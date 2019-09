Sulu Sou quer ruas mais acessíveis para quem anda a pé

O deputado, numa interpelação, instou o Governo a melhorar a acessibilidade para os peões, particularmente nas ruas das zonas antigas da cidade. Sulu Sou dá os exemplos da Rua do Tarrafeiro e da Calçada do Botelho, e pede medidas para que os peões tenham prioridade ao circular na cidade.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou quer que o Governo tenha mais atenção aos peões. Segundo o deputado, a zona antiga de Macau tem obstáculos que fazem com que os residentes não possam andar a pé. “É necessário compreender a situação geográfica da área e os hábitos dos residentes para se construir um sistema para peões”, pede o vice-presidente da Associação Novo Macau. É na Rua do Tarrafeiro e na Calçada do Botelho, zona onde fica a sede da Novo Macau, que Sulu Sou concentra as suas preocupações.

“A Rua do Tarrafeiro e a Calçada do Botelho são as vias principais a ligar o Porto Interior e a zona central. Existe uma alta densidade de carros todos os dias”, começa por dizer Sulu Sou na interpelação dirigida ao Governo. Além disso, refere o democrata, à porta da Igreja de Santo António a rua está em obras, “o que representa um perigo para os peões”. “Pode o Governo acelerar os trabalhos de melhoramento do trânsito de peões naquela área?”, questiona o legislador.

Sulu Sou fala ainda da zona do parque de estacionamento de Bai Gang, na Rua do Visconde Paço de Arcos: “O parque de estacionamento oferece lugares de estacionamento para camiões pesados no rés-do-chão e há outras vias que vão ter a um posto de combustível. Portanto, não há espaço para os peões”. Sulu Sou denuncia que, nesta zona, os peões só podem utilizar a estrada, uma vez que não há passeio, o que pode ser perigoso, já que “o trânsito é muito rápido nesta estrada”. Assim, Sulu Sou pergunta: “Pode o Governo acelerar o planeamento para melhorar o trânsito pedonal nesta zona?”.

O deputado aponta que as zonas antigas, do Patane e do Porto Interior, têm uma população envelhecida e o trânsito é “caótico”. “Há muitas encostas entre a zona do centro e a zona junto à Avenida de Horta e Costa. Se os residentes dessas áreas precisarem de se deslocar para a zona do centro, têm de subir essas encostas, o que traz dificuldades para as pessoas mais velhas”, nota o deputado, acrescentando: “Como é que o Governo vai implementar medidas que deem prioridade, melhorando a vida dos residentes destas zonas?”.

Sulu Sou lembra que “o Governo tem defendido políticas de prioridade para quem anda a pé” e que tem “pedido aos cidadãos para que se desloquem a pé, já que é uma alternativa ecológica aos transportes públicos”. Políticas, essas, que “podem reduzir o congestionamento do trânsito e facilitar um desenvolvimento sustentável”. Contudo, “nas zonas antigas há escassez de vias sem barreiras pedonais devido às ruas estreitas e ao número elevado de carros”. “É necessário compreender a situação geográfica da área e os hábitos dos residentes para se construir um sistema para peões”, frisa o deputado.