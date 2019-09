Chan Chak Mo e Vitor Cheung não têm iniciativas parlamentares há dois anos

Ao analisar a 1ª e 2ª sessão da VI Legislatura da Assembleia Legislativa da RAEM salta à vista que os dois deputados não fizeram qualquer intervenção antes da ordem do dia, ou interpelações escritas, e nem sequer interpelações orais, desde Outubro de 2017. Vitor Cheung tem ainda a taxa mais baixa de assiduidade em plenários e em reuniões da comissão permanente a que pertence.

Os dois deputados eleitos por sufrágio indirecto, Chan Chak Mo e Vitor Cheung, não tiveram qualquer intervenção na Assembleia Legislativa (AL) entre 16 de Outubro de 2017 e 15 de Outubro de 2019. Ou seja, não realizaram nenhuma interpelação antes da ordem do dia, nem fizeram nenhuma interpelação oral durante as 103 sessões de plenário que se realizaram neste período de tempo.

Estes dados estão inscritos nos dois relatórios de actividades da AL correspondentes à VI Legislatura, que não contemplam a eventual discussão gerada a partir de interpelações de outros deputados ou intervenções de membros do Governo que podem levar à participação dos eleitos e nomeados. Estes são dados que fazem apenas uma avaliação quantitativa do trabalho dos deputados e não têm qualquer referência qualitativa.

Os mesmos dois deputados, já referidos, eleitos pelo sector do desporto e da cultura, também não registam qualquer interpelação escrita ao Governo, ferramenta através da qual os legisladores podem fazer chegar as suas preocupações, ou denunciar problemas, para obter respostas do Executivo liderado até ao fim desta sessão legislativa por Chui Sai On.

Chan Chak Mo é o presidente da 2ª comissão permanente — onde durante dois anos liderou 109 reuniões sem falhar uma única — local em que na última sessão desta legislatura se discutiu a subida do salário mínimo para os trabalhadores da limpeza e da segurança, e que mais uma vez deixou as empregadas domésticas e os deficientes de fora do universo de trabalhadores que têm direito a uma retribuição mínima.

Na altura, este deputado que lidera um império na área da restauração em Macau, depois de ter assumido gastar, por vezes, 10 mil patacas numa refeição, disse ao PONTO FINAL que não achava ser pouco as 4500 patacas que paga à empregada. “Não têm de gastar em comida, não têm de gastar em alojamento, é-lhes tudo providenciado”, argumentou.

Já Vitor Cheung, de 81 anos, lidera também por larga margem a classificação dos deputados menos assíduos. É na 3ª comissão permanente a que pertence em que se nota mais a falta de assiduidade. Das 121 vezes que esta reuniu nas duas legislaturas, Cheung apenas esteve presente em três, numa taxa de absentismo de 97,5%.

Mas estes não são os únicos com uma intervenção baixa nos trabalhos da Assembleia. Pang Chuan, indicado pelo Chefe do Executivo, apenas fez uma intervenção em dois anos. Este doutorado em Gestão e vice-reitor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau não fez qualquer intervenção escrita. Vong Hin Fai, presidente da 3ª comissão permanente, há um ano que não toma nenhuma iniciativa parlamentar na AL, nem escreve ao Governo, mas na primeira sessão desta legislatura fê-lo por três vezes. Nota ainda para Iau Teng Pio — professor de Direito e que ganhou relevância mediática por ser o braço-direito de Ho Iat Seng na candidatura que veio a ganhar para Chefe do Executivo — que apenas fez sete intervenções resultantes de iniciativas próprias, todas elas feitas antes da ordem do dia.

Neste ranking dos deputados com menos produção nos trabalhos estão ainda os deputados Davis Fong, Chan We Keong e Joey Lao. Os três foram indicados pelo Chefe do Executivo.

Os mais interventivos

Já entre os mais interventivos, o top 5 é liderado pelo histórico democrata Ng Kuok Cheong com um total de 143 participações nos trabalhos entre intervenções antes da ordem do dia, interpelações escritas, e interpelações orais. O pódio fecha-se com o também democrata Au Kam San, e o recém-eleito segundo secretário da mesa da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang.

Este deputado protagonizou, aliás, um dos marcos da 2ª sessão da VI Legislatura, entre Outubro do ano passado e Outubro deste ano. Ho, representante da Associação de Moradores, é o primeiro deputado eleito pela população a ter assento na mesa da Assembleia Legislativa. Conseguiu-o com 25 votos, menos do que é norma nestas votações. Além dos três deputados do campo democrata, e de Pereira Coutinho, mais quatro legisladores manifestaram-se contra a eleição. Foi a primeira vez que o campo dos operários — em que estão Ella Lei, Lei Chan U, Leong Sun Iok e Lam Lon Wai — não tem ninguém neste órgão.

A fechar este grupo estão Wong Kit Cheng, da Associação Geral das Mulheres de Macau, e Mak Soi Kun, ligado ao ramo da construção. Todos têm 138 intervenções ou mais.

Oito deputados totalistas

Um número muito relevante é também o da assiduidade aos plenários, sendo que nas 52 sessões, nesta segunda sessão da legislatura, há oito deputados que não faltaram a nenhuma sessão: Ho Ian Sang, Ng Kuok Cheong, Vong Hin Fai, Ella Lei, Wong Kit Cheng, Joey Lao, Lei Chan U e Leong Sun Iok. Há ainda muitos deputados com apenas uma ou duas faltas. A taxa média de assiduidade é extremamente alta, totalizando 95%.

Em relação aos menos assíduos, a tabela é liderada pelo já mencionado Vitor Cheung com 17 faltas, ainda assim com 67% de taxa de presenças. A este segue-se Chui Sai Peng, com oito faltas, e uma taxa de absentismo de 15%. Ho Iat Seng foi o que menos presenças registou, no último ano de AL, 34 no total, mas renunciou o seu mandato de deputado e de presidente em 5 de Julho deste ano.

Ao olharmos para outra dimensão desta avaliação do trabalho dos deputados, nomeadamente no número de vezes que as três comissões reuniram na 1ª e na 2ª sessão, percebemos que aumentou de um ano para o outro. No total, mais 53 vezes. A taxa de assiduidade dos deputados nestas comissões foi superior a 90%.

Nos 23 plenários realizados foram aprovadas 25 leis, algumas delas bastante relevantes, uma resolução e 19 deliberações simples do Plenário.

Salário Mínimo, Cibersegurança, Hino e Habitação Social

Entre as 25 leis que foram a discussão, este ano, na Assembleia Legislativa e que foram aprovadas, há pelo menos quatro que se destacam: a que fez aumentar o salário mínimo para as 6656 patacas, mas deixando de fora as domésticas e os deficientes, a Lei da Cibersegurança muito criticada pela invasão na privacidade dos cidadãos, a utilização e protecção da bandeira, emblema e hino nacionais, e as normas de acesso à habitação social que visaram abrir o leque ao universo de cidadãos que pode concorrer a este tipo de alojamento.

No caso do salário mínimo, a exclusão de dois grupos relevantes da sociedade foi justificada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) por estes terem “uma natureza diferente”, e porque a contratação por parte dos empregadores destes funcionários, que fazem tarefas domésticas, “não tem um fim lucrativo”, ao contrário dos trabalhadores de empresas que geram lucro. Esta argumentação foi criticada pela Organização Mundial do Trabalho que falou de uma discriminação sem sentido.

Já a Lei da Cibersegurança passou com três votos contra, de José Pereira Coutinho, Sulu Sou e Ng Kuok Cheong. No debate da lei prevaleceu a preocupação quanto à possibilidade da protecção das “infra-estruturas críticas” se sobrepor aos direitos dos cidadãos.

Também polêmica é a Lei da Protecção Civil, que ainda está em discussão antes de ir a plenário. O artigo 25 é o grande mobilizador da discórdia e que levou inclusive o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a reescrevê-lo para acomodar o crescendo de preocupações que se foram multiplicando na sociedade. A discussão deve ser concluída na 3ª sessão desta legislatura.