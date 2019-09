CCAC dá razão ao Governo na queixa da Associação de Proprietários do Pearl Horizon

Comissariado Contra a Corrupção arquiva queixa contra o Executivo e sustenta que Governo resolveu o caso do Pearl Horizon ao disponibilizar habitações para troca aos compradores de fracções em construção. Esta é uma nova derrota para a Associação de Proprietários, depois de o Tribunal Administrativo não dar provimento ao pedido de indeminizações.

João Carlos Malta

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) anunciou ontem não haverem ilegalidades ou irregularidades administrativas por parte do Governo, no caso dos queixosos do empreendimento Pearl Horizon, e arquivou a queixa. A Associação dos Proprietários alegava que o Executivo violou o compromisso inicial de realizar um concurso público para aquele lote, e que a proposta lançada relativa à aquisição de habitação para troca não conseguiu resolver definitivamente o problema.

No entanto, o organismo liderado por André Cheong considerou que o Governo da RAEM permitiu aos compradores das fracções em construção afectados pela caducidade da concessão de terreno comprar habitações para troca, resolvendo dessa forma o caso.

Em comunicado, o CCAC explica que os queixosos referiram várias vezes que a prática de recuperação do lote do Pearl Horizon por parte do Governo era ilegal, constituindo uma violação do princípio da não retroactividade da lei. Mas aquele organismo não concorda com esta argumentação e escreveu que o Executivo declarou a caducidade da concessão do lote e procedeu à sua recuperação nos termos da “Lei de Terras”, já que “decorreu o prazo de 25 anos da concessão provisória e o seu aproveitamento ainda não foi concluído”. E acrescenta que a legalidade do respectivo acto “foi confirmada pela decisão final do Tribunal de Última Instância em Maio de 2018”.

Esta é uma nova derrota para a Associação de Proprietários. Os queixosos consideram que foi a recuperação do terreno por parte da RAEM que levou o empreendimento Pearl Horizon a ser embargado. Já o Executivo alega que não existe uma relação de crédito e débito entre o Executivo e os compradores de fracções em construção, posição que foi corroborada pelo Tribunal Administrativo.

Tribunal já tinha negado recompensa

Houve um conjunto de compradores de fracções em construção do Pearl Horizon que pediram indemnizações ao Governo através de um processo judicial. Mas o Tribunal Administrativo afirmou, na sentença proferida em Julho do corrente ano, que o efeito do direito de crédito ou obrigacional, que os compradores de fracções em construção do Pearl Horizon adquiriram em resultado da celebração dos respectivos contratos-promessa de compra e venda com a Sociedade de Importação e Exportação Polytex, Limitada, não seria reconhecido em relação a terceiros. Por isso, considerou improcedentes os pedidos de indemnização deduzidos por 349 compradores das fracções.

Relativamente à alegação dos queixosos de que a RAEM violou o compromisso de realizar um concurso público para o lote do Pearl Horizon, na sequência da investigação levada a cabo pelo CCAC, verificou-se que o Governo realmente afirmou, em Dezembro de 2015, que, dentro do quadro legal, iria considerar a realização de um concurso público para o lote do Pearl Horizon. No entanto, após estudos aprofundados, considerou que a proposta não só era inviável no âmbito jurídico como, ainda por cima, não conseguiria, na prática, proteger os direitos e interesses dos compradores das fracções em construção.

Governo conforme a lei

O CCAC argumenta que, de acordo com as informações públicas, o Governo apresentou uma medida, em Maio de 2018, que permitia aos compradores das fracções em construção que reunissem os requisitos legais candidatarem-se à compra de habitação para troca. Logo a seguir à aprovação deste regime jurídico, foi constituída a Macau Renovação Urbana, S.A. para receber as candidaturas, tendo procedido também a um conjunto de trabalhos entre os quais o planeamento e a construção das habitações para troca do Pearl Horizon.

Na sequência da análise das respectivas informações, o CCAC considera que, através do regime jurídico referido e da disponibilização do acesso à compra de habitação para troca, “o Governo da RAEM já respondeu efectivamente aos pedidos dos compradores das fracções em construção”.

Os queixosos, no entanto, acreditam que a previsão de que cada comprador de fracções em construção só se pode candidatar à compra de uma habitação para troca é injusta para aqueles que compraram várias fracções.

No entanto, a lei prevê que cada comprador de fracções em construção pode candidatar-se à compra de uma só habitação, independentemente do número de fracções em construção que tinha adquirido inicialmente. Na sequência da investigação, o CCAC considera que a norma que limita o número de casas para troca requeridas por compradores de fracções em construção foi elaborada após diversas discussões que tiveram lugar na Assembleia Legislativa, não sendo a mesma destinada exclusivamente à resolução do caso do Pearl Horizon.

Um casal, uma casa

Além disso, o CCAC também considera “razoável” a regra de que cada casal possa apenas candidatar-se a uma habitação para troca. Esta é uma situação que afecta 15 casais, incluindo o presidente da Associação dos Proprietários do Pearl Horizon.

No decorrer da investigação, os queixosos referiram, junto do CCAC, que existem 30 a 40 compradores de fracções em construção do Pearl Horizon que não procederam ao registo predial das ditas fracções em construção adquiridas, por se encontrarem fora de Macau, e que não receberam também quaisquer notificações do respectivo mediador imobiliário sobre esta questão. A RAEM referiu que, de acordo com o disposto no regime jurídico de habitação para troca, aos candidatos às habitações para troca é exigido que procedam ao registo predial das fracções em construção adquiridas.

Após efectuada a respectiva análise desta contenda, o Comissariado entende que entre a entrada em vigor da lei sobre os edifícios em construção e a data da caducidade da concessão do terreno, os compradores tiveram ano e meio para proceder ao registo predial e que devem suportar as consequências de não o terem feito.

O organismo liderado por André Cheong observa ainda que 90% (1.932 entre 2.128) dos compradores elegíveis já requereram a compra de habitação para troca – incluindo o presidente da associação dos lesados.

E, por outro lado, enfatizam que quer o planeamento relativo à habitação para troca, quer o respectivo trabalho de construção se encontram também já em andamento, bem como o pedido no sentido de continuar desenvolver o Lote P em conformidade com os termos do projecto de investimento imobiliário inicial do Pearl Horizon configura um pedido inviável quer em termos legais, quer em termos práticos.