DSPA organiza sessões de esclarecimento para comerciantes

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) organizou várias sessões de esclarecimento sobre a nova lei dos sacos de plástico, aprovada recentemente na Assembleia Legislativa.

Em finais do mês passado, a DSPA direccionou-o para diversos sectores e, já em Setembro, realizou sessões de apresentação, em cooperação com o Instituto para os Assuntos Municipais e Conselho de Consumidores, destinadas aos vendedores de tendas, vendedores ambulantes, lojas certificadas e lojas aderentes, no sentido de dar-lhes a conhecer mais sobre o principal conteúdo da lei e esclarecê-los sobre as questões encontradas na prática durante o exercício da actividade.

A Lei das “Restrições ao fornecimento de sacos de plástico” entrará em vigor a 18 de Novembro do ano corrente, sendo cobrada uma pataca por cada saco de plástico fornecido nos actos de comércio a retalho. A multa para o incumprimento é de 1000 patacas por cada saco que seja dado ao cliente sem pagamento. Uma formulação mais gravosa da que constava na proposta inicial, que já previa este valor, mas que apenas seria cobrada por cada acto de venda em que os sacos fossem dados de forma gratuita, e não por cada unidade. Mesmo assim, estes são valores mais baixos do que os que são impostos por outras jurisdições vizinhas de Macau.

Em comunicado, a DSPA agradece as opiniões apresentadas pelos sectores, que reflectem que o objetivo de redução do plástico por parte dos diversos quadrantes “está em conformidade com o do Governo, facilitando uma boa implementação da lei no futuro”. Os materiais promocionais podem ser descarregados na página específica da DSPA, ou ser levantados em alguns Postos de Atendimento da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, do Centro Ambiental Alegria, do Instituto para os Assuntos Municipais, do Conselho de Consumidores, do Instituto Cultural, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, da Direcção dos Serviços de Saúde, da Direcção dos Serviços de Turismo, da Direcção dos Serviços de Finanças e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

JCM