Rodolfo Ávila mantém top-5 em Ningbo

No arranque da segunda metade da temporada de 2019 do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), Rodolfo Ávila manteve o quinto lugar na classificação geral de pilotos da competição. O piloto português de Macau queixou-se dos excessos dos outros pilotos, que fizeram com que Ávila ficasse “prejudicado”.

Teve início este fim-de-semana a segunda metade da temporada de 2019 do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC). Em Ningbo, Rodolfo Ávila manteve o quinto lugar na classificação de pilotos e foi o mais rápido da sua equipa, a SVW333 Racing. Na corrida de qualificação, Ávila ficou em terceiro lugar. Na primeira corrida, o piloto ficou no oitavo posto e na segunda em 13º. A jornada ficou marcada pelos toques sofridos por Rodolfo Ávila durante as corridas.

Na corrida de qualificação, no Ningbo International Speedpark, Rodolfo Ávila foi o único piloto a conseguir intrometer-se no domínio da Ford, alcançando o terceiro lugar na sessão. Porém, o sorteio ditou que a grelha de partida para a primeira corrida invertesse nos 11 primeiros lugares, colocando o piloto da SVW333 Racing no nono lugar no arranque para o primeiro confronto do fim-de-semana.

Na primeira corrida de Ningbo, Rodolfo Ávila foi abalroado nos primeiros metros, mas acabou por recuperar do 16º posto para o oitavo. Na segunda corrida, Ávila também sofreu um toque quando estava na terceira posição. O choque danificou o braço de suspensão do VW Lamando, obrigando o piloto a terminar a prova no 13º lugar. O terceiro lugar na qualificação e o oitavo lugar na primeira corrida permitiram que Rodolfo Ávila mantivesse o quinto lugar na classificação geral do CTCC.

“É muito difícil quando se corre com mais 100 quilos que os Ford e mais 90 quilos que os KIA”, indicou o piloto da SVW333 Racing, citado por um comunicado divulgado pela equipa. “Fui sempre o mais rápido da minha equipa ao longo do fim-de-semana, mas no confronto com os adversários das outras equipas foi muito complicado”, disse o piloto português de Macau, lançando críticas aos excessos dos adversários: “Ao fim de quatro voltas ficámos sem pneus e fomos um alvo fácil. Houve novamente pilotos que se excederam e voltei a ser prejudicado nas duas corridas devido a toques”.

O CTCC vai prosseguir no fim-de-semana de 26 e 27 de Outubro, com a estreia do Circuito Internacional de Zuhzhou, na província de Hunan.

PRIMEIRO PÓDIO NO TCR

No campeonato de carros de turismo da China, o TCR, Ávila conseguiu qualificar o MG6 XPower TCR no oitavo lugar para a primeira corrida do fim-de-semana. No final da primeira corrida de 13 voltas, Ávila cortou a meta no 10º posto. Na segunda corrida, Ávila ascendeu ao quarto lugar, mas foi promovido a terceiro depois de um adversário ter sido penalizado. Já quando a corrida se aproximava do fim, Ávila abdicou da posição para que um colega subisse ao pódio. Este é o primeiro pódio alcançado pela MG6 XPower TCR.

“A equipa está de parabéns por ter conseguido, pela primeira vez, terminar num lugar de pódio à geral. Ainda há muito trabalho pela frente, mas continuaremos a desenvolver o MG6 com a mesma motivação e dedicação”, garantiu o piloto.

A. V.