“Quando se fala em olhar para um lado e para o outro da história, muitos jovens jornalistas dizem que isso é muito antiquado”

Numa sessão, no Clube de Correspondentes Estrangeiros, em Hong Kong, o editor e especialista em assuntos de política internacional do Washington Post, David Ignatius, falou das ameaças à liberdade de imprensa, mas também para a forma como os próprios jornalistas estão a prejudicar o modo como os leitores olham para eles. Este experiente repórter identifica um movimento nas redacções que visa abraçar causas, ao invés de investigar e olhar para os dois ou mais lados de uma questão.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

As ameaças ao trabalho dos jornalistas pelo mundo fora têm diversas origens, mas há uma que nasce nas redacções e que deixa o editor e especialista em assuntos de política internacional do Washington Post (WP) David Ignatius muito preocupado. Num almoço-conferência no Clube de Correspondentes Estrangeiros, ontem em Hong Kong, aquele jornalista aponta para um movimento interno nos meios de comunicação social que considera “antiquada” a práctica de olhar para os dois ou mais lados de um fenómeno. A isso soma-se uma grande vontade em tomar parte nas discussões, ou seja, ser actor e não mediador no espaço público.

A sessão foi subordinada ao tema das “ameaças à liberdade de imprensa”, e que teve como ponto de partida o brutal assassinato do colaborador do WP Jamal Khashoggi, que foi asfixiado e desmembrado no consulado saudita em Istambul, tornando-se num símbolo global da perseguição de que os repórteres são vítimas. No entanto, o colega e amigo de Jamal, David Ignatius, quis também falar de outros perigos que pairam sobre o espectro dos media.

Um dos principais problemas, Ignatius vive-o, no dia-a-dia, quando circula pelos corredores das editorias dos meios de comunicação, nos Estados Unidos. Este veterano da imprensa afirmou que encontra muitos jornalistas comprometidos: “Vêem o seu trabalho como uma forma de tomarem parte, de forma efectiva, por um dos lados”.

David Ignatius disse até perceber esse posicionamento, em algumas situações, porque “há grandes histórias, que já lemos, e em que sentimos que fez diferença ter essa motivação”. Mas, mesmo assim, isso não o faz estar menos preocupado. Isto porque essa atitude tem consequências. Muitas delas são graves.

“Nos EUA, as pessoas estão mesmo perturbadas com o Donald Trump, os números de aprovação dele são baixos, mas mesmo que sintam isso, os leitores estão ainda mais cansados em relação a quem escreve sobre política. Eles sentem que tudo lhes chega de forma enviesada”, acredita o homem que além de jornalista também é um reputado romancista.

Confirmar o que já se pensa

Ignatius expressou ainda preocupação porque muitas das histórias que nos chegam “começam com uma ideia sobre quem são os bons e sobre quem são os maus”.

Ignatius percebe que a luta pela credibilidade é um caminho árduo, mas não vê outro. No entanto, dentro das redacções há quem não entenda as coisas da mesma maneira. “Há muitos jovens jornalistas que quando se fala em olhar para um lado e para o outro da história dizem que isso é muito antiquado”, exemplifica. Para este editor, “os jornalistas não podem ser objectivos, mas podem ser justos”. “Há que dar às pessoas a hipótese de terem e exprimirem as suas ideias”, defendeu.

Os riscos de isso não suceder é o de as pessoas deixarem os meios de comunicação de fora das suas rotinas. “Vão cada vez mais deixar de acreditar na informação, e há boas razões para não acreditar em informação que é deturpada [na origem]”, assumiu.

Em relação a este tema, o orador falou ainda do poder das redes sociais, que segundo ele, fazem “uma triagem do mundo que apenas dá força à forma como já o olhamos previamente”. “Serve para fazer crescer a polarização na sociedade. As pessoas que estudam estes fenómenos, dizem que as divisões dentro da sociedade norte-americana estão a aumentar através dos algoritmos das redes sociais”, explica.

“Não quero viver num mundo em que não se possa falar sobre determinados assuntos”, sublinhou. E, por isso, David Ignatius está muito preocupado por, agora, ser cada vez mais difícil “argumentar com factos”. “Isso tem a ver com a forma como filtramos as informações que desafiam a nossa forma de ver cada situação, e abraçamos as que os confirmam”, ilustrou.

“Quanto mais alto gritarmos a um apoiante do Trump: ‘Como podes apoiar uma pessoa tão estúpida?’, mais a reacção que vamos ter é a de levá-lo a acreditar ainda mais que está certo, ao invés de o fazermos a reexaminar os factos”, defendeu.

As três razões que não deixaram Khashoggi cair no esquecimento

Se é verdade que quase todos os dias, por todo o mundo, são presos ou morrem jornalistas, a realidade é que o caso de Jamal Khashoggi se tronou num símbolo da perseguição aos repórteres e à liberdade de imprensa. Ignatius encontra três razões para que este assassinato tenha gerado manifestações a nível mundial e se tenha tornado num assunto global.

Em primeiro lugar, David pensa que o facto de o saudita ser colaborador do WP e de este jornal não ter deixado cair o caso contribuiu para a visibilidade mundial da história. “Eu e outros largámos o que tínhamos para fazer e dedicámo-nos a este tema durante meses”, afirmou.

Depois, o facto de o dono do WP ser Jeff Bezos, que não pôs nenhuma restrição na cobertura jornalística. “Isso custou-lhe negócios na Arábia Saudita, país em que há proibição de comprar coisas na Amazon”, argumentou.

Por fim, e talvez a mais chocante e que mais mobilizou as pessoas, a forma “absurda como tentaram encobrir o crime”. “Todos estes factores contribuíram para que o caso não pudesse ser esquecido”, concluiu.

No final da sessão, a organização do Clube de Correspondentes Estrangeiros anunciou estar marcada para amanhã uma marcha sob o lema “Sim à liberdade de imprensa, não à violência contra os jornalistas”, que visa mostrar preocupação para com o aumento dos limites impostos aos jornalistas na cobertura dos protestos em Hong Kong.