados no festival Arte Macau, custaram 39 milhões de patacas. Segundo os números dados por Luís Gomes, chefe da divisão de desporto escolar e ocupação de tempos livres da DSEJ, o orçamento do festival de dança foi de 14 milhões de patacas, o festival de música custou 16 milhões e o festival de teatro nove milhões.

De acordo com o responsável, a DSEJ realizou 800 inquéritos sobre esta actividade, revelando que 95% dos inquiridos aprovaram o festival. “Neste momento, Macau ainda não participa muito nas actividades artísticas a nível mundial e tem uma cultura de coexistência entre diversas culturas. Os cidadãos concordam com a actividade e acham que pode servir de intercâmbio a nível internacional”, explicou o responsável. “Concluímos as actividades dentro do orçamento previsto”, afirmou Luís Gomes.

Estas três actividades artísticas realizaram-se entre a segunda quinzena de Julho e a primeira de Setembro, com o objectivo de promover Macau como plataforma internacional de intercâmbio artístico para a juventude, explica a DSEJ. Os festivais contaram com a participação de mais de 900 jovens que vieram de 28 países ou regiões e tiveram, no total, mais de 27 mil espectadores.